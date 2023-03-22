蔡奇兼任中辦主任　預示中共領導體制和政治秩序的微妙變化

日前，蔡奇以中辦主任的身份陪同習近平訪問俄羅斯，引來了不少人的關注。這意味着中國共產黨二十大決定的高層人事佈局基本已經完成，中辦主任人選正式落定。但讓外界意外的是，中辦主任竟然是由中央書記處排名第一的書記、政治局常委蔡奇親自擔任。這無疑會大幅提升中辦的地位和重要性，改變中共政治秩序。



中辦是中共中央辦事機構，負責文秘、會議、醫療、安保、通信等事務和機要工作，上傳下達，地位顯要。中辦主任素有「中南海大內總管」之稱，通常都是由中共總書記高度信任的重要助手擔任。自1949年中共建政以來，擔任過中辦主任的人後來有不少成為正國家級領導人，比如楊尚昆、温家寶。

但除了文革結束到改革開放開啟那段特殊過渡時期，中辦主任曾由政治局常委汪東興擔任之外，過去四十年以來，中辦主任通常會由中央書記處書記、政治局候補委員或政治局委員擔任，其中政治局委員兼任中辦主任的情況主要發生在2012年中共十八大之後。

2023年3月，蔡奇出席全國「兩會」。（01直播截圖）

今次由中共黨內排名第五的政治局常委蔡奇親自擔任中辦主任，無疑是在過去十年拔高中辦地位的基礎上再次空前提升中辦的重要性，創下過去40年未曾有過的政壇記錄。這意味着今後五年不僅中辦的地位將高於長期以來與中辦大約處於同等地位的中組部、中宣部、中央統戰部等部門，而且中辦主任將和國務院總理、國務院第一副總理、全國人大常委會委員長、全國政協主席、中紀委書記一樣同屬正國家級領導人，並高於副國家級的中央政法委書記、國家監察委主任。

考慮到中辦的中樞機構地位和協助最高領導人的辦事角色，今後中辦發揮的上傳下達作用將進一步強化，從而更加強化中共中央對於黨內機構和國家機關的集中統一領導。

除此之外，政治局常委歷史性兼任中辦主任一職，還預示着處於中共最核心地位的政治局常委會的政治秩序和政治倫理微妙變化，即長期以來尤其是改革開放以來作為根本原則的民主集中制將在近些年趨於集中的基礎上進一步集中。

關於這一點，從李強、趙樂際、王滬寧三位常委履新國務院總理、全國人大常委會委員長、全國政協主席後紛紛強調政治要求便可以看出。比如，李強在新一屆國務院第一次全體會議上強調，「要堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，「本屆政府的工作就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家」。

可以說，蔡奇以政治局常委身份親自兼任中辦主任，背後是中共領導體制、政治秩序和政治倫理變化的最新投射。