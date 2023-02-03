仿若置身歐洲？「東北羅浮宮」竟是製藥廠　盤點中國豪華辦公室

最近，在抖音上「哈藥六廠」真的是太太太火了！大家可以不知道哈藥六廠，但一定聽説過這些廣告詞：一口氣上五樓不費勁，啥瓶都沒有藍瓶好。對，這些耳熟能詳的廣告詞，就是出自哈藥六廠。



但萬萬沒想到是，就是這個能説出樸素順口廣告詞的哈藥六廠，它的建築和裝修竟然豪華到堪稱「東北羅浮宮」，真的有那麼誇張嗎？

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哈藥六廠火到霸屏 堪稱「東北羅浮宮」

前段時間，哈藥六廠宣佈免費對外開放，為了吸引遊客，還在質樸的大紅板寫上「網紅打卡地」五個大字。這一開放可好，直接讓「哈藥六廠」竄上了熱搜！

建築外觀雄偉壯麗，整個建築佔地面積龐大，外觀是歐式風格，莊重典雅又雄偉壯觀。在各大博主的鏡頭下，我們更能清晰的感受到這座建築的神奇。都説歐式建築有着繁雜的美，仿歐式建築也最是不宜。但在哈藥六廠的建築中，為了更好的展現出歐式建築獨有的美，他們沒有忽略一處細節，我們在其中能看到精緻立體的浮雕，歐式建築中常有的羅馬柱、腰線等等。更有網友透露，哈藥六廠的建築外觀95%都是花崗岩雕刻的！細節決定成敗！怪不得這裏會被誤認為是巴黎，確實在網友們的打卡照上來看，真的可以以假亂真！

哈藥六廠的雄偉，建築外觀只是一部分，還有內部裝修。整個室內可以用四個字來概括——金碧輝煌，感覺可以和巴洛克風凡爾賽宮拼一拼。不僅僅是整體的室內設計，連小小的細節之處都做的十分精美。不是日站君説，去過羅浮宮但沒去過哈藥六的，真的遺憾了。網友們更好笑，直接説羅浮宮是照着哈藥六建的，差點就讓人信了。今年萬萬沒想到，哈藥六廠搶了冰雪大世界的風頭，確實該讓冰雪大世界歇一歇了。

看到這裏，日站君就想問各位，在這種地方上班，還能放下手機嗎？

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哈爾濱的建築 為什麼這麼特別

調侃歸調侃，總有很多網友會有疑問，哈爾濱的建築怎麼有點特別？其實哈藥六廠的歐式建築風格並不是偶然，它特殊的地理位置（瀕臨俄羅斯），讓這座城市有着獨特的歷史背景，更讓東西方文化在這裏交匯融合。如果在哈爾濱，你偶然看到了拜占庭式建築、新藝術風格建築、沙俄時期經典建築，不要太驚訝，要肯定的説一句：這裏確實就是哈爾濱！

隨着哈藥六廠建築的出圈，也有越來越多的網友留言，在眾多留言之中，日站君發現了另一條線索。一個叫揚子江藥業的公司名字，頻繁的出現在了評論區。日站君查了查，好傢伙，這不就是和哈藥六平起平坐的人類辦公天花板嗎！

揚子江藥業：上班像上朝

中國的東北方有哈藥六，那麼在中國的偏南方也有這麼一家藥企，叫揚子江藥業！你可能沒聽説過，但你肯定喝過他們家的板藍根。看這家公司的整座建築，上班好比去上朝。

這皇宮竟是辦公室！還有「中國霍格華茲」 點擊放大瀏覽更多中國的超宏偉建築：

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華為歐洲小鎮：人類辦公室天花板

順着這個路子，我們還找到了華為斥資100億，造的一個歐洲小鎮！人家辦公是分區，華為辦公是分樓！想想看在這裏辦公，午休的時候都能來一小時的野餐。雖説人確實在中國，但有一種在新西蘭度假的感覺，這種環境絕對是人類辦公天花板了！

河北美院：中國霍格華茲

説完上班的，再來説説上學的！河北美院的建築大家應該略有耳聞吧。已經不是第一次闖進大家的視野了，它被一眾網友評為中國的霍格華茲。大概裏面的學生多少會學點魔法再畢業吧。除了學生，在這裏上班的老師，是不是也偶爾要恍惚一下，以為自己在霍格華茲？

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到此為止，抖音的旅行路線已經被各大網友安排得明明白白。咱們就從哈爾濱逛完「東北羅浮宮」出發，去河北「霍格華茲」進修下魔法，然後再南下到揚子江「上個朝」，最後來到東莞的華為歐洲小鎮度假。日站君都為大家想好了，想要炸翻朋友圈，就按這個路線走！那麼，大家最喜歡其中哪個景點／辦公場所呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】