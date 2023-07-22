柯文哲隱憂（一）：2024贏定了？但民眾黨的「陸軍」在哪裏？

6月以來，柯文哲已在多份民調中領先侯友宜，穩居第二，甚至在部分民調中躍升第一，似有超越賴清德之勢。從「陪榜王」到「坐二望一」，柯文哲的崛起既有形勢因素，也受宣傳催化。



首先是台灣的政治形勢。在民進黨一側，賴清德被蔡英文執政拖累，身負物價飆漲、光電弊案、台海緊張等政治枷鎖，其民調雖穩定領先、未見暴跌，卻似乎已到頂點，難再更上層樓；接著是國民黨，經歷2022年選舉大勝後，藍營再度發揮一手好牌打到爛的「優良傳統」，先是在初選階段上演「郭侯相爭」的分裂大戲，又在朱立倫宣布徵召侯友宜後，出現地方派系與黨中央互鬥的「換侯」亂流，侯友宜的模糊立場更是激怒大批深藍選民，民調自5月下旬起便持續墊底，至今未能起死回生。

如此情勢，讓柯文哲的宣傳戰有了發揮空間。第一，柯文哲通過猛轟民進黨「墮落」，吸引到大批期待「理想政治」的淺綠、中間選民；第二，柯文哲敢於觸碰深藍板塊，拋出重啟兩岸服貿談判、修建金廈大橋等話題，更延續此前「兩岸一家親」的政治基調，主張務實處理與北京的關係，吸引到部分討厭侯友宜的藍營選民；第三，柯文哲團隊熟稔網路宣傳，頻繁發布各種梗圖視頻，形塑柯文哲妙語如珠、清新幽默、學問淵博的網路形象，吸引了大批年輕選民。

一時之間，橫跨藍綠的民調版圖，讓柯文哲風頭無兩。但正如賴清德與侯友宜皆有弱點，看似選情大好的柯文哲，其實也暗藏隱憂，那便是雖有高民調「空軍」，卻極度缺乏藍綠皆有的強大「陸軍」，也就是黨的基層組織。

台灣媒體報導，民眾黨總統候選人柯文哲（中）的政見白皮書內容涉及主張重啟服貿談判，引起台灣各界關注。（台灣民眾黨提供）

「跨不過濁水溪以南」的警訊

近期的「董事長開講」風波尤其明顯。

自2024選戰開跑以來，《美麗島電子報》董事長吳子嘉便與賴清德之外的幾位候選人進行合作，舉辦「董事長開講」粉絲見面會。而作為選舉造勢的一環，現場報名情況、線上觀看人數、觀眾贊助金額、候選人問答表現，皆是各界觀察指標。其中侯友宜原本預定舉辦3場，卻在5月20日新北場、27日高雄場後，因「候選人現場表現不理想」，而取消第三場，此後便進入民調墊底的低迷狀態；而外界看好的的柯文哲，挾「坐二望一」姿態在7月9日舉辦第一場，得到了全網的熱情迴響，卻在13日傳出，原本預定舉辦的22日高雄場取消，且往後也不會再辦。

據吳子嘉表示，取消原因是民眾報名並不踴躍。其指出，高雄場早在7月1日便開放報名，但最後1,800人的座位只有660人報名，連一半都坐不滿，自己早向柯文哲反映「高雄場網路報名不理想」，希望能見面討論，卻等了3天都無回覆，只好傳訊告知柯取消舉辦高雄場，而柯也在LINE中回覆「當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」顯然對於活動的取消沒有異議。

但此後民眾黨發言人的說法點燃了吳子嘉怒火，後者認為前者在對外說明中，絕口不提高雄場的真實報名狀況，卻公開影射自己「是為幫郭台銘才放生柯文哲」，顯然是想轉移焦點。吳子嘉因而公布與柯文哲的前述對話截圖，並痛批「全台灣就柯文哲敢不回也不接我電話，發言人還敢出來抹黑，這個爛黨自己沒有能力過濁水溪以南，還不找粉絲、不自己去推動，太傲慢了。」

5月29日，《美麗島電子報》公布5月最新民調，三位總統候選人中，賴清德以35.8%的支持度位居第一，柯文哲以25.9%位居第二，侯友宜下滑至18.3%，於三人之中墊底。（美麗島電子報網頁）

