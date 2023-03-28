曾到港過農曆新年　馬雲一年內去過哪些地方？

阿里巴巴創辦人馬雲據報日前回國，並於周一（27日）到訪杭州雲谷學校。過去一年，馬雲曾現身海內外多地，有內地自媒體稱「老馬逍遙雲遊四海，相信已找到了最舒服的生活方式」。



海南

2022年1月10日，馬雲在海南五指山一間小學現。（微博）

2022年1月10日，馬雲在海南五指山一間小學現身，與全國多省市的100名教師進行視像交流。馬雲提到，自己對支持鄉村教師，做得還是不足夠，而且能有有限，但希望繼續緊持下去。

事實上，馬雲這次現身是「履約」。2015年起每年「臘八節」，馬雲公益基金會都會在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，馬雲每次都會到場給獲獎鄉村教師﹑校長頒獎。

2015年9月16日，馬雲於北京師範大學啟動「馬雲鄉村教師計劃暨首屆馬雲鄉村教師獎」。每年為100名鄉村教師提供總額1000萬元人民幣獎金資助，及持續3年專業發展支持。

2022年12月30日，農曆臘八，馬雲公益基金會發起的「鄉村教師計劃」如期舉辦，馬雲再次透過視像公開露面，並希望可以「盡快和大家線下見面」。

浙江杭州

2022年5月10日，阿里親友日當天，馬雲在阿里園區和部分一線員工就公益及農業話題進行了交流。

2022年5月10日，阿里親友日當天，馬雲在阿里園區和部分一線員工就公益及農業話題進行了交流。（網上圖片）

廣東深圳

2022年5月20日，馬雲一行8人前往位於福田區中心地帶的深圳高爾夫俱樂部打球，打出一桿進洞的好成績後馬雲心情大好。據相關知情人士透露，在打出一桿進洞之後，馬雲還給見證這一喜慶時刻的眾多工作人員們派發了利是。

2022年5月20日，馬雲一行8人前往位於福田區中心地帶的深圳高爾夫俱樂部打球。（網上圖片）

西班牙

馬略卡島（Mallorca）是西班牙著名的度假勝地，《馬略卡島日報》2022年6月22日報道指，馬雲現身當地高爾夫球場。照片中，馬雲身著白色緊身上衣，手持高爾夫球桿。

此外，馬雲豪擲2億美元（約合15.7億港元）添置的超級豪華遊艇，亦被拍到停靠在當地Calvia coast岸邊。有內地媒體認為，馬雲就此過上了無憂無慮的退休生活。

據了解，馬雲的遊艇代號為「禪」（Zen），是歷時4年打造完成的超級豪華遊艇。該遊艇長88.38米，可以接待16位遊客，有25位船員服務。馬雲購買遊艇一事去年就曾被曝光。

荷蘭

據荷蘭瓦赫寧根大學（Wageningen University）網站顯示，馬雲於當地時間2022年7月2日到訪瓦赫寧根大學，以深入了解發展可持續畜牧業及漁業的可能性，又指馬雲對如何以可持續方式增加糧食產量，感到興趣，希望將時間及精力投入至農業及糧食可持續發展，包括在戈壁沙漠地區發展。

馬雲和代表團成員們還一同參觀了瓦赫寧根大學全新的高科技溫室和荷蘭植物生態表型中心(Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre，NPEC)。

馬雲2022年7月2日到訪瓦赫寧根大學。（荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心網站）

荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心以農業科研著名，是歐洲農業及食品領域最強的研究型大學，與聯合國農糧組織也有多項合作計劃。

事實上，這並不是馬雲第一次對荷蘭的「奇蹟」農業表示出興趣了，早在2021年10月，馬雲就到訪了荷蘭的Westland溫室。

斯洛文尼亞

歐足聯和支付寶有長達8年的合作關係。（網上圖片）

據斯洛文尼亞媒體報道，2022年7月6日，馬雲乘坐私人飛機抵達斯洛文尼亞。外界猜測其是拜訪好朋友歐足聯主席施費連（Aleksander Ceferin），因歐足聯和支付寶有長達8年的合作關係。

