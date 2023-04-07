台行政院長陳建仁：馬英九應向北京表明「台灣不是中國家務事」

前台灣總統馬英九今（7）日結束為期12天的大陸祭祖參訪行程，搭乘國航CA-195航班從上海浦東機場返台，預計在下午1時30分前抵達桃園機場。馬英九登機時，同樣由大陸國台辦副主任陳元豐及12天前的接機原班人馬送機，馬英九也和送行眾人逐一握手後，緩步走上登機梯。



針對大陸國台辦主任宋濤6日為馬英九餞行時提到，「家裡面的事不能讓外人插手」，台灣行政院長陳建仁7日受訪表示，「台灣是主權獨立國家，兩岸互不隸屬，台灣確實是我們的事，不是中國的家務事」，並認為「馬英九應該當場跟中國表明清楚」。

針對馬英九拋「兩岸同屬中國」說法，陳建仁以「台灣主權獨立互不隸屬」回應。（Facebook@陳建仁 Chen Chien-Jen）

台灣立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，被問及如何看待馬英九赴中國大陸談論台灣和大陸都是中華民國、都是中國，以及宋濤為馬英九一行人餞行時提到，兩岸同胞都是中國人，要堅持一個中國原則和九二共識，家裡面的事商量著辦，都能得到妥善的解決，「不能讓外人插手」等言論。

陳建仁表示，「台灣本來就是一個主權獨立國家，兩岸互不隸屬這樣的一個事實」，馬英九並沒有交代得很清楚，而「台灣確實是我們的事，不是中國的家務事」，陳建仁直言，「這件事情馬英九應該在當場跟中國表明清楚」。

總結馬英九此行共走訪南京、武漢、長沙、重慶及上海等城市，在清明時節完成到祖父墓前祭祖追思的心願，此外，他也隨著對日抗戰的足跡，到國軍抗戰遺跡參訪追思，同時，馬英九也藉著此行的機會，帶領大九學堂的台生與陸生面對面交流，分享兩岸軼事和個人從政的經驗、見解。