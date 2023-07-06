中央政治局會議頻率下降

6月30日，中共中央政治局召開會議，審議《關於支持高標準高質量建設雄安新區若干政策措施的意見》。這次會議重申雄安新區的定位：「深入推進京津冀協同發展作出的一項重大決策部署，是千年大計、國家大事。」再考慮到今年5月，三位政治局常委陪同習近平考察雄安新區，凸顯出高層對於雄安新區的高度重視。

除此之外，今次政治局會議另有一個值得關注的地方：開會頻率的下降。查詢公開資料（比如中國政府網的「中央政治局會議」）可以發現，在6月30日之前的上次政治局會議召開，還是4月28日，當時的主題是「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」。再往前查詢，今年3月30日、2月21日，都有召開中央政治局會議。這意味着在公開報道中，未能查到1月、5月召開中央政治局會議的新聞。在去年（2022年），11月同樣未查到中央政治局會議的新聞，但之前每個月都能查到中央政治局會議的新聞。而去年10月16日，是中共二十大召開的時間。

據《中國共產黨章程》規定：中央政治局和它的常務委員會在中央委員會全體會議閉會期間，行使中央委員會的職權。這意味着中央政治局是中共中央委員會閉會期間的最高權力機關。每次中央政治局會議的召開，都是民主集中制的一次實踐。

在二十大之前，中央政治局通常每個月召開一次會議（偶爾例外），但二十大後，開會頻率有所降低，變成一兩個月召開一次會議。當然，不排除一種可能性較小的情況：中央政治局依舊每月開會一次，但不一定每次開會都有公開報道。

目前距離二十大的結束不到一年時間，最近數月政治局會議頻率的降低不意味着今後會降低，尚待繼續觀察。但如果今後政治局會議頻率真的都和最近幾個月一樣有所降低，一種可能性的解釋是二十大改變了政治秩序和倫理，民主集中制中的「集中統一領導」得以大幅強化，故不再需要每個月通過開會來推進政治議程，而是可以視乎具體情況，以有所降低的會議頻率來適應二十大後的政治新秩序和新倫理。