2020年3月，斯洛文尼亞在防護口罩嚴重短缺的時候，阿里巴巴創始人馬雲向該國捐贈了30萬隻口罩等防疫物資。

泰國

據泰媒報道，馬雲今年1月5日晚現身曼谷Rajadamnern泰拳賽館觀戰，坐在貴賓區的馬雲被拍到擺出與泰國傳奇泰拳選手班Buakaw Banchamek過招的架勢。

翌日，馬雲又現身曼谷當地人氣餐廳、獲米芝蓮一星的「痣姐熱炒」（Jay Fai）。該店1月6日在Instagram上傳了老闆娘兼廚師「痣姐」素平亞（Supinya Junsuta，暫譯）與馬雲的合照，帖文寫道「非常謙虛，我們很榮幸地歡迎你和你的家人來到痣姐熱炒。」

香港

今年1月20日，有報道指馬雲抵港，將與金融及商界重量級人馬會面，亦會趁機與多位朋友見面，並在港過農曆新年。

據《經濟日報》引述消息指出，馬雲在港與內地﹑香港及東南亞財金界人士會面。泰國首富﹑正大集團資深董事長謝國民，及其子謝鎔仁更前來香港，與馬雲相談要事。報道又引述消息指出，馬雲與謝國民父子會面後，由馬雲公益基金會國際項目執行秘書長Jason Pau為謝國民父子送行。

泰國首富謝國民前來香港，與馬雲相談要事。（視覺中國）

日本

2022年12月2日，有報道指，馬雲居於日本箱根一幢別墅中，該別墅是由阿里巴巴大股東、軟銀集團創始人孫正義轉讓而來。不僅如此，早前馬雲就被曝和家人已在東京生活大半年，期間他曾在東京郊外的溫泉和滑雪勝地逗留。報道又指，馬雲定期會往返美國和以色列。

報道亦透露了馬雲在日的生活一些情況，據悉，馬雲有將自己的個人廚師和保安人員帶到東京，但在當地保持低調，盡可能不參與公眾活動，其社交活動集中在少數幾個私人會員俱樂部，其中一家位於東京銀座。

另有報道稱，馬雲在日本主要專注研究養殖漁業技術，下一步還將前往東南亞考察與農業相關的企業，希望從其他國家學到的先進農業技術並帶回中國。

澳洲

今年2月19日凌晨，有網民稱在澳洲墨爾本的酒店見到馬雲，當時他身穿布鞋，正在用手機，桌上有可樂。隨後，網上流傳馬雲和澳洲友人一家的合照。

其後，馬雲和一位外國友人一家的照片也在社交平台被發布。報道描述該照片稱，這一家澳洲外國友人與馬雲延續了四十多年的友情，他們正是43年前在西湖邊和當時是中學生的馬雲合影的莫利（Morley）一家。

在1980年，馬雲偶然認識了來自澳洲的莫利一家。那年馬雲15歲，還是個中學生。自此馬雲和莫利一家成為了筆友，雙方經常通信。老莫利（Ken Morley）給馬雲回信時，還經常糾正馬雲的語法錯誤。

1985年，老莫利在信中鼓勵馬雲，並邀請他前往澳洲旅行。馬雲曾回憶說，儘管當時7次申請簽證才最終成行去了澳洲紐卡素，但正是年輕時期赴澳度過的這段時光，當地的文化、景色以及人民，徹底改變了自己對於世界的看法。

回到杭州後，老莫利還為在杭州師範學院讀書的馬雲提供支持，曾向馬雲寄來了200澳元。

馬雲在2017年再赴澳洲，以2600萬澳元的獎學金計劃回報老莫利曾經給予他的指導和支持。當時，澳洲紐卡素大學宣布，獲馬雲通過馬雲公益基金，拿出2600萬澳元設立「馬－莫利獎學金」項目。這是該校有史以來收到的最大規模捐贈。

馬雲在杭州參訪學校的情況：