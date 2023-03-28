馬雲回國是現代版「雍齒封侯」　更需要「徙木立信」的續集

3月27日，在彭博社爆出馬雲拒絕中國政府回國邀請的同時，多個國內媒體爆出消息，馬雲已於近日回到國內在杭州現身，阿里投資的雲谷教育也發布了「馬雲來雲谷學校，和校園長討論了未來教育」的視頻和文章，他還談到了時下大熱的AI新寵ChatGPT，說了自己的看法。

受這一消息刺激，阿里巴巴股票午後直線拉漲5%，後又低走收盤。輿論場對馬雲的回歸也做出了相當大回響，將此視為一個對市場信心與民營經濟發展的利好消息。

有人在網上發表評論稱，雖然中國政府近半年來一直在致力於提升市場活力，提振民營企業信心，在最近也做了很多工作，但是馬雲回國才可以真正稱得上一個標誌，顯示出新一屆政府努力打造良好營商環境的信心與成效，「民營的春天又回來了。」

不管人們喜歡不喜歡，同意不同意，馬雲絕對稱得上是中國民營經濟的符號性人物。他和阿里巴巴的崛起是中國民營經濟在網路時代崛起的其中一個最有力象徵，他和阿里巴巴被打擊，也開啟了中國針對網路新經濟巨頭進行整治行動的序幕，成為過去幾年最受關注的社會經濟新聞。如今他又回到國內，也恰逢中國國內政治議程落定，又開始重拾對經濟議題的重視，正全力提升市場信心，試圖恢復空前低迷的經濟，拼經濟正成為當前中國黨和政府的首要任務。

有網民在杭州文一路隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲。（財聯社）

從一定程度上必須承認，至少在資本擴張與公開言論上比較「狂」的馬雲絕對不是一個當今體制喜歡的商人，也不符合當今中國經濟社會治理與監管的基本價值。但是，縱然如此，馬雲還是回到了中國國內。不管是他自己主動回去，還是在政府工作下回去，從產生標誌性影響的結果而言，是沒有差別的。中國歷史上有個「雍齒封侯」的故事，馬雲回國，大概就具有這樣的意義。

但是，對於民營經濟的發展，對於將經濟發展作為第一要務的宣誓而言，光有「雍齒封侯」的故事是不夠的，還必須要有「徙木立信」的誠意。

「徙木立信」的故事講的是秦孝公任命商鞅變法圖強，恐天下人不信，於是在國都市場南門立下一根三丈長的木杆，招募百姓有能夠搬到北門的就賞給十鎰黃金。百姓對此感到驚訝，沒有人敢去搬木杆。商鞅就宣佈命令說：「有能夠搬過去的就賞給五十鎰黃金。」有一個人搬木杆到北門，立即賞給他五十鎰黃金，以表明沒有欺詐。於是秦國法令遂行，變法取得空前成功，成為戰國時最強大的國家，為後來秦統六國奠定了基礎。

前《環球時報》總編輯、中國網路話題人物胡錫進評論馬雲回國說，「這本不應該成為一個新聞」，藏在這句話裏沒有說出來的話，值得各方面好好深思。