中國網紅、考研名師張雪峰　為什麼遭人恨？

內地進入高考報名招生季，專門做高考與考研訊息資訊的頭部網紅張雪峰以及一些類似服務機構卻成為一些媒體與機構開槍的靶子，為什麼張雪峰們遭人恨？



因為原來很多人的競爭優勢是靠吃訊息差建立起來的。之前，有本事有門路有訊息的家庭各憑權力關係或訊息壁壘優勢通吃一路，平頭百姓的家長孩子們只能根據極其有限的訊息聽名字憑運氣填報志願專業，大家因此相安無事。這個相安無事，是以絕大部分普通家庭，特別是社會中下階層孩子的前途命運為墊腳石的。

張雪峰們所以招人恨，是因為他們創辦的這些考試訊息服務機構通過網絡平台分享報考訊息，把原來的訊息壁壘拆除了，這就使得原來那些權勢階層與受訊息壁壘保護的利益群體不能再在小院裏吃獨食了，至少開始面臨其他階層家庭特別是社會中低階層家庭孩子們的競爭了。

所以他們着急了，開始打着各種旗號污名化考試訊息服務機構，稱這些訊息服務機構是資本在興風作浪，是在野蠻生長、助長了社會功利化、加劇了社會內卷、不懂教育等等，恨不得把這些考試訊息服務機構通通掐死。

因為這些利益群體掌握着社會話語優勢，又站到了道德高地，很容易設定輿論議題與大眾情緒，把這些訊息服務機構污名化，所以不少考試訊息服務機構陡升寒意，擔心會不會成為被政策打擊的對象。

內地高考競爭激烈，被視為階級流動的重要方式。（資料圖片）

而實際上，這些利益群體的目的非常自私，他們試圖掐死考試訊息服務機構，哪是為了嘴上宣揚的那些東西，如果真是為了社會好大眾好教育好為了底層家庭的孩子們好，他們應該主動拆除壁壘、和全社會分享訊息才對？

為什麼不見他們做這種事呢？因為他們的唯一目的，是為了繼續享有訊息壁壘優勢，繼續拿普通人家特別是社會中下階層家庭的孩子們做墊腳石！

可悲的是，有不少人，一被這些利益群體忽悠，一聽到資本、野蠻、內卷什麼的就上腦，自己本身就是特別需要打破這些利益藩籬與訊息壁壘才能改變命運的普通人，反而跟着這些利益群體對各種訊息服務機構喊打喊殺，被人當槍使，腦子裏裝的是水嗎？可憐之人，真是自有可恨之處！

山西省長治市的中國銀行分行內，一名職員在點算人民幣紙鈔。（Reuters）

那麼，張雪峰們有沒有從考試訊息服務中獲得收益？當然有獲得！如果沒有利益，誰做這種事情？不管張雪峰們是否有為普通家庭和底層孩子們尋找出路之初心，還是說他們只是把提供考試訊息諮詢作為一門生意做，在考試訊息諮詢領域，他們都抓住了流量密碼，成功實現了階層躍升。

這是一個悖論，一個在人類社會所有國家共同存在的普遍現象。觀察人類社會化後各國的發展歷史就可以發現：那些號召人們劫富濟貧的人，往往最後都變成了富人；那些想改變社會改變他人生活命運的人，首先改變的往往是自己的生活與命運。

張雪峰們是在做一門生意，只不過這門生意恰好打破了利益階層的訊息壁壘，有利於普通家庭和社會底層。因此，沒必要把他們放到道德的高地膜拜讚揚，更不應該把他們污名化、往腳底下踩。那些打着各種旗號污名化張雪峰們的人，自身的出發點和道德底線更令人質疑。