國企領導牽手門和兩代快遞人：刺痛多少人的階層固化信號

最近，內地社會有兩個新聞頗值得思考。一個是國企領導牽手門事件。據內地網絡訊息，6月7日，中國石油集團旗下的寰球工程項目管理（北京）有限公司總經理胡繼勇與同一公司的女員工董思槿在成都出差期間牽手逛街被拍到，引發網民對他們關係的質疑。



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據目前披露的訊息，胡繼勇已被停職核查，而董思槿則被曝光經常在社交平台上炫耀與正常打工人收入嚴重不符的奢華生活。比如，她大學畢業後進入國企工作，通常每天下午四點半下班，不僅在北京有房，而且常去奢侈品商城SKP消費，消費積分高達240萬（一個積分對應一元人民幣），這還不包括她在淘寶、微信的高額消費。用她自己的說法，「以別人奮鬥的終點為起點」。

董思槿也曾曬出淘寶兩個帳號超過100多萬的消費紀錄，還有在北京SKP名牌商場消費的240多萬積分，據了解該商場是1元換1分，顯示其出手闊綽，財力驚人。

董思槿在社交平台上多次曬出消費紀錄：

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另一個新聞是兩代快遞人。這其實是2020年的新聞，但最近突然再一次在內地網絡上熱傳。父親叫錢灝，來自於湖北的北漂騎手，他在北京打拼將近20年，很能吃苦，曾在工地一個人幹兩個人的活，而且省吃儉用。他曾期待兒子錢坤能找到一份在寫字樓裏面的體面工作。為了不讓兒子成為留守兒童，錢灝湊了一筆借讀費，讓兒子錢坤在北京上學，但因為是外地人，錢坤不能在北京參加高考，只拿到成人教育本科文憑。後來，錢坤重走父親的老路，成為北京的一名外賣騎手。

國企領導牽手門事件女主角董思槿的奢華生活，與兩代快遞人的辛酸無奈形成鮮明反差，刺痛內地不少人。在正式調查結果公布之前，人們難以得知董思槿的奢華生活究竟依靠什麼，但至少可以確定的是，年紀輕輕的她，能進入競爭那麼激烈的國企工作，能在北京過上奢華生活，能「以別人奮鬥的終點為起點」，顯然不是她的本職工作報酬所能支撐的。

如果她的收入是不正當的，那將涉及腐敗問題或部分體制內工作的近親繁殖問題。如果她的收入是正當的，那麼大概率來自於家庭。而這將涉及一個更為普遍性的問題，那就是內地社會的階層分化的代際傳遞。

習近平強調在實現全面小康社會後，要「在高品質發展中促進共同富裕」。（Getty Images）

從許多內地人的切身感受來看，有相當數量的過上奢華生活的人，他們的收入並非來自於個人奮鬥，而是家庭代際傳遞。與之相對的是，有太多的出生於中下階層的內地人，在延續上一代的無奈和辛酸。

這樣兩個群體的對比，說明內地社會已經開始階層固化，上升的通道正在收窄，而向下墜落的通道越來越寬敞。從歷史經驗來看，如果一個社會的階層固化達到某個臨界點，越來越多的人不能再通過個人奮鬥改變命運，而少數出生於富裕階層的人卻能輕鬆過上奢華的生活，那麼必然妨礙社會活力，讓中下階層的人看不到改變的希望，進而有可能影響社會穩定。

不論是內卷、躺平盛行，還是「外賣騎手困在系統裏」、「流調裏最辛苦的中國人」引發廣泛共鳴，都在說明今天中國亟需推進公平正義和共同富裕。（視覺中國）

保持合理範圍內的公平與階層流動通道的暢通，對於一個社會的長治久安有非常重要的作用。中國古代便有不患寡而患不均的思想。美國憲法之父麥迪遜（James Madison）早就分析過，對社會危害較大的黨爭最普遍而持久的原因是「財產分配的不同和不平等」，「有產者和無產者在社會上總會形成不同的利益集團」，「受到不同情感和見解的支配」。

正是基於對社會公平的認識，內地自改革開放之初便有共同富裕的理念。1992年鄧小平在南方談話中說過：「走社會主義道路，就是要逐步實現共同富裕。共同富裕的構想是這樣提出的：一部分地區有條件先發展起來，一部分地區發展慢點，先發展起來的地區帶動後發展的地區，最終達到共同富裕。

如果富的愈來愈富，窮的愈來愈窮，兩極分化就會產生，而社會主義制度就應該而且能夠避免兩極分化……什麼時候突出地提出和解決這個問題，在什麼基礎上提出和解決這個問題，要研究。」從社會情勢來看，今天中國已經到了鄧小平當年說的研究和規劃共同富裕的時候。當然，共同富裕是極其艱鉅的工作，不可能一蹴而就，更不是平均主義，而必須基於經濟社會發展客觀規律。

國企領導小三穿的裙子從月銷數十條變半日賣出800件以上 價值4.4萬人民幣手袋同被認出（點圖了解更多）：