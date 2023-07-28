猛男餐廳、猛男火鍋爆紅遭批風俗敗壞　網民：女僕CAFE就可以？

中國雲南省西雙版納一家餐廳雇傭多名身材壯碩的男演員為顧客服務，還讓猛男嘴對嘴餵食女客人，結果很快就在「危害社會公德」、「道德風俗敗壞」等輿論批評聲浪下被執法機構罰款懲處，猛男演出也被迫暫停。



猛男的猛烈演出

近日中國社交媒體上突然出現多則猛男的視頻和照片。視頻中，多名身高180厘米以上的男演員赤裸著上身或身穿緊身背心在譚上表演。互動過程中，這些男演員貼身與女顧客熱舞，還替女顧客捏肩、餵食、擦嘴等。

影片中的餐廳名為「景洪泰鼓泰鼓泰國餐廳」（下稱泰鼓泰鼓），主打有身材壯碩的猛男為顧客表演，提供近距離互動等服務。

天眼查App顯示，泰鼓泰鼓成立於今年2月，兩個月後經營者變為田小宇，同時經營範圍新增歌舞娛樂活動、營業性演出。

泰鼓泰鼓有身材壯碩的猛男為顧客表演，提供近距離互動等服務：

一名曾專程前往觀賞的網民說，這家餐廳一到就餐時間就擠滿了人，尤其是在晚上，顧客不僅能看猛男跳泰式舞蹈，還能上臺一起合照，不出國門就能體驗「泰式風情舞」。

有網民引述店家說，店中的猛男大多是健美冠軍，還曾從事演藝工作，且有舞蹈專業。 影片中猛男們的壯碩身材，及他們與顧客之間的親密互動，瞬間讓泰鼓泰鼓成為關注的焦點，吸引不少民眾前去打卡。但醉翁之意不在酒，對猛男服務的期待恐怕大於吃飯。

遊走情色邊緣的經營手法，很快就被執法單位盯上。

據中國網星期三（7月26日）報導，在中國文化和旅遊部文化市場綜合執法監督局督導下，雲南省文化和旅遊廳聯合多省執法單位，於7月17日至21日在西雙版納開展集中辦案行動，泰鼓泰鼓因「涉嫌違法違規舉辦的營業性演出」被查處。

經查，今年4月至7月期間，餐廳經營者田某、韓某等人雇傭多名男性演員在餐廳內採取嘴對嘴餵食消費者，與消費者貼身熱舞，向消費者表演舔杆動作，對著消費者做身體前後聳動等具有挑逗性的表演，吸引消費者到餐廳消費。現場有未成年人觀看了表演，且表演視頻被大量轉發。

執法單位形容，泰鼓泰鼓「造成了極其惡劣的社會影響」，「涉嫌危害社會公德和民族優秀文化傳統」，違反《營業性演出管理條例》，因此決定立案調查。

為了獲取關鍵證據，執法單位事先多次派員到泰鼓泰鼓暗訪，並收集了餐廳涉嫌違法違規經營的遠端電子資料證據，為成功鎖定案件相關證據奠定基礎。

雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局星期四（7月27日）發出通報稱，泰鼓泰鼓「違法事實清楚，證據確實充分」，決定責令餐廳暫停演出，吊銷《營業性演出許可證》，同時沒收違法所得1萬零664元（人民幣，下同），加處違法所得十倍的罰款10萬6640元。

一個願打一個願挨？

上述通報發出後，多家中國媒體發表評論文章批評餐廳猛男與顧客的互動已越過道德和法律底線。

《新京報》星期四發表的文章稱，泰鼓泰鼓猛男的行為已「猛過了」法律邊界。餐廳希望通過文娛表演增加互動性，創造獨特消費體驗，從而增加人氣和客流量無可厚非。但「行銷不能太離譜，更不能突破公序良俗的邊界」。

《極目新聞》也稱，猛男如此兇猛，讓餐廳不像是正經餐廳的樣子，而且「和猛男互動的消費者多為女性，就讓畫面顯得尤其惡俗」。

涉事餐廳所在地雲南的媒體「雲南網」，甚至呼籲「對違反公序良俗的擦邊表演‘零容忍’應該成為社會共識」。文章認為，泰鼓泰鼓一直在打擦邊球，油膩的表演和操作實在「猛」過頭了。