當然，就筆者瞭解，吳柯衝突還牽涉其他因素，這才導致雙方都無意搶救報名不理想的高雄場，並讓衝突浮上檯面，斷絕以後再合作的可能。但從吳子嘉出示的ACCUPASS報名系統後台截圖來看，高雄場報名確實悽慘，且與侯友宜的情況相較更是弔詭。因為5月27日侯友宜高雄場舉辦時，《美麗島電子報》早已做出侯友宜墊底的最新民調，也就是在29日公布的首份柯文哲對侯友宜「死亡交叉」，且國民黨也早已不是高雄執政黨，卻還是能動員出滿座的報名結果；而在柯文哲這邊，7月1日高雄場開放報名時，柯早已是「坐二望一」的熱門人選，卻連一半席次都坐不滿，足見吳子嘉所謂「沒有能力過濁水溪以南」的批評雖有誇大之嫌，卻也不全是空穴來風。

歸根結柢，基層組織還是扮演了重要角色。國民黨雖無法攻克高雄、台南等深綠選區的縣市長選舉，卻在當地擁有強大立委、議員、村里長基層系統，能在需要時動員「陸軍」出戰，這才會有侯友宜即便墊底都能滿座的報名結果；而民眾黨空有第三大黨、甚至某些民調第二大黨的支持度，「空軍」表現亮眼，卻顯然極缺「陸軍」，無法深入中南部基層、進行選舉動員，這才會有高民調低報名的反差。

當然此前也有多份民調顯示，柯文哲在中南部頗有支持度，不僅超越侯友宜，甚至在某些地方超越賴清德，似乎能夠「南北通吃」；但由此次風波來看，在未經動員的情況下，南部「有行動力的柯粉」似乎不多。而選舉勝負，說穿了還是票多的贏、票少的輸，柯文哲如今民調形勢確實大好，但高民調只能說明「空軍」宣傳戰的成功，足以動員民眾在調查中表態，卻不能等同已經說服民眾出門投票，而後者往往需要政黨的地方組織強力動員，以「陸軍」催出選票，才能化民調為現實，否則便容易出現「萬人響應、一人到場」的尷尬，而由民眾黨缺乏基層組織來看，這很明顯會是柯文哲的一大硬傷。

6月18日根據台灣TVBS民調中心最新調查結果，民眾黨參選人柯文哲的支持度，在最近一個月內飆升一成，以33%的支持度，首度勝過藍綠兩位參選人。（TVBS新聞畫面）

民眾黨沒有藍綠的基層組織實力

回顧台灣的政黨基層組織變遷，當中雖涉及藍綠板塊的轉移，卻不離一個核心運作邏輯：「恩庇與侍從」，也就是掌權的「恩庇者」提供利益與特權，換取地方「侍從」的支持與忠誠，套用在政黨組織，便是黨中央與地方派系。

一般來說，黨中央要仰仗地方派系聚攏選票、盡可能維持執政，地方派系則通常不在乎政黨理念，而是更重視利益的壟斷與分配，故一旦黨中央勢弱，雙方便可能走向「尾巴搖狗」的爭權狀態。而從蔣經國到李登輝時代，國民黨地方派系便大抵發生了上述變化，也就是李登輝在面臨北部外省菁英集團挑戰、民進黨崛起的政治現實下，大幅倒向地方派系尋求支持，同時放縱各地黑金介入選舉、輸送利益，結成中央也無法輕易撼動的金權複合體，好藉此鞏固統治。

時至今日，不少地方派系雖已分裂，「恩庇與侍從」的運作邏輯卻依舊管用。基本上只要政黨推出的縣市長候選人勝選，接下來就會開始四大板塊的權力分贓：警政系統、土地開發、預算審核、地方金融機構。其中，掌握警政系統便等於掌握取締與包庇的權力；土地開發則涉及土地使用權的變更、公車路線規劃、河川砂石開採等，可謂是黑金運作的大溫床；預算審核包括公共事業與補助金，會影響各公務部門與中小企業；地方金融機構則涉及融資優惠與理監事人事，同樣是利益輸送的熱門場域。

