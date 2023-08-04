秦剛的政治角色變得模糊　國務委員究竟是實職還是虛職？

最近，秦剛被免去中國外交部長職務，但仍然兼任國務委員職務。這勢必產生一個問題，政治級別高於外交部長的國務委員，在中國政治語境中是實職還是虛職？



從公開資料來看，國務委員通常是實職，而且是副國家級的實職。為何這樣說？

圖為2023年4月22日秦剛與菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo，不在圖中）在馬尼拉會面。（Reuters）

第一，《中華人民共和國國務院組織法》規定：「國務院常務會議由總理、副總理、國務委員、秘書長組成……國務委員受總理委託，負責某些方面的工作或者專項任務，並且可以代表國務院進行外事活動。」這說明國務委員的實際地位略低於副總理，但明顯高於國務院的各部部長，並負責某些方面的工作或者專項任務。

第二，從實際政治運作來看，國務委員通常都握有實權。以現任國務委員諶貽琴為例，她是目前唯一未有兼任重要部委首長的專職國務委員。最近，她既陪同習近平出席成都第31屆世界大學生夏季運動會開幕式，又有陪同蔡奇在北戴河看望暑期休假專家，說明她目前負責體育、人才工作。在上一屆國務院，是時任副總理孫春蘭分管體育、人才工作。除此之外，從諶貽琴公開調研來看，她應該還分管人力資源和社會保障、退役軍人等事務。這都是與民生息息相關的的繁雜工作。

2021年10月8日，秦剛在華盛頓接受鳳凰衛視記者專訪，就美國中情局近期涉華動向做出回應。（中國駐美國大使館）

秦剛目前仍然兼任的國務委員，在以前通常是負責外交事務。比如，2013年到2018年之間，卸任外交部長職務的楊潔篪是以國務委員的身份分管外交。2008年到2013年之間，戴秉國同樣是以以國務委員的身份分管外交。那時候，政治地位更高的國務委員和在外交一線忙碌的外交部長，是由兩個人分別擔任。不過，值得注意的是，戴秉國、楊潔篪擔任分管外交的國務委員時，還兼任中央外事工作領導小組辦公室主任。中央外事工作領導小組是當時中共中央負責外交的最高機構。

但隨着2017年楊潔篪升任中共中央政治局委員和2018年機構改革之後中央外事工作領導小組改為委員會，楊潔篪兼任中央外事工作委員會辦公室主任，情況發生了改變。同樣是在2018年，王毅連任外交部長並升任國務委員。自此之後，政治局委員兼任中央外事工作委員會辦公室主任，國務委員兼任外交部長，開始成為新的安排。2022年王毅升任政治局委員，接替楊潔篪，兼任中央外事工作委員會辦公室主任。2023年，升任外長不久的秦剛，更上一層樓，成為國務委員。

楊潔篪：圖為2020年1月19日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在德國柏林出席會議。（Getty）

現如今，身為政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任的王毅，重回外交一線，兼任他半年多前才卸任的外交部長職務。這一打破常規的安排，意味着王毅既要負責外交戰略、外交政策的宏觀工作，又要負責具體的一線工作。在這種情況下，只剩下國務委員職務的秦剛，將開始變得角色模糊。從以前政治慣例來看，他似乎仍然扮演重要角色，但2017年、2018年以來外交領域的政治秩序和權力格局的變化，讓（只剩下國務委員職務的）他的角色變得可實可虛。

最終他的政治生涯會通向何處，取決於他問題的性質和程度，取決於中國政府對他的最終結論。