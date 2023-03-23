中共「大興調查研究」　李強李希等最高層火速執行

中共最近「大興調查研究」，習近平等都在高層會議上做出相關要求，中共中央辦公廳近日又印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》指出，「黨中央決定，在全黨大興調查研究，作為在全黨開展的主題教育的重要內容。」

方案要求黨員幹部「要突出問題導向和目標導向，促進廣大黨員、幹部特別是領導幹部帶頭深入調查研究，使調查研究工作同中心工作和決策需要緊密結合起來，更好為科學決策服務。"

上述要求做出後，地方已經有不少省市領導開始走進基層。不久前新上任的總理李強、中紀委書記李希等於近日也紛紛走下基層，到各省市做「調查研究」，落地踐行這一要求。

官媒消息顯示，李強在21日到22日到湖南調研並主持召開先進製造業發展座談會，調研內容都是當前最緊要也是政府系統當前最關注的經濟議題。

在株洲，李強考察了中車株洲電力機車、株洲硬質合金、湖南山河科技等企業，深入企業的車間和實驗室，詳細詢問企業情況。他要求企業要大力培養、吸引和用好優秀科技人才，加快關鍵核心技術和重大技術裝備攻關，打造更多有話語權的產品和技術，以產品創新引領和拓展市場需求。

在長沙，李強考察了長沙比亞迪汽車、中國鐵建重工、藍思科技等企業，希望企業能下功夫拉長長板、補齊短板，在優勢領域鞏固領先地位，在更多新領域新賽道實現領跑，構建一批新的增長引擎。

官媒消息還顯示，3月19日至21日， 中央紀委書記李希到湖北進行了調研，這是李希於2022年10月23日擔任中央紀委書記以後，首次外出調研。

李希。（01直播截圖）

在湖北，李希調研了武漢市東湖新城社區、鄂州市鄂城區峒山村、湖北省紀委監委、省委巡視辦、鄂州市華容區紀委監委，以及武昌船舶重工集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司，武漢大學等。

李希在調研中關注的3個重點，都與其負責的紀檢監察工作密不可分。這三項重點，第一是鄉村振興領域的不正之風和腐敗問題專項整治，第二是紀檢監察干部隊伍教育整頓，第三是國有企業黨風廉政建設和高校紀檢監察體制改革。

值得注意的是，李希在調研時還表示要加強對中管企業、中管金融企業、中管高校深化紀檢監察體制改革的指導，全面推進垂直管理單位紀檢監察體制改革，提高派駐監督全覆蓋質量。同時要深化地方派駐機構改革，推進省市縣三級派駐機構設置和人員配備等工作，擴大省級紀委監委向省管高校和國有企業派駐紀檢監察組試點。

這意味着上述領域將成為李希任內中共紀檢監察的重點工作之一。