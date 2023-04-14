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抱團建圈，正在成為潮流。日前，在央視節目上，瀋陽有關人士透露，瀋陽都市圈正式獲批，成為全國第九個國家級都市圈，也是東北第一個國家級都市圈。

在此之前，南京、福州、成都、長株潭、西安、重慶、武漢等7個都市圈規劃先後獲批，率先晉級為國家級都市圈。這些都市圈，幾乎都集中在南方。瀋陽，是繼西安之後的第二個來自北方的國家級都市圈。

國家級都市圈情況一覽。（圖 / 劉曉博說財經）

此番，瀋陽官宣成為第9個國家級都市圈。這意味著，在瀋陽之前，至少還有一個都市圈獲批，但究竟花落何方，相信不久之後就會有答案。與以往獲批的國際級都市圈相比，瀋陽都市圈的獲批，有著極其特殊的意義。

瀋陽都市圈正式獲批，成為全國第九個國家級都市圈，也是東北第一個國家級都市圈。（圖 / 遼寧2035總規草案）

眾所周知，中國共有7大地理分區，幾乎每個大區都有屬於自己的國家中心城市、萬億GDP城市和千萬人口大市，唯獨東北成了例外。同樣，在國家級都市圈的批复歷程中，華東、西南、華中、西北等地先後取得突破。

雖然華南、華北同樣付之闕如，但廣州、深圳、北京幾個超級都市圈，早已作為既有事實而存在，未必需要頂層規劃進行「加冕」。東北則不同。面臨經濟、人口增長雙重之困，這個區域亟需一劑強心針。最好的強心針，當然是國家中心城市。

然而，自2018年以來，「國中」就未再進行擴容，雖然瀋陽表現出志在必得之心，但靴子能否落地、何時落地，存在巨大的不確定性。退而求其次，國家級都市圈的到來，也給了東北地區以新的發展底氣。這不僅意味著，東北並未缺席都市圈這一最熱門的國家戰略；而且振興東北，也將有了新的引領區，瀋陽競奪國家中心城市，也有了更大的籌碼。

夜幕下的沈陽西塔街。（圖 / 新華社）

東北第一個國家級都市圈，為何花落瀋陽？

東北地區共有遼寧、吉林、黑龍江三個省份，瀋陽、大連、長春、哈爾濱四大副省級的中心城市，瀋陽何以拔得頭籌？

長期以來，瀋陽都是東北大區的中心樞紐所在，如今又是東北最具競爭力的國家中心城市候選人。同時，東北被稱為「共和國長子」共和國長子，而遼寧又是東北地區的「老大哥」。且不說吉林、黑龍江早期的工業化建設都與遼寧的支援不無關係，而如今遼寧依舊是東北地區GDP總量最高的地區，相當於黑吉兩省的總和。

作為遼寧省會，瀋陽在幾十年前就曾作為整個東北大區的中心而存在，三位數的區號（024）就足以說明其特殊地位。如今瀋陽依舊是整個東北領事館數量最多的區域，更擁有以瀋陽鐵路局、中國民用航空東北區域管理局、中國氣象局東北區域氣象中心、國家電網東北分部、中國互聯網八大核心節點等為代表的眾多大區機構。

東北三省歷年GDP走勢。（圖 / 國民經略）

從經濟和產業來看，瀋陽GDP總量雖然不及大連，但大連石化產業一家獨大，而瀋陽產業結構更為多元，製造業門類相對齊全，從汽車到醫藥、從人工智能到航天軍工，可謂無所不包。根據賽迪研究院發布的《先進製造業百強市（2022）》，瀋陽晉升至第25位，較往年排名躍升9位，位居東北第一。

在人口上，瀋陽是整個東北少有的仍舊保持正增長的城市之一，也是東北新的千萬人口大市的有力競爭者。根據《中西部，正在瘋狂虹吸人口》一文分析，瀋陽2022年常住人口達914.7萬人，增長2.9萬人，而其所在的遼寧省，常住人口減少32.4萬人。

根據更為權威的人口普查數據，2010-2020年，瀋陽常住人口增長92.2萬人，而同期整個東北人口大幅減少1000多萬人。由於哈爾濱人口持續下降，跌破千萬大關，東北再無千萬人口城市，瀋陽被寄託著再次突破的希望。

