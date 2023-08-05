2024台灣大選｜8月驚奇：賴清德訪美觸發軍演？郭台銘宣布參選？

5月各黨總統候選人確定後，民進黨、國民黨、民眾黨廝殺至今已有3月，選戰結構也初步底定。



首先是賴清德。其民調相對穩定，長期都以30%以上的支持度位居第一，儘管中間一度被柯文哲微幅超越，卻已在近期重回冠軍寶座，並與柯逐漸拉開差距。但賴清德不是沒有隱憂，因為對所有候選人來說，選票都是多多益善，但賴清德反覆嘗試向中間靠、動員台獨基本盤，都無法讓自己的支持度顯著成長，顯然已達民調數據的天花板。

接著是侯友宜。徵召前數月，侯一直都被視作國民黨最強「母雞」（總統候選人），其民調甚至一度超越賴清德，沒想到會在5月遇到郭台銘攪局。最終郭雖未獲國民黨提名，卻與2019年一樣願賭不服輸，從釋出「徵召內幕」、作勢要與民眾黨結盟、勾結國民黨地方派系反侯，到透露要獨立參選，持續凌遲著國民黨。

而侯友宜也在過程中成了眾矢之的，先是被「郭粉」憎恨、被地方派系冷遇、被深藍選民厭棄，再加上民進黨猛攻餵藥案，其民調自5月底便一路墊底，至今未能跳出「老三」困境，還面臨了黨內洶湧的「換侯」聲浪。7月23日全代會後，侯友宜民調雖出現小幅慶祝行情，卻更多是韓國瑜到場吸引部分「韓粉」歸隊所致，侯能否撐到11月正式登記，民調走勢與地方派系動向將是關鍵。

再來是柯文哲。得益於自身宣傳，以及蔡英文執政拖累賴清德、侯友宜仇恨值極高、國民黨因郭台銘衍生的徵召之亂等背景因素，柯文哲的民調自5月以來一路狂升，吸引到了不滿民進黨的年輕選民、不滿侯友宜的藍營選民支持。但7月開始民進黨集中火力攻擊柯文哲，企圖降低柯侯兩人的民調差距後，柯文哲民調便陷入停滯、甚至有所下滑。種種數據似乎說明，僅憑柯文哲一人就要問鼎總統，有其難度。

簡單來說，如今的2024大選戰況，呈現賴清德雖領先卻達天花板、柯文哲困於第二、侯友宜持續墊底卻依舊掙扎的態勢。但8月之後，兩個選舉驚奇可能改變既有的選戰結構。

國民黨正式提名總統參選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT）

如果賴清德訪美引發解放軍軍演

首先是賴清德預計在8月中旬，以副總統身分代表蔡英文，出席巴拉圭新任總統的就職典禮，中間將過境美國紐約與三藩市（台灣稱舊金山）。據民進黨內高層表示，國際關係將是8月的選戰重點，賴清德完成訪美行程後，會推出更多「國家希望工程」政見。

但這一安排並非單純的美台互動，還涉及了中美的政治博弈。7月19日，中國駐美大使謝鋒在阿斯彭安全論壇上公開表示，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。美方應該將美國總統拜登不支持「台獨」等承諾落到實處。現在最根本的是堅持一個中國原則，最重要的是恪守中美三個聯合公報，最緊迫的是言行一致反對「台獨」冒險挑釁。當務之急，是堅決擋住賴清德竄美這頭正向我們衝來的「灰犀牛」。

由上述表態可見，北京相當不樂見賴清德此行，更不願意民進黨因此在大選中得分。故有分析認為，北京可能在賴清德訪美期間，發動近期第三次圍台軍演，以強化對美、對台威懾。畢竟此前2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及2023年4月蔡英文過境美國會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）時，解放軍都進行了圍台軍演，只是兩次強度有所不同。

當然，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也說明，台灣副總統過去曾多次過境美國，相關原則是慣例，「中國不應該以此為藉口進行挑釁行為，美方也希望中國不會這麼做。」確實，賴清德2022年訪問洪都拉斯時也曾過境美國，當時北京並沒有進行大規模對台軍演，但如今正是台灣大選期間，賴清德身分特殊，北京究竟會如何應對，或許連美方也無法百分之百確定，故才會有「希望中國不會這麼做」的表述。

2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

而假設解放軍真的為此進行大規模軍演，那麼此事必然成為後續的選戰話題，並會考驗三黨總統候選人的表態與處置。

首先是民進黨一側。此事起於賴清德訪美，看似會讓民進黨失分，但由綠營的一貫做法來看，民進黨必然趁此大打「中國威脅」、「台灣團結」的宣傳戰，強調賴清德此行完全有慣例可循，卻還是招致解放軍武嚇，可見北京意在干預台灣大選，目的就是要扶持「親中代理人」、「中共同路人」上位。而後者基本上就是指民進黨的對手，也就是柯文哲、侯友宜。

