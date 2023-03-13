兩會｜李強：高手在民間　要大興調查研究之風　幹部要問計於民

3月13日上午，十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂出席記者會並回答中外記者提問。李強在提到新一屆政府在加強自身建設方面時說，要大興調查研究之風，要推動各級幹部多到一線去。



李強表示，打算以新一輪政府機構改革為契機，切實加強政府自身建設，進一步轉變職能、提升效能、改進作風。其中會突出四件事。

一是大興調查研究之風。李強稱，他長期在地方工作，有一個很深的感受：坐在辦公室碰到的都是問題，深入基層看到的全是辦法。高手在民間，要推動各級幹部多到一線去，問需於民、問計於民，向人民群眾學習，真正幫助基層解決實際問題。特別是長期在大機關工作的年輕同志，要深入基層、心入基層，更多地接地氣。

二是紮實推進依法行政。政府工作必須在法律框架內進行，所有行政行為都要於法有據。要進一步加強法治政府建設，不斷提高運用法治思維、法治方式解決問題的能力。

三是提高創造性執行能力。各級政府部門和公務人員，都要有服務意識、發展意識，特別是在履行審批、管理職能時，不能光踩剎車、不踩油門；不能盡設路障、不設路標；凡事要多作「應不應該辦」的價值判斷，不能簡單地只作「可不可以辦」的技術判斷。要堅決反對一切形式主義、官僚主義，真正做有創造力的執行者。

四是堅決守住廉潔底線。始終以嚴的標準、嚴的措施抓好廉潔政府建設，對一切腐敗行為一定要零容忍。每一位政府工作人員都要自覺接受監督，真正做到忠誠、乾淨、擔當。