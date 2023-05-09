澳洲財長：中國經濟復甦勢頭　無法阻止全球逆風

澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）認為，中國結束冠病清零政策後所呈現的經濟回暖勢頭，無法抵消全球經濟衰退對澳洲財政預算的影響。



據彭博社報道，得益於商品出口收入激增和持續強勁的勞動力市場，查默斯預計將在星期二（5月9日）晚上的財政預算案宣佈，該國經濟在過去15年來首次出現財政盈餘。

查默斯星期天（5月7日）在坎培拉受訪時說，澳洲出現財政盈餘部分原因是中國過去六個月放寬疫情限制後，其經濟復甦力度比預期強勁。中國是澳洲最大的貿易夥伴國，其貿易總額比排名第二的國家多一倍多。

圖為2020年5月26日鏡頭下的澳洲悉尼歌劇院。（Reuters）

不過查默斯也指出，這股勢頭被其他地方的經濟衰退抵消了。他說：「從更廣泛的角度來說，全球經濟比人們預期的略微疲軟。」

國際貿易因為高通貨膨脹率和貸款成本上升出現阻力。在全球經濟形勢低迷情況下，國際貨幣基金組織在今年4月公佈的最新展望中降低了增長預測。澳洲儲備銀行上星期二也意外地將現金利率提高到3.85%，達該國十多年來的最高水平。

圖為2022年12月3日，鏡頭下中國北京商業區。（Getty）

儘管國際形勢嚴峻，查默斯預計將在財政預算中披露比之前估計更低的通脹率和更強勁的薪資預測，並預計該國2024至2025財政年度的失業率將達到4.5%的峰值。他說，澳洲財政盈餘的轉折有40%由高工資增長和就業驅動，商品價格提高只佔其中的20%。

然而，澳洲政府已預計財政赤字將在未來幾年內增加。在今年預算案的收入措施部分，政府將對澳洲石油資源租賃稅進行改革，設定天然氣行業的減免上限。這項措施預計在未來幾年內為政府提供24億澳元收入。

本文獲《聯合早報》授權轉載

