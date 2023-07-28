秦剛被免職隔日　黨媒：年輕幹部要德配位，經得起形形色色的誘惑

秦剛消失於大眾視野一個月後，7月25日第14屆全國人大常委會第四次會議決定免去秦剛兼任的外交部長職務，由於官方至今未公布秦剛免職原因，引起外界諸多猜測。



秦剛被免職的隔日，7月26日中共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表評論員文章稱，指年輕幹部要德才兼備、才配其位，要在重大政治考驗面前有政治定力，經得起形形色色的誘惑。



秦剛被免職後，因官方未公布原因，坊間出現各種傳聞。 （Reuters）

文章指出，中共總書記習近平此前在中央黨校中青班開班式上一次講話，強調「年輕幹部要成為棟梁之才，既要德配其位，也要才配其位」。這是新時代黨和國家事業發展對年輕幹部提出的明確要求，為年輕幹部成長指明了方向。

文章提到，習近平在2015年全國黨校工作會議上的重要講話中，引用群眾的話，「有德有才是正品，有德無才是次品，無德無才是廢品，無德有才是毒品。」

文章指出，年輕幹部出問題，主要還是出在「德」上，出在黨性薄弱上。對黨員幹部而言，黨性是最大的德。「種樹者必培其根，種德者必養其心」，只有鎚煉堅強黨性，真正實現德配其位，才能防止一些幹部今天是「好幹部」、明天是「階下囚」現象，防止年輕幹部「前腳剛踏上仕途，後腳就步入歧途」。

文章提到，年輕幹部要守公德、嚴私德，牢固樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀。考察幹部的德，是看其是否能在重大政治考驗面前有政治定力、樹立牢固的宗旨意識、對工作極端負責、做到吃苦在前享受在後，在急難險重任務面前勇挑重擔、經得起形形色色的誘惑。

1月11日，省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十九屆五中全會精神專題研討班在中央黨校（國家行政學院）開班。（新華社）

文章表示，年輕幹部要做到任何時候任何情況都不放縱、不越軌、不逾矩，正心明道、懷德自重，保持為民造福的恆久動力。

文章寫道，軟肩膀挑不起硬擔子，有德又有才方能幹成事。面對當前改革發展穩定的復雜形勢和艱巨任務，在危機中育先機、於變局中開新局，迫切需要年輕幹部具備解決實際問題的能力。

秦剛曾是最年輕外交部副部長

57歲的秦剛此前仕途順遂，2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，2015年成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。

2021年7月，秦剛擔任駐美大使。2022年底，秦剛接替王毅擔任外交部長，成為近半世紀最年輕外長。2023年3月，秦剛擔任國務委員兼外交部長。迄今秦剛仍保留中國國務委員一職，他的去向仍不明朗。( 延伸閱讀：秦剛去向還不明朗 國務委員撤銷職務有先例？