「破壞公序良俗」「惡俗」「道德敗壞」，是官方對泰鼓泰鼓經營風格的定調，也有不少中國網民認為其經營風格「傷風敗俗」，認同官方查處泰鼓泰鼓具有正當性，但仍有不少中國網民持不同看法。

有網民稱，「花錢享受咋的了，又沒受到人身安全傷害啥的，只准男的去享受，不准女的享受了」，「一個願打一個願挨，有啥問題嗎？」還有網民批評執法單位雙重標準，「女僕餐廳等現象也令人瞠目結舌，文旅局是不是也要管一管呢」。

澎湃新聞星期三也就猛男餐廳被查處的事件在微博發起投票。截至星期四下午，約2050名網民認為這是「低俗表演，堅決抵制，應該查處」，但有1200名網民認為「有市場需求，一個願打一個願挨」。這顯示中國輿論場並非一面倒地批評猛男餐廳。

猛男餐廳不只一家

隨著女性就業人數逐步上升、女權思想抬頭，男性作為消費品，成為被審美和消費對象的現象並不稀奇。事實上，除了雲南，西安、成都都曾有過主打「猛男」「帥哥」店員的餐廳，吸引女性群體消費。

陝西省省會西安市2020年就開了一家「猛男火鍋」，主打高顏值、好身材的男店員，成了網民的打卡熱點。這些店員只用一條圍裙遮蓋上半身，大膽秀出壯碩身材。顧客只要提出要求，就能和這些猛男合影，還能讓他陪同就餐、幫忙下菜等。

西安市2020年開了一家「猛男火鍋」，店員只用一條圍裙遮蓋上半身，大秀壯碩身材：

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去年（2022年）5月，成都也出現首家以帥哥店員為主打的烤肉店，店員會按顧客要求扮演肌肉猛男、霸道總裁或健身教練與顧客互動，內容包括幫忙烤肉、剝蝦殼、公主抱、玩遊戲等。店員晚上還會表演型男舞蹈、唱歌等；同年6月，成都再出現另一家猛男火鍋店。

在網絡時代，這類特色迥異的餐廳往往能獲得網路流量，並兌現成店面的銷售額。泰鼓泰鼓老闆說過，自從推出猛男演出項目後，店裡業績有所增長。「猛男服務員」的噱頭，成了提振業績的財富密碼。

不只是猛男，中國各地也有不少家女僕主題咖啡廳。女僕咖啡廳起源於日本，概念與猛男餐廳類似，都是店員扮演某種角色來服務顧客，只不過受眾從女性換成了男性。

日本的女僕咖啡廳滿足了日本不少男性的幻想。(網上圖片)

在女僕咖啡廳中，身穿女僕裝的店員們與顧客扮演著主僕關係。只要額外付錢，顧客就能和「女僕」們合照、互動、玩遊戲等。當食物送到時，「女僕」還會帶著客人一起對食物唱咒語、施魔法，祈禱食物變得更加可口。

女僕咖啡廳的功能表上通常會有一頁《顧客行為準則》，明確顧客不可以對「女僕」做出出格的舉動，包括不能肢體接觸，要求個人聯繫方式等。

一些中國女僕咖啡廳還能提供陪同打麻將服務。（網絡）

據天眼查專業版2021年資料顯示，廣東、江蘇、四川是女僕執事店註冊企業最多的地區，在中國占比分別約為16.8%、16.3%和11.7%。從年度增幅來看，2020年全年註冊增速約為7.39%，意味著市場對這類角色扮演餐廳的需求是存在的。

每當有這類餐廳出現，中國民眾對餐廳打色情擦邊球、搞低俗行銷的批評不曾中斷過。但至今為止，鮮少有餐廳和泰鼓泰鼓一樣因為出格的舉動被執法監管單位懲處，顯示中國官方對這類餐廳還是抱持著睜一隻眼、閉一隻眼的態度。

但泰鼓泰鼓的猛男服務「太猛」，與客人貼身熱舞、嘴對嘴餵食等近距離互動，在輿論場已踩到大部分人的道德底線，加上照片、視頻的迅速流傳，讓執法單位難以靜默。撩撥情欲雖可招攬生意，但這種一再試探法律底線的賺錢方式遲早會因沖過頭而翻車。