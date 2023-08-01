漢文帝霸陵用「國寶」陪葬？　殉葬坑出土2000年前完整大熊貓骨骼

撰文：孫聖然
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漢文帝霸陵的位置曾是「千古之謎」，直至2021年12月，考古人員才成功確認，陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵。
近日，在霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，出土了一具2000多年前的完整大熊貓骨骼，有專家表示，這是首次發現用大熊貓做陪葬。

圖為旅韓大熊貓福寶。（示意圖片/微博＠四喜_land）
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據「陝視新聞」報道，古人有用戰馬陪葬、用狗陪葬，甚至用猴子陪葬的先例，近日考古過程中更發現，2000多年前的漢文帝用國寶大熊貓陪葬的事實。

報道指，在霸陵西側的動物殉葬坑發掘過程中，出土了一具2000多年前的大熊貓骨骼。陝西省考古研究所研究員胡松梅介紹，這是一具完整的大熊貓骨骼，頭向帝陵，尾向西邊，這應該是秦嶺北坡的大熊貓，「墓裏面還是首次發現。」

漢文帝劉恆為漢高祖劉邦庶子，公元前180年即位，是中國歷史上有名的明君。他與漢景帝統治的時期，被稱之為「文景之治」，奠定了其後雄才大略的漢武帝將漢朝推上頂峰的基礎。不過，這位明君的陵墓霸陵的位置，一度是個「千古之謎」，直至2021年才終獲國家文物局考古人員確認位置——陝西省西安市白鹿原江村大墓的真實身份即為霸陵。

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在未確認墓主人身份之前，陝西省西安市東郊白鹿原的該處墓葬一直被稱為江村大墓。2016年，江村大墓的外藏坑受到盜擾，考古人員於是對江村大墓及其附近的竇皇后（漢文帝皇后）陵、薄太后（漢文帝生母）南陵和相傳為漢文帝霸陵的「鳳凰嘴」地點進行考古調查及勘探，並對陵園外藏坑進行考古發掘。

專家成功排除了「鳳凰嘴」為霸陵的可能性，而由於江村大墓的形制、規模均符合西漢最高等級墓葬規格，加之其周邊分布竇皇后陵、薄太后南陵，專家確認江村大墓即為霸陵。

報道指，霸陵的東北約800米處為竇皇后陵，西南約2000米處為薄太后南陵。霸陵的平面為「亞」字形，地表無封土，墓室邊長約72米、深30餘米，墓室四周發現110多座外藏坑。霸陵與竇皇后陵外圍發現陵園園牆遺存，推測共處同一座大陵園內，大陵園東西長約1200餘米，南北寬約863米。

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