國家級都市圈再擴容：遼寧瀋陽都市圈正式獲批　為東北首個

綜合《澎湃新聞》及《城市進化論》報道，近日，國家級都市圈再擴容，遼寧沈陽都市圈正式獲批，為東北首個國家級都市圈。



近日，瀋陽市委副書記、市長呂志成在央視財經頻道《對話》節目中透露，瀋陽都市圈已正式獲批，成為全國第九個、東北第一個國家級都市圈。

瀋陽現代化都市圈範圍示意圖。（圖 / 《遼寧省國土空間規劃（2021-2035年）》）

呂志成表示：「這個都市圈批復下來以後，我們要實現規劃的一體化、交通的一體化、產業的一體化、環境治理的一體化以及公共服務的一體化。」他同時在節目中發出「招商令」，歡迎全國乃至全球的朋友在都市圈建設中尋找商機，歡迎企業家到東北發展。

夜幕下的沈陽西塔街。（圖 / 新華社）

報道稱，目前，瀋陽都市圈相關的具體規劃尚未披露。根據2022年初公布的《遼寧省推進「一圈一帶兩區」區域協調發展三年行動方案》，「一圈」即瀋陽現代化都市圈，包括瀋陽、鞍山、撫順、本溪、阜新、遼陽、鐵嶺以及沈撫示範區。7市1區總面積達7萬平方公里，人口2000多萬，2022年地區生產總值1.37萬億元人民幣。

據悉，自2021年2月南京都市圈獲批以來，已有南京、福州、成都、長株潭、西安、重慶及武漢7個都市圈相繼晉升「國家級」。除瀋陽外，第8個國家級都市圈尚未公開亮相。