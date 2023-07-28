秦剛被免職隔日 黨媒：年輕幹部要德配位，經得起形形色色的誘惑
秦剛消失於大眾視野一個月後，7月25日第14屆全國人大常委會第四次會議決定免去秦剛兼任的外交部長職務，由於官方至今未公布秦剛免職原因，引起外界諸多猜測。
秦剛被免職的隔日，7月26日中共中央黨校主辦的機關報《學習時報》發表評論員文章稱，指年輕幹部要德才兼備、才配其位，要在重大政治考驗面前有政治定力，經得起形形色色的誘惑。
文章指出，中共總書記習近平此前在中央黨校中青班開班式上一次講話，強調「年輕幹部要成為棟梁之才，既要德配其位，也要才配其位」。這是新時代黨和國家事業發展對年輕幹部提出的明確要求，為年輕幹部成長指明了方向。
文章提到，習近平在2015年全國黨校工作會議上的重要講話中，引用群眾的話，「有德有才是正品，有德無才是次品，無德無才是廢品，無德有才是毒品。」
文章指出，年輕幹部出問題，主要還是出在「德」上，出在黨性薄弱上。對黨員幹部而言，黨性是最大的德。「種樹者必培其根，種德者必養其心」，只有鎚煉堅強黨性，真正實現德配其位，才能防止一些幹部今天是「好幹部」、明天是「階下囚」現象，防止年輕幹部「前腳剛踏上仕途，後腳就步入歧途」。
文章提到，年輕幹部要守公德、嚴私德，牢固樹立正確的權力觀、政績觀、事業觀。考察幹部的德，是看其是否能在重大政治考驗面前有政治定力、樹立牢固的宗旨意識、對工作極端負責、做到吃苦在前享受在後，在急難險重任務面前勇挑重擔、經得起形形色色的誘惑。
文章表示，年輕幹部要做到任何時候任何情況都不放縱、不越軌、不逾矩，正心明道、懷德自重，保持為民造福的恆久動力。
文章寫道，軟肩膀挑不起硬擔子，有德又有才方能幹成事。面對當前改革發展穩定的復雜形勢和艱巨任務，在危機中育先機、於變局中開新局，迫切需要年輕幹部具備解決實際問題的能力。
秦剛曾是最年輕外交部副部長
57歲的秦剛此前仕途順遂，2005年和2011年兩度擔任外交部發言人，2015年成為了禮賓司司長，負責中國對外活動和典禮事務，2018年被擢升為當時最年輕的外交部副外長，分管歐洲事務和新聞、禮賓事務。
2021年7月，秦剛擔任駐美大使。2022年底，秦剛接替王毅擔任外交部長，成為近半世紀最年輕外長。2023年3月，秦剛擔任國務委員兼外交部長。迄今秦剛仍保留中國國務委員一職，他的去向仍不明朗。( 延伸閱讀：秦剛去向還不明朗 國務委員撤銷職務有先例？