機構改革｜中央港澳辦保障民生福祉　譚耀宗：與改善民生一脈相承

剛卸任全國人大常委、現任全國港澳研究會副會長譚耀宗分析，組建中央港澳工作辦公室，並要「保障民生福祉」，與中央一貫要求香港要改善民生，一脈相承；至於「督促落實職責」則說明中央不止會有要求，也期望決策能落實，不會原地踏步。



據新華社報道，中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》組建中央港澳工作辦公室。承擔在貫徹「一國兩制」方針，落實中央全面管治權，依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳辦公室牌子。不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

習近平重要講話反映港澳更形重要

譚耀宗向《香港01》表示，今次的架構改變是好事，說明中央對港澳更加重視，畢竟國家是由黨領導，由黨直接就港澳問題作指示，將更快和更有效。

他又指，國家主席習近平在剛閉幕的人大會議上的重要講話，其中提及：「推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定」，把國家的強大與港澳的繁定穩定作直接掛鈎，反映港澳問題在中央眼中是非常重要，同時更關係到祖國統一問題。

譚耀宗：保障民生福祉與改善民生一脈相承

組建的中央港澳工作辦公室職責包括「保障民生福祉」，是否意味中央會更多地介入本地民生事務？譚耀宗則認為中央一貫指香港要改善民生，保障民生福祉正與此主張一脈相承，他強調中央最大期望便是香港市民安居樂業，而在實現過程中，可能需要內地的幫助。譚耀宗以近日特首李家超率領8名問責局長訪京，尋求與內地不同部委加強合作為例。

中央不容決而不行、原地踏步

至於「督促落實職責」，譚耀宗指中央有決策後，也會有要求，必然會跟進督促落實，絕不容許決而不行，一切原地踏步。至於所指的督促的對象，譚耀宗強調不應聚焦在特區政府之上，總之是決策涉及的範圍，中央必然會多加關注。

料仍由政治局常委主導港澳政策

不過，中央港澳工作辦公室成後，究竟將由誰人出掌、所屬職級？辦公室與中央港澳工作領導小組之間的關係如何？和兩個特區的中聯辦的關係等？中央尚未有詳細說明。

譚耀宗則指不宜對以上問題多作猜測，但他相信中央對港澳事務越來越重視，而近年也是由政治局常委主導港澳政策，預計日後會維持由此級別的官員主導。