後入拿鐵、情趣濃縮？上海咖啡店商品名被指色情　涉低俗營銷遭查

上海一間名為「Doi Coffee」的咖啡店近日引起爭議，因其店名及商品名被指與色情有關，例如招牌商品包括「後入拿鐵」、「情趣濃縮」等，涉嫌低俗營銷。周五（28日），據黃浦區市場監管局消息，該店註冊實際為一間煙酒店，其商品名稱中含有違背公序良俗的內容，已對其立案調查。



該咖啡店採用紅色唇印作為標誌，在團購平台上，可見推薦的招牌商品包括「Doi美式」（Doi意為做愛）、「後入拿鐵」以及名為「情趣濃縮」的產品。事件引起熱議，有網民表示，單看店名沒什麼，但是看單品名，會極度不適。另有網民直指：「這是什麼風氣，不知道這樣命名的咖啡都是什麼人在喝。」

對此，店家回應稱，上述網民未到店買過咖啡，是惡意差評或同行差評，又指上海是包容性很強的城市，只有低俗的人才會想到低俗文化。周三（26日），咖啡店一名工作人員表示，取名是個人愛好，沒有別的意思。

網民點睇：

讓別人幫忙點咖啡的時候，也叫不出口

我要一個後入，你要什麼。我要情趣

呵，老闆玩文字遊戲裝清純，誰會信沒別的意思

以為只是doi這個名字有爭議其實還好，但是產品名稱就過分了

DOI不是論文的編號麼

在學術界指論文的代碼，在網上，把do翻譯成做，把i用英語念出來，就知道什麼意思了

如果沒有別的意思，那我其實挺好奇店家怎麼想到這些名字的…店家能給出優雅的出處嗎？



周五，黃浦區市場監督管理局發布情況通報，稱前一日接到市民反映稱上海某咖啡店低俗營銷。收到相關線索後，當局立即組織執法人員趕赴現場開展調查。經初步查明，當事人名稱為上海市黃浦區向陽紅煙酒店，對外招牌為「Doi Coffee」，其商品名稱中含有違背公序良俗的內容，該店涉嫌違反《網絡交易監督管理辦法》第十一條的規定，已對其立案調查。後續，將對當事人違法行為開展進一步調查，督促企業落實整改、規範經營，維護社會良好風尚。

Doi Coffee已閉門。（澎湃新聞）

當日，Doi Coffee已閉門，門口被用塑料薄膜遮擋，招牌也已被拆除，現場還有工人正拆除招牌附近的裝飾物。店鋪頁面也消失於點評平台和一外賣平台，至於另一外賣平台上，其名下受爭議的單品名稱已不見，店鋪也顯示「已打烊」。