與女客人貼身熱舞、嘴對嘴餵食　雲南猛男餐廳涉危害社會公德被查

雲南西雙版納一「猛男餐廳」僱傭多名男演員，並以「嘴對嘴」的方式餵食消費者，且有挑逗性的表演。餐廳涉嫌違反相關規定，當地文旅局已立案調查。



網傳影片顯示，男演員會以「公主抱」抱起女客人，女客人又會撫摸「猛男」腹肌，雙方甚至會在台上貼身熱舞。

企查查App顯示，渉事餐廳成立於2023年2月，今年4月經營者變更為田小宇，經營範圍中許可項目新增歌舞娛樂活動、營業性演出。

7月17日至21日，雲南省文化和旅遊廳綜合執法監督局組織邊疆9省（自治區），以及山東省文化市場執政骨幹在景洪市舉辦一場邊疆地區文化市場集中辦案活動，查處了某餐廳涉嫌違法違規舉辦的營業性演出活動。

經查，今年4月至7月期間，該餐廳經營者田某、韓某等人僱傭多名男性演員，在餐廳內採取嘴對嘴餵食消費者，與消費者貼身熱舞，做出舔桿動作、身體前後聳動等具有挑逗性的表演，現場還有未成年人觀看。上述表演活動被網民大量上傳轉發，造成了極其惡劣的社會影響。

該場所的行為涉嫌違反《營業性演出管理條例》第二十五條第（五）項之規定，演出內容涉嫌存在危害社會公德或民族優秀文化傳統。目前，西雙版納州文化和旅遊局已經對該案立案調查，並按照程序進行進一步處置。