6月28日柯文哲（中）參拜台灣大甲鎮瀾宮，接受媒體聯訪。（台灣民眾黨提供）

以國民黨內呼風喚雨的張榮味為例，其為雲林張派的掌門人，雖是黑幫出身，卻受提拔參選縣議員，在33歲踏入政壇，隨後又當選雲林縣長，開始掌控水利會、農會等地方權力來源，打造了自己的地方王國。在張榮味擔任縣長期間，雲林的行政效率極高，因為各重要部會基本上都由張派人馬領導，對於縣府可謂一個口令一個動作。只是不願分享利益必遭反噬，張榮味因長年重用自己人、獨攬利益，而與其他國民黨雲林派系交惡，遂讓民進黨有了分化之機，最後張因弊案曝光下台，張派也不如過往風光。但即便如此，張派仍是雲林最大派系，如今的縣長張麗善便是張榮味之妹，其不僅繼承家族政治版圖，還在雲林兩次擊敗民進黨縣長候選人，為國民黨保住了8年執政。

平心而論，從國民黨一黨獨大年代起，其地方黨部組織便是地方派系的天下，黨中央所能直接控制的地方黨部其實非常有限，基本上若沒有地方派系支持，國民黨便會失去動員能量。但今日的民進黨同樣如此，其能從威權時代的在野小黨走向執政大黨，關鍵原因之一，便是在地方上複製了國民黨的「恩庇與侍從」邏輯，也就是用自己的利益分配模式，分化、裂解國民黨既有的地方派系版圖，使其由藍轉綠，或至少轉成非藍。

其實這一現象也不是台灣特例，基本上東南亞、拉美、日韓等國家，同樣要仰仗金權換選票的地方動員模式，說得現實一點，就是「買票雖可恥但有用」，而這正是當今柯文哲所缺乏的底氣。要打造藍綠共用的「恩庇與侍從」結構，柯文哲至少需要兩個要素：第一，就算沒有執政縣市長，民眾黨也至少要有大量村里長、鄉鎮市長、議員與立委基層，來組成「陸軍」組織戰的可用人馬；第二，民眾黨必須要有龐大的經費與既得利益，才能在「陸戰」中動員群眾，並吸引各方期待選後的報酬分配。

台北市長柯文哲在2022年「台北上海城市論壇」（雙城論壇）致詞。（台北市政府提供）

但可惜的是，柯文哲兩者都沒有。首先是基層「陸軍」組織戰人馬，民眾黨才剛成立幾年，此次地方立委提名也預估最多不會超過20席，顯然根本沒有足夠有力的「小雞」可以挑戰藍綠。故也可以發現，柯文哲雖在參選總統上打死不退，卻非常希望國民黨禮讓地方席次，甚至有意憑借眼下的高民調吸引內亂的國民黨「小雞」帶槍投靠、邀請自己站台，如此一來便能寄生國民黨地方「陸軍」，搭組織戰的便車，彌補民眾黨硬傷。

接著是選舉經費與既得利益的問題。柯文哲看似聚沙成塔、在小額募款上收穫驚人，卻根本比不上國民黨百年黨產、民進黨多年執政所積累的天文數字，所能調動的資源已相對有限，屆時面臨各地成立選舉辦公室、舉辦造勢大會的資金需求時，便會更加捉襟見肘。此外柯文哲已卸任台北市長，民眾黨出身的新竹市長高虹安也才執政不久，要用來吸引各方的「選後報酬分配」相當不充足，同樣會挫傷柯的組織戰能量。故其一度作勢拉攏郭台銘，顯然便是希望後者提供經費與利益的輸血，無奈郭的野心更大，直欲柯文哲交出總統提名，否則不當善財童子，最終導致了雙方談判破局。

當然，缺乏組織戰「陸軍」並不意味柯文哲必敗，畢竟其「空戰」成績確實亮眼。但從台灣選舉的現實來看，選戰比拚的底層邏輯還是金流與地方派系動員，而柯文哲的高民調充其量是證明其有能力通過第一回合「空戰」，但進到第二回合「陸戰」後，若柯文哲不能與國民黨形成一定程度整合，以各種選後的聯合政府承諾換取國民黨禮讓，並讓後者動員地方派系為其全力輔選、進行「陸軍」組織戰，其實際當選機率便會是檯面民調的打折；且不論國民黨是否換侯，只要藍營地方派系最後還是被黨中央整合成功，願意投入選戰動員，即便國民黨候選人不能擊敗賴清德，也能有極高機率擊潰柯文哲。

歸根結柢，柯文哲當然是有魅力的候選人，民調表現也十分亮眼，但選舉的陸戰重頭戲尚未登場，如果柯文哲始終無法說服國民黨協助，不論眼下民調再怎麼高，未來恐怕都會被金權政治的現實一棒打回原形。