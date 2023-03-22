全黨「大興調查研究」　中共為何拾起了毛時代治國工具？

「大興調查研究」這項在毛澤東時代一度特別強調的工作，最近突然被反覆提及。 一段時間以來，中央高層反覆強調，要在全黨「大興調查研究」。

去年底召開的中央政治局「民主生活會」，習近平在會上指出，要大興調查研究之風，多到分管領域的基層一線去，多到困難多、群眾意見集中、工作打不開局面的地方去，體察實情、解剖麻雀，全面掌握情況，做到心中有數。

不久前剛上任的總理李強，在「兩會」記者會上談到新一屆政府如何加強自身工作時表示要突出抓好四件事，其中第一件事就是要「大興調查研究之風」，推動各級幹部多到一線去，問需於民、問計於民。他還以自身為例，說了一句很經典的話「坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間。」在隨後召開的首次國務院常務會議，李強又再次提出了這個要求。

近日，中共中央辦公廳又印發了《關於在全黨大興調查研究的工作方案》。《方案》指出，「黨中央決定，在全黨大興調查研究，作為在全黨開展的主題教育的重要內容。」

《方案》要求，「要突出問題導向和目標導向，促進廣大黨員、幹部特別是領導幹部帶頭深入調查研究，使調查研究工作同中心工作和決策需要緊密結合起來，更好為科學決策服務。要一切從實際出發，理論聯繫實際，聽真話、察實情，堅持真理、修正錯誤，有一是一、有二是二，既報喜又報憂，不唯書、不唯上、只唯實。」

國務院總理李強出席兩會記者會並回答中外記者提問。（Reuters）

方案提出了12個方面的調研內容。要求各級黨委（黨組）圍繞調研內容，結合本地區本部門本單位實際，研究制定調查研究的具體方案，明確調研的項目課題、方式方法和工作要求等。縣處級以上領導班子成員每人牽頭1個課題開展調研，同時，針對相關領域或工作中最突出的難點問題進行專項調研。

可以預見，「大興調查研究」不會是一個一陣風而過的噱頭，依照新時代治國理政習慣高舉高打的風格，大興調查研究必然會成為接下來至少一年之內中共各級政府官員最重要的工作內容。

那麼，為什麼在中共二十大與「兩會」剛剛結束，新班子上任伊始就重拾毛澤東時代使用過的這個工具呢？

要回答這個問題就必須回到中共「實事求是」、「聯繫群眾」等政治傳統，並將這些傳統與中國現實面臨的挑戰結合起來。

「實事求是」、「聯繫群眾」是中共革命成功和長期執政的兩大法寶，正是仰賴於這些優良的作風中共才能獲得底層民眾支持，以弱勝強，從山溝溝裏走出來推翻國民黨蔣介石政權建立新中國，並在經歷過大躍進、文革等重大歷史災難後仍能從政治混亂、民生凋敝的泥潭中崛起，取得令世人矚目的建設成績。

1963年，毛澤東在天安門城樓上。（人民畫報）

對於中國這麼大一個情況複雜多元的國家，中共這麼大一個政黨如何做到「實事求是」、「聯繫群眾」呢？深入社會一線調查研究，一切從實際出發，傾聽民意，理論聯繫實際堅持真理修正錯誤，就是最有效的辦法，實踐證明也是唯一有效的辦法。毛澤東就經常說「沒有調查，就沒有發言權」。回顧過去可以發現，凡是中共能堅持通過深入調查研究，實事求是的時候就是各方面發展順利的時候，反之就是問題與矛盾衝突較多的時候。

毛澤東時代就有正反兩方面的教訓。反面教訓如大躍進與人民公社化，以及後來更嚴重的文革運動。正面經驗則更為普遍一些。以上世紀50年代末、60年代初大躍進與人民公社化造成的國民經濟困難局面為例。這一困難局面的產生就和未能深入調查研究，決策脱離群眾，沒有做到事求是密不可分。

所以，在1961年1月中共八屆九中全會結束當天，毛澤東就向全黨發出「大興調查研究之風」的號召，其目的是要通過調查研究，了解造成困難局面的原因，尋找走出困境的辦法。事實證明，1961年『大興調查之風』後，官僚與形式主義得到了一定程度的糾正，中央政策出現了很大改變，困難局面得到緩解，經濟也得到了發展。

今天中國所面臨的情況肯定和毛澤東時代因為路線錯誤所造成的困難局面不同，現在的物質基礎和人民生活水平肯定和當時不可同日而語。但是，現在中國所面臨的內外挑戰卻並不比當年輕鬆。

特別是疫情爆發三年以來，人們普遍覺得本就已相當嚴重的官僚主義和形式主義更加盛行，過激管控導致怨氣叢生。體制內一些人開始認識到有問題，但是對問題產生的原因卻一知半解，面對問題需要的解決辦法更是一籌莫展。官方媒體這些年寫了不少假、大、空的文章，在社會面頻頻「翻車」屢屢遭到「不接地氣」的批評。一些幹部偶爾到基層，也是提前導演，安排好路線與受訪群眾，走過場，拍照片，發宣傳文章，並沒有真正發現和解決問題。從兩會的高調提案來看，許多代表和基層幹部缺乏調查和研究，提案質量令人不敢於聞。

2023年中國兩會會場。（REUTERS/Thomas Peter）

具體到社會與經濟層面，社會矛盾呈現明顯激化之勢，經濟因為連續三年的疫情與防控政策、「一刀切」等過激性規範政策、外部脱鈎斷鏈與國際產業鏈轉移等面臨極大下行壓力，民營企業與民營企業家信心空前低迷，不少家庭個人收入提升緩慢，企業經營困難。這些問題如果解決不好，不僅國家發展復興的宏大目標難以如期實現，與美西方的對抗博弈也會陷入被動，更深入和長遠看，還可能影響到中國社會穩定與執政黨的執政合法性。

「大興調查研究」就是要通過深入群眾，深入社會，掌握這些真實情況，並通過問計於民，找到解決問題的辦法，要努力破解官僚主義與形式主義。如中辦文件所言，其中至少16次提到「群眾」，強調在全黨大興調查研究，必須堅持黨的群眾路線，從群眾中來、到群眾中去，增進同人民群眾的感情，真誠傾聽群眾呼聲、真實反映群眾願望、真情關心群眾疾苦。