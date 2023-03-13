新任總理李強印象記　台學者趙建民：務實主義、重振經濟

3月13日十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強首度亮相記者會，並回答中外記者提問，對GDP、民營經濟、人口紅利、兩岸關係，以及政府施政目標和工作重點都面向均有涉及。一海之隔的台灣對於大陸新任總理有什麼第一印象？台灣專家趙建民認為，從李強過去的從政經歷來看，以他對市場經濟的了解和務實主義，擔任總理的第一個任務就是重振經濟，對台灣是有利的。



台灣陸委會前副主委、中國文化大學社會科學院院長趙建民，3月11日出席台灣「兩岸發展研究基金會」舉行的「大陸兩會後亞太及兩岸情勢：台灣的機會與挑戰」記者會，做出如上表述。

台灣一般媒體輿論認為，習近平在中共二十大之後更為強調政治、集中權力，此次機構改革也強調黨的統一領導，從而認定李強出任國務院總理，主要是配合「做政治、搞權力」的。趙建民對於上述觀點表示，「我完全不同意」。

趙建民回顧李強的從政經歷，包括温州市委書記、浙江省省長、江蘇省委書記、上海市委書記等職，都是中國大陸改革開放至今，市場經濟最為發達的地方。趙建民表示，台灣很多人只看到李強在上海疫情封控期間的表現，就認為他是不利於市場經濟的，「但恰恰相反，他在上海做了很多開放市場經濟的接軌措施」。

台灣學者趙建民談對於李強的印象和觀察，他認為以李強對市場經濟的了解和務實主義，擔任總理的第一個任務就是重振經濟，這是對台灣有利的。（張鈞凱攝）

趙建民進而判斷，安排李強出任國務院總理，非但不是要他減少市場經濟、回到計劃經濟，反而是要他把市場經濟做好。至於外界多半放大李強在浙江省委秘書長任內，與時任浙江省委書記習近平的密切關係，但趙建民認為李強受到看重的主因，還是在於「他對市場經濟的了解與務實主義」，李強從主政温州開始，所行政策都非常務實，傾向市場改革。

「選擇李強當總理的第一個任務，就是重振經濟。」趙建民將此聯繫上習近平近期對民企的說法，指出中共加強對民企的管制是可以理解的，因為大陸貧富拉距增大，並不符合中國共產黨「公平發展」的初心，這也是何以這幾年來中共要特別強調「共同富裕」的原因。

進一步看到此輪國務院機構改革方案的13項要點，其中有6項與金融有關，趙建民說，「我看了非常震驚」。趙建民給出他的思考，習近平強調要「提高一體化國家戰略體系」，機構改革又落實到增強金融方面的管控，兩者形成的「戰鬥體制」，對台海將會造成什麼影響，「這是我們要進一步關切的」。不過，趙建民總結，大陸新總理李強強調市場經濟的方向，「這是對台灣有利的」。