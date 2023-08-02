女性情趣用品店入駐深圳商場？專家：中國社會性解放已跨進一步

專賣成人情趣用品的女性情趣品牌在深圳大型商場開設首家實體店，大方地走入大眾視野，引來不少好奇的公眾進店駐足圍觀。



受訪專家認為，這項嘗試折射了中國社會的性解放和包容觀念已跨進一步，女性也能正視自己的性需求，不需要遮遮掩掩。

女性情趣品牌「大人糖」的線下店鋪，7月中旬在深圳寶安區壹方城購物中心正式營業，成為全市首家入駐商場的情趣用品專賣店。

在傳統文化觀念下，成人情趣用品長期被視為神秘和須避諱的商品，銷售這類產品的店鋪往往深藏巷尾，狹窄隱晦的店面也強化了消費者對情趣用品「見不得光」的刻板印象。

記者日前走訪大人糖店鋪發現，實體店的設計顛覆了人們對這類產品線下銷售管道的認知，為該行業注入一股新氣象。

店內空間大方明亮，毫不遮掩，店內展示著各式各樣的女性成人情趣用品，從玩具到內衣等，不一而足。（微博）

和其他商品的銷售廳一樣，店內空間大方明亮，毫不遮掩，店內展示著各式各樣的女性成人情趣用品，從玩具到內衣等，不一而足。

實體店成為許多年輕人前來打卡的地方，顧客絡繹不絕，大多為年輕男女。有的是單獨逛，也有年輕伴侶，以及結伴的閨蜜和哥兒們。

面對顧客的種種疑問，店裡的女職員自然地介紹各別產品的功能和實際操作，必要時還使用女性器官模型進行示範。一名女銷售員不避諱說，「這裡的玩具我全部用過」，自信地分享用戶體驗。

成人糖

成立于2019年的大人糖總部設在深圳，過去幾年的銷售模式都是以電子商務為主。該品牌去年開始以策展的方式在深圳和上海商場設立快閃店，通過線下管道與消費者接觸。

一名店員向《聯合早報》介紹，公司在兩次快閃店的嘗試得到積極回饋，確認了消費者對女性情趣用品在商場銷售的接受度，才決定開設首家實體店。

她說，公司在籌備過程中與商場物業管理和有關當局進行多次協商，才獲得營業許可。

大人糖在官方微博寫道：「我們想要創造一個去汙名化的場域，一個可以讓所有人大方、坦然地瞭解性與玩具的空間……讓更多人參與‘性’的議題，為之後更良好的討論環境提供一種可能。」

實體店內展示多款女性情趣玩具。（微博）

對於情趣用品店入駐購物商場，大多數受訪公眾都表示可接受，也認為開放的銷售模式能讓眾人以更科學的方式接觸這方面的資訊，對性觀念的解放和包容起到一定的宣導作用。

26歲的肖肖幾年前開始使用成人玩具。她受訪時指出，女性性需求一直是社會忽略的課題，而實體店的設立試圖引導公眾正視問題，提高人們對女性生理需求的認知。

她說：「我認為在男女關係中也需要強調性平等。這是女性獨立意識被喚醒的象徵，也是女性在兩性關係地位的提升。」

廣州一葦渡心心理諮詢首席專家韋志中受訪時說，女性的性需求實際上都一直存在著，但由於社會的性觀念與接受度一直以來還未達到一定的水準，滿足女性需求的產品也只能通過較隱蔽的情趣商店，或在網上以匿名方式購買。

他分析，大人糖走進商場，意味著女性在性方面的消費更趨向表裡如一，勇於大大方方地公開表達自己的需求。「大人糖的做法猶如揭開了女性性趣用品店的神秘面紗，把它當成一個正常的事情來對待，折射出社會性觀念的解放程度。」

艾媒諮詢去年7月針對中國情趣用品行業的分析報告顯示，情趣用品近10年來的市場規模呈穩定攀升態勢。截至2022年，市場規模已達到1685.3億元（人民幣，下同）。

女性消費者已漸漸成為中國成人用品市場主力軍

第一財經商業資料中心2021年發佈的女性健康白皮書顯示，女性消費者已漸漸成為中國成人用品市場主力軍，消費占比增速也明顯高於男性，人均消費金額超過男性消費者。

資料顯示，超過七成女性表示曾使用過或未來可能嘗試使用情趣用品。更多女性已不再用異樣的眼光來看待情趣用品，而是將其看作提升兩性生活品質或自我愉悅的方式。

不少女性也認為，在沒有配偶的情況下，情趣用品能更好地滿足她們的性需求。

29歲劉欣受訪說，所有女性都有權探索自己的身體並獲得性體驗。「現在單身和獨立的女性越來越多，而且大家對使用情趣用品的交流也更開放，需求增加也是很自然的事。」

韋志中研判，女性在成人用品的消費呈快速增長，主要因為這是一個龐大的增量市場。他解釋，性是釋放壓力的一種方式，但相較於男性，女性在情緒釋放方式比男性少，而且更難得到滿足。

他說：「在社會壓力持續增加，性觀念更加開放的背景下，更多女性會選擇通過情趣用品悅己釋放情緒，使這類需求出現暴增的現象。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

