「表現在基層、根子在上面」　官僚主義的表與裏

撰文：泉野
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疫情三年，中共黨內積重難返的形式主義、官僚主義問題得以最大限度暴露出來。早在2020年2月，時任中組部部長陳希在一場圍繞疫情防控的電視電話會議上即表示，形式主義、官僚主義是打贏疫情防控阻擊戰的大敵，要堅決防止高高在上，浮在表面，空喊口號。而今雖然疫情正在成為過去式，但形式主義、官僚主義的問題並沒有隨之消解，反倒越來越成為「第五個現代化」和中國式現代化過程中的巨大阻力和障礙。

日前，中辦印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，該方案提到要防止嫌貧愛富式調研，避免扎堆調研、好倉調研、重複調研，不增加基層負擔。要力戒形式主義、官僚主義，不搞作秀式、盆景式和蜻蜓點水式調研，防止走過場、不深入，要在調查的基礎上深化研究，防止調查多研究少、情況多分析少，提出的對策建議不解決實際問題。該方案同時提到，「對錶現在基層、根子在上面的問題，對涉及多個地區或部門單位的問題，上下協同、整體推動解決」。

「表現在基層、根子在上面」，這是最大限度克服瀰漫於官場的官僚主義的認識前提。這至少說明，高層對基層形式主義、官僚主義等「表現在基層」的問題是有認識的，所以才要協同解決「根子在上面」的問題。

十八大之後，中共開始整頓官場，其中以八項規定為開始。（資料圖片）

舉例來說，疫情期間，中國各地在防疫過程中存在的形式主義、官僚主義問題就不斷被聚焦，具體到抗疫手法上，則是一刀切、層層加碼，雖然官方三令五申要杜絕此類行為，但在地方上和基層卻愈演愈烈。關鍵在問題就在於，疫情期間的形式主義、官僚主義只是「表現在基層」，而「根子卻在上面」。

比如嚴厲的問責制，初衷是為了打消官員的消極懈怠、不作為，為了保證民眾生命安全和正常生活而積極作為，並在不同階段因應局勢進行更精準的防疫，可在過去兩年多的抗疫實踐之後，卻走向了另一個極端。在不少地方官員看來，頂格應對疫情至少不會因「防疫不力」而被問責，而精準防疫需要時間，更考驗治理現代化，多數地方官員已經無暇他顧，先用頂格防疫手段證明自己在做事情，故而每每有本土確診病例，第一反應便是全城靜默乃至封區封城，由此付出的巨大經濟成本則由全體民眾承擔。後來雖然有及時糾偏，強調過度防疫也要問責，但相較於防疫不力被問責的力度而言，「過度防疫也要 嚴肅問責並未形成足夠的威懾力和普遍共識。

武漢大學社會學院教授、博士生導師呂德文在一篇反思基層官僚主義的文章中寫道，「反官僚主義是對的，也是必須的。只不過，反的重點不在基層。基層在官僚體系的『命令—服從』系統中，只有服從的份，他們在工作中已經受夠了，完了還要受另一套超越官僚系統的政治話語的壓迫，這就很不合適。如果非要反基層的官僚主義，那麼，就改變他們在『命令—服從』系統中的地位，讓他們對政策制定也有點參與權，也可以反向操作，給各個實權部門打分考核。最合適的，還是讓他們有點自主性——給他們自主權，他們有權不用，那叫做『不作為』；他們有權任性，那叫做『亂作為』。」

2021年 3月11日，在平涼市崆峒區白水鎮焦莊村北山，張文玉（左）和同事討論植樹造林細節（無人機照片）。（新華社）

新一輪黨和國家機構改革方案，也體現了「表現在基層、根子在上面」的問題意識和問題導向。以港澳辦劃歸黨中央直接領導為例，為的就是解決多個部門單位不協同、「政出多門」的問題，這樣的不協同造成了涉港機構嚴重的官僚主義，再加上問責制和巡視機制的相對缺失，使得問題與矛盾越積越多，中央和香港也因此付出了巨大代價，香港過去這些年的政治動盪，比如佔中運動、旺角騷亂、立法會選舉風波、修例風波等，都或多或少與此相關，只不過問題和矛盾往往「表現在香港」。

回看中央治港變化，中央顯然也意識到了香港問題一再惡化實際上「根子在上面」，所以才在2003年因23條立法問題導致50萬人上街抗議後，在原來強調「不干預」的基礎上增加了「有所為」，並組建了中央港澳工作協調小組，以解決政出多門、上下不協調的問題。但積重難返的問題並未隨着小組的成立而化解，反倒在一系列社會問題衝擊下加速撕裂，2012年的的反國教運動，讓中央第一次切實意識到，再不調整對港政策，再不加強全面管治權，香港問題或將積累成大問題，中央的底線，也從鄧小平時代「順利回歸、平穩過渡」全面轉變為「國家的主權、安全和發展利益。」

及至2020年因應曠日持久的修例風波和安全底線挑戰，中央港澳工作協調小組升格為中央港澳工作領導小組，直接領導各部門處理港澳工作。再到今年兩會之後推出的黨和國家機構改革方案，更進一步將港澳工作劃歸黨中央直接領導，都是解決「根子在上面」這一問題導向的結果。也就可以理解，為何機構改革方案中，在羅列中央港澳辦的工作時會提到「支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責」，因為在過往，不僅調研研究是缺位的，統籌協調、督促落實上亦存在很大問題。

到香港考察的國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（左四）在4月18日，在行政長官李家超（右三）和教育局局長蔡若蓮（右二）陪同下到中華基金中學考察，聆聽學生分享學習心得。（政府新聞處圖片）

回到官僚主義，鄧小平曾一再強調，「官僚主義現象是我們黨和國家政治生活中廣泛存在的一個大問題。」但鄧小平同時清醒認識到，「官僚主義是過去人類歷史上長時期剝削階級統治的遺留物，在社會政治生活中有深遠的影響」，「是一種長期存在的、複雜的歷史現象」，所以「克服官僚主義必須是一個長期的鬥爭。」面對這樣的難題，認識是行動的先導，既然高層已經認識到了很多問題「表現在基層、根子在上面」，也正在通過機構改革等予以上下協同、整體推動解決，那麼不妨給中國共產黨多點時間，畢竟不管是官員治理能力的現代化還是中國式現代化，都不會是一蹴而就的。

實幹變虛無　中國官僚主義的老問題與新表現克服官僚主義正成為中共一場十分緊迫的自我革命「為官不為」最官僚　這也是一種腐敗形式主義官僚主義背後的頂層設計之問
官僚作風
黨和國家機構改革