解碼機構改革・一｜重塑四十年黨政關係　中共走向前台成廣義政府

3月16日，中國官方通訊社新華社公布了《黨和國家機構改革方案》。這是上個月底召開的中國共產黨二十屆二中全會審議確定的改革方案，是繼五年前那次「黨和國家機構改革」之後又一次力度很大的改革，預示着黨的事權進一步得以強化。

不久前全國人大會議所審議通過的國務院機構改革方案，只是本次《黨和國家機構改革方案》中的一部分內容。正如早前「香港01」在《國務院機構改革：中美博弈形勢下強化金融監管應對科技競爭》一文中的分析，「針對性比較強，尤其是金融領域和科技領域的改革，事關中國在與美國博弈過程中防範金融風險和提升科技競爭力」，這可視作本次《黨和國家機構改革方案》的一個比較明顯的特點。關於這一點，本次《黨和國家機構改革方案》亦有強調，改革「以推進國家治理體系和治理能力現代化為導向」，「推動高質量發展的需要，堅持問題導向」。

但從更宏觀的維度來看，本次《黨和國家機構改革方案》一個突出的特點是「以加強黨中央集中統一領導為統領」。具體來說，新組建的中央金融委員會將集中統一領導金融工作，具體工作由中央金融委員會辦公室負責，列入黨中央機構序列，不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦事機構。新組建的中央科技委員會將集中統一領導科技工作，不再保留原屬於國務院系統的國家科技領導小組、國家科技體制改革和創新體系建設領導小組、國家中長期科技發展規劃工作領導小組及其辦公室。

新組建的中央社會工作部作為黨中央職能部門，負責統籌人民信訪工作、黨建引領基層治理和基層政權建設工作、全國性行業協會商會黨的工作，整合原先屬於國務院民政部和國資委的部分職權。在國務院港澳辦基礎上組建中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構，強化中國共產黨對於港澳事務的領導。

在本次改革中，金融領域是重點，中國銀保監會將被撤銷，重新組建國家金融監督管理總局。（中國銀保監會官網）

本次改革的邏輯與五年前一脈相承。五年前那次「黨和國家機構改革」，則是通過組建中央全面依法治國委員會、中央審計委員會、中央教育工作領導小組，以強化對國務院司法部、審計署、教育部工作的領導，並將中央全面深化改革領導小組、中央網絡安全和訊息化領導小組、中央財經領導小組、中央外事工作領導小組改為委員會，職權進一步擴大。除此之外，中宣部統一管理新聞出版、電影工作，統戰部領導作為國務院組成部門的國家民族事務委員會，管理宗教、僑務工作。

經過兩次力度很大的改革，重塑了過去四十年以來的黨政關係和國家政治權力架構，中國共產黨的事權得以大幅強化。過去40年，儘管「黨的領導」是中國政治一以貫之的基本邏輯，但「黨的領導」主要體現在大的政治問題方面，負責宏觀戰略、宏觀政策、軍隊、人事、宣傳、政法、統戰等工作，與具體的政策和事務保有一定距離。但經過五年下來兩次改革，「黨的領導」又體現在強化對於外交、安全、司法、新聞出版電影和港澳、金融、科技、社會等領域的事權。習近平說的「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」，以更加突出的形式呈現出來。

2021年6月28日，在北京舉行的中國共產黨成立100周年慶典之前，扮演救援人員角色的表演者聚集在共產黨旗幟周圍。（美聯社）

2017年時任中紀委書記王岐山曾公開說過：「中國歷史傳統中，『政府』歷來是廣義的，承擔着無限責任。黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關以及法院和檢察院，在廣大群眾眼裏都是政府。在黨的領導下，只有黨政分工、沒有黨政分開，對此必須旗幟鮮明、理直氣壯。」這句話可以概括五年以來的兩次機構改革。

一言以蔽之，改革之後中國共產黨將進一步走向前台，成為廣義政府，國務院則更加明顯地向執行機構、經濟民生機構轉變，黨政融合、黨政一體化的特點更為突出。而這一切從五年前修憲將「黨的領導」寫入憲法正文便已埋下伏筆，既重塑了過去40年的黨政關係，又是在嘗試挑戰長期以來西方世界定義的政黨政治邏輯。