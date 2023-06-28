網紅兼經理人爆娛圈畸形價值觀　力數娛樂圈四宗罪惹網民熱論

台灣#MeToo風暴不斷持續，有位網紅兼經理人在網上怒斥娛樂圈畸形價值觀，更力數有名有勢的明星大多數有呢四宗罪，引來網民熱論！



這位網紅名叫「張安」自稱娛樂圈經理人，小紅書有7萬多的粉絲量，近日台娛圈接二連三被爆性性聞，牽涉多位明星，她拍片以「娛圈頂流，隱藏幾多畸形價值觀」為題，力數娛樂圈四宗罪！

節目《我愛黑澀會》是以招募多位青少女參加節目演出，並以明星養成為目標，陳建州為節目主持人。（《我愛黑澀會》花絮）

1.越有錢越孤寒

她說：「之前見過一個千萬級的明星，各種豪車奢侈品，但是他們工作室員工薪資普遍低於外面市價，所謂的大經理也是普通水平，東西寧願扔掉也不願意給身邊人吃一口，因為覺得工作人員不配吃同一樣東西。」

越有錢越孤寒 。（影片截圖）

2.莫名其妙的優越感

她又指有些明星認為：「能聊天、能吃飯、能合影已經是恩賜，能跟他們在一起是至高的榮耀！」不會有絕對的人人平等，以及階級觀念很重。

有名有錢有權就為所欲為 （影片截圖）

3.有名有錢有權就為所欲為

她爆：「有人非法監控、查別人隱私，檢查工作人員微信聊天訊息，控制社交平台言論或分享，他們不認為工作是一種合作關係，而是一種變態的勞役和控制。」

莫名其妙的優越感 。（影片截圖）

4.打不倒的會滋生更多效仿

有些明星被爆料後，深潛一段時間，又若無其事出來工作，因此滋生更多模仿。她說：「不過是安份一段時間，塌房後果只是老實待兩三個月當度假，誰又會害怕度假少賺個八萬十萬。」