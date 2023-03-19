中央印發大興調查研究工作方案：沒有調查就沒有決策權

撰文：朱加樟
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3月13日十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強出席記者會並回答中外記者提問。李強在提到新一屆政府在加強自身建設方面時說，要大興調查研究之風，要推動各級幹部多到一線去。

新華社19日（周日）報道稱，近日中共中央辦公廳印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》（以下簡稱《工作方案》），要求各地區部門圍繞重點問題展開調查研究，找到破解難題的辦法和路徑。

《工作方案》稱，調查研究是中共的傳家寶，並引述中共總書記習近平稱，調查研究是謀事之基、成事之道，沒有調查就沒有發言權，沒有調查就沒有決策權；正確的決策離不開調查研究，正確的貫徹落實同樣也離不開調查研究。

在調查研究內容方面，《工作方案》提出了12個方面，其中包括貫徹落實中共中央決策部署；貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展中的重大問題，推進高水平科技自立自強，擴大國內需求、深化供給側結構性改革、建設現代化產業體系、落實「兩個毫不動搖」、吸引和利用外資，全面推進鄉村振興中的主要情況和重點問題。

其他方面還包括統籌發展和安全，確保糧食、能源、產業鏈供應鏈、生產、食品藥品、公共衛生等安全，防範化解重大經濟金融風險中的主要情況和重點問題；全面深化改革開放中的重大問題；全面依法治國中的重大問題；意識形態領域面臨的挑戰；推進共同富裕、增進民生福祉中的重大問題；就業、教育、醫療、托育、養老、住房等群眾急難愁盼的具體問題；維護社會穩定中的重大問題等。

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