接著是反綠陣營，如果解放軍真的軍演，柯侯兩人同樣不會放過此事，而是會趁此大打「戰爭與和平」議題，形塑「投給賴清德與民進黨等於選擇戰爭」的輿論攻勢，並強調自己才是唯一可以維持和平、保護台灣的人選。此外，因為賴清德曾有「走入白宮」的爭議發言，並遭《金融時報》披露「美方官員要求台灣澄清賴清德言論」，故柯文哲、侯友宜也可能趁此熱炒：「賴清德比蔡英文更台獨」，以強化「投給賴清德與民進黨等於選擇戰爭」的敘事。

當然，賴清德、侯友宜、柯文哲三方中，最後究竟誰能主導話題，並在軍演煙硝中收穫最多選舉紅利，取決於各陣營的宣傳力道、論述技巧與可用資源。如果柯文哲、侯友宜都沒能打出輿論攻勢、引發民眾共鳴，那麼看似闖禍的賴清德反而可能因此再度鞏固基本盤。

《華爾街日報》7月4日刊登民進黨主席暨總統參選人賴清德專文，文章以《我保衛台海和平的計畫》為題，內容闡述為實踐和平的四大支柱理念。（Facebook@賴清德）

如果郭台銘參選

接著是5月以來躍躍欲試的郭台銘。在經歷「併購」民眾黨、策動國民黨「換侯」的雙重碰壁後，郭台銘似乎決定將選總統的執念進行到底：宣布獨立參選。至於相關跡象，除其本人頻頻暗示外，7月31日「挺郭派」彰化縣議長謝典霖宣布退出國民黨，也被認為是郭台銘宣布參選的前奏。

而依照台灣中選會規範，2024年總統大選的被連署人申請期是9月13日至17日，18日會公布被連署人資訊，19日便開始受理連署，11月2日正式截止，而連署結果最晚會在11月14日前公布。故從郭台銘的視角來看，是否真在9月申請、動員連署，8月的選戰發展相當關鍵。目前外界已知，郭台銘受邀參與8月23日的金門「八二三砲戰」六十五周年紀念活動，並確定會出席。而基於兩大原因，有不少分析都預估，郭台銘可能在8月23日當天，於金門宣布獨立參選。

第一，金門在郭台銘的選戰規劃中扮演特殊角色。觀察郭台銘此次選戰論述，「戰爭與和平」是相當明顯的主軸，包括4月下旬的「我來掌權飛機就不會繞台」、5月上旬的「一中各表」金門和平宣言，以及在7月中旬投書《華盛頓郵報》強調恢復「兩岸直接談判」的相關表態，都是緊扣兩岸議題進行論述，金門尤其扮演重要角色。且郭台銘與陳玉珍等金門的國民黨政治人物頗有交情，若選在當地宣布獨立參選，具有一定政治意義。

第二，如前所述，郭台銘若要獨立參選總統，9月上旬便須進行申請，且9月下旬就要開始連署。因此從時間考量來看，郭台銘選在8月下旬確定下一步，也是相對合理的作法。畢竟如果待至9月上旬才公布，時間準備上可能稍嫌匆忙，也可能無法進行足夠的氣勢動員。

鴻海創辦人郭台銘（圖）5月13日在金門發表和平宣言，他主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判。（郭台銘辦公室提供）

當然，從2019年經驗來看，不到最後一刻，都無法真正確定郭台銘的心之所向。因為2019年7月郭台銘參與國民黨總統初選落敗後，便在8月30日透過辦公室表示，可能會以「獨立參選人」方式連署參選。而該年的被連署人申請期是9月13至17日，但最後郭台銘在16日深夜發表聲明，表示經再三思考，決定不參與2020年總統大選。有此前例，郭台銘眼下再怎麼強勢，都存在虛晃一招的可能。

但正因郭台銘的行動充滿不確定性，再加上這次存在三位以上候選人，郭的動向就成了必須考慮的變數。因為從眼下所有「四腳督」（意思是4人競選）民調來看，只要郭台銘獨立參選，其民調將會墊底，卻也會讓侯友宜將更加弱勢，並讓柯文哲大幅受挫，原因可能是當今「柯粉」中夾雜了部分討厭侯友宜的「郭粉」的緣故，而賴清德將以穩定30%以上的支持度安然當選。

簡單來說，從最新民調來看，郭台銘一旦入局，其本人雖沒有任何勝選可能，卻可以讓所有非綠候選人無法勝選，可謂2024「政黨輪替終結者」。因此筆者仍然維持此前判斷，郭台銘如果宣布獨立參選，其最大目標仍是強逼國民黨、民眾黨前來協商，並迫使藍白其中一方點頭禮讓，同意與自己組成「郭柯配」或「郭侯配」，畢竟9月至11月都是連署期，一旦談判破裂，11月再放棄登記都來得及。