東北各地市人口增量。（圖 / 國民經略）

由於出生率下滑，自然人口負增長，瀋陽的人口增量，主要來自外來人口的貢獻，囊括遼寧其他地市及黑吉兩省，吸引力覆蓋整個東北地區。可以說，瀋陽在東北，發揮著人口護城河的關鍵作用。就此而言，整個東北，無論是國家中心城市的競奪，還是國家級都市圈的頭啖湯，都非瀋陽莫屬。

晉級國家級都市圈，能帶來什麼利好？

有人說，國家級都市圈不過只是一個名號，有或無，多或少，高或低，都沒有太大關係。這句話對於北上廣深等一線城市來說或許適用。這些城市本身綜合實力一流、輻射效應強勁，並不需要一個特別的頭銜進行加持。

一個典型的案例是，深圳連國家中心城市都不是，但從未有人懷疑深圳作為一線城市的含金量。但是，對於廣大二三線城市，尤其是區域內存在「雙子星」乃至「三城鼎立」的地方來說，是否有國家戰略傾斜，可謂至關重要。

以最受矚目的國家中心城市為例，「國中」是國家城鎮體系的金字塔尖，這些城市「居於國家戰略要津、肩負國家使命、引領區域發展、參與國際競爭、代表國家形象」。換言之，一旦成為「國中」，意味著這個城市將成為整個區域的引領者，成為國家戰略的主要承載者，在整個區域的發展中將會獲得明顯先機。

遼寧沈陽，夜經濟正發展火熱。（圖 / 新華社）

國家級都市圈也是如此。一旦都市圈規劃明確，就意味著中心城市的「勢力範圍」得到認可。如南京都市圈作為全國首個跨省都市圈，就是由江蘇、安徽兩省共同發布，由此確立了「徽京」的事實地位。同時，都市圈獲批之後，地鐵、城軌將有望從中心城市向周邊延伸。

這對於未能觸及地鐵門檻的周邊地市來說，可謂及時雨；而對於中心城市來說，也能藉助軌道交通不斷向外拓展城市框架，從而為經濟增長積蓄更大能量。當然，一些實際的支持也不會少。去年底，遼寧就曾籌措數億元資金，支持瀋陽都市圈建設。

而在官方文件中，更進一步明確瀋陽都市圈「打造東北全面振興全方位振興引領區」的戰略定位。這些支持，無疑為瀋陽代表東北競奪國家中心城市提供更大支持，也為瀋陽逐鹿「東北第一城」創造更大可能。

各大城市領事機構排行。（圖 / 國民經略）

都市圈越來越多，但大擴張之路或將戛然而止。去年9月，國家發改委新聞發言人表示，中國都市圈發展還處在初級階段，各地要尊重客觀規律，不能跨越發展階段，在不具備條件的情況下推動都市圈建設。

這意味著，都市圈不能遍地開花，也不適宜無限擴大；不是每個普通地級市都能成為都市圈的中心，也不是隨便幾個城市都能形成都市圈。

根據清華大學中國新型城鎮化研究院組編的《中國都市圈發展報告》，中國共有6個成熟型都市圈、17個發展型都市圈、11個培育型都市圈。

中國都市圈發展報告。（圖 / 國民經略）

在主要城市中，廣州、上海、杭州、深圳、北京、寧波為「成熟型」；成都、重慶、南京、西安、福州、瀋陽等為「發展型」；石家莊、大連、南昌、貴陽、南寧等都市圈位列「培育型」。顯然，對應不同的發展階段，都市圈建設的方向也存在明顯差異。

對於類似廣佛、深莞這樣相當成熟的都市圈，城市邊界幾乎完全消失，全域同城化將是最終發展方向。對於正在發展中的都市圈而言，地鐵的互聯互通仍舊是第一位的，在此基礎上，再尋求規劃、產業乃至公共服務的一體化。

所以，獲批國家級都市圈只是第一步，能否真正發揮都市圈的引領作用，借助都市圈實現城市能級乃至區域增長極的躍升，才是最關鍵的。