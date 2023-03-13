兩會｜李強：把二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖　變成美好現實

3月13日上午，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。李強提到，新一屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，把黨的二十大擘畫的宏偉藍圖變成施工圖，與全國人民一道，一步一個腳印把宏偉藍圖變成美好現實。



（01直播截圖）

李強稱，今後工作中，有幾個方面是要重點把握的。第一是牢固樹立以人民為中心的發展思想。客觀地講，絕大部分老百姓不會天天盯著看GDP增長了多少，大家更在乎的是住房、就業、收入、教育、就醫、生態環境等身邊具體事。政府工作就是要貼近老百姓的實際感受去謀劃、推進，真正做到民有所盼、政有所為。

第二是要集中力量推動高質量發展。中國經濟社會發展已經取得巨大成就，經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水平都比較有限。現在中國的發展更多地只是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。中國要貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

第三是堅定不移深化改革開放。改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，在推進中國式現代化、在實現第二個百年奮鬥目標的歷史進程中，還是要「吃改革飯、走開放路」。要堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，在深化改革開放中不斷增強發展的動力和活力。