美媒《華盛頓郵報》7月17日刊出鴻海創辦人郭台銘（圖）投書，文中主張台灣需在「一中」框架基礎上，直接與中國大陸談判。圖為5月13日郭台銘在金門發表「和平宣言」。（郭台銘辦公室提供）

而這一情境，將牽引出藍綠白三方的不同動作。

首先是國民黨。如今在金溥聰強力主導下，衝高侯友宜民調乃是首要之務，故短期之內「柯侯配」、「郭侯配」都不會有討論機會。而一旦郭台銘宣布獨立參選，準備要挖國民黨牆角，藍營的第一反應將是猛烈回擊。據筆者所知，國民黨已準備好「郭台銘背信棄義」的相關攻勢，且如果郭台銘開始連署，藍營將會曝光更多國民黨版「徵召內幕」，例如此前國民黨秘書長黃健庭就曾透露，當初黨中央曾與郭台銘有過協議，若郭未獲國民黨徵召，將可以接受不分區立委提名並競選立法院長，沒想到郭台銘又跟2019年一樣翻臉不認人，毫無誠信可言。

當然，這也只是黃健庭單方說法，郭台銘辦公室對此嚴正否認，其真相恐怕也只有相關方知道。但若郭台銘宣布參選後，相關說法接連爆出、多人指證連連，國民黨又能拿出相對直接的證據，恐會對郭台銘氣勢與參選正當性造成打擊。但如果國民黨無法打出攻勢，侯友宜民調又持續落後，而郭台銘真的蠻幹到底，逼近11月時，國民黨恐怕就必須面對現實，思索究竟要跪著求生或站著受死。

國民黨主席朱立倫、總統候選人侯友宜。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

接著是民眾黨。柯文哲此前便稱「郭台銘要併購民眾黨」、「自己嚇得不敢接電話」，一副拒郭於千里之外的姿態，但其實與國民黨相比，柯文哲可能相對容易與郭整合，因為這牽涉到柯文哲對這場大選的偏好排序。

如果當總統是柯文哲唯一目標，那麼其當然不會同意郭台銘勒索，但從現在的情況來看，即便郭台銘尚未入局，光憑柯文哲一己之力，也沒辦法擊敗賴清德，除非國民黨願意禮讓，「柯侯配」或許還有機會一搏；但如果當總統不是柯文哲唯一目標，退而求其次，柯文哲只求極大化民眾黨的立委席次，那麼在缺乏選舉資金的情況下，與富有的郭台銘結盟也不失為一個選項，尤其郭若願意承諾「只當一屆」，下一屆全力輔選柯文哲，也可能提高柯文哲的結盟意願。

當然，有鑑於郭台銘的政治魅力遠不如柯文哲，且其面對國民黨已有兩次出爾反爾的不良紀錄，柯文哲是否真的願意讓出民眾黨提名，相當值得商榷，故屆時也可能發生藍白合力夾殺郭台銘的現象。

7月29日，柯文哲舉辦演唱會《KP SHOW》，實體門票一張8,800元新台幣。（Facebook@柯文哲）

最後是民進黨。郭台銘競爭徵召失敗後，綠營側翼便持續在網路上鼓吹郭台銘獨立參選，原因便如當今民調所呈現的：郭台銘自己無法勝選，卻可以讓所有非綠候選人通通落選。

但如果郭台銘真的挾「終結者」之姿要脅藍白合作，並成功完成「郭Ｘ配」，那麼民進黨勢必會改變戰略，從樂見郭台銘入局到猛烈攻擊。因為「郭Ｘ配」意味非綠陣營經歷了初步整合，開始操作第一階段棄保，那麼只有30%左右支持度的賴清德就無法高枕無憂，故民進黨當然會將砲火集中在「郭Ｘ配」上。

正因如此，筆者看法與部分認為「郭Ｘ配」等於勝選的觀點不同，因為「郭Ｘ配」看似有「1+1>2」的民調基礎，卻勢必要承受民進黨的主要砲火攻擊，且郭台銘面對負面選戰的耐打度恐怕比柯文哲、侯友宜都低，故其結果可能反是「郭Ｘ配」的迅速泡沫化，最後導致未參與結盟的一方得利，意外成為非綠陣營的最主要候選人。

當然，選戰情勢變化萬千，上述兩個8月驚奇或許都不會發生。但如今台海風雲湧動、三人競爭格局成形，這場選戰不僅牽動2024局勢，也將深刻影響台灣命運。劇烈的競爭，現在才要開始。