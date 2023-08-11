日本政客鼓吹戰爭 台灣何以成為「過期品」的「回收桶」？
正當「務實台獨工作者」賴清德準備出訪過境美國，可能引發中美和兩岸政治動蕩之際，台灣方面又上演一齣一廂情願的「台日聯手抗中」戲碼。正在訪台日本前首相麻生太郎發表演說，強調台灣要有「實際軍備的嚇阻能力」，還要有「人民認同的動武意志」，意即「台灣要有打仗的心理準備」，以「和平」之名行鼓吹「戰爭」之實。
日本政客鼓吹戰爭 人民廣泛反對戰爭
說來有趣，台海情勢的緊張升級，幕後脱離不了「日本因素」。一來是已故的日本前首相安倍晉三，在台灣多次推銷「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」的理念，令「台灣有事」此一內涵模湖不清的說法，一時之間成為日台政治輿論圈的熱詞。二來就是麻生太郎，毫不避諱地宣揚台灣人應該上戰場的準備，無疑是把台灣當成烏克蘭的翻版。
無論是安倍晉三還是麻生太郎，兩人的涉台發言，都是在卸任首相之後才表明。台灣人民應該思考清楚，倘若兩位日本「前」政要真若「挺台」，何以不在首相任內發聲？又何以不更明確表達「日本會出兵援台」的承諾？換言之，兩人的激情演出都是一場「大秀」，下台之後可以拍拍屁股走人，問題在於若是聽眾入戲太深，反而在戰爭問題上「假戲真做」，恐怕安倍和麻生都負不了責任。
更何況日本人民又是如何看待「台灣有事」的？日本旅台資深媒體人本田善彥，近期在一篇名為《日本百姓不欲當誰的哆啦A夢》專欄文章中，引述日本「新聞通信調查會」去（2022）年秋天所做的民調，指雖然有將近八成日本受訪者對台灣局勢抱有危機感，但針對中國大陸武力犯台，有高達74%的受訪者反對派遣自衛隊與美軍聯手對抗解放軍。本田善彥直言，事實上日本當政的人物不會輕易答應出兵參與台灣衝突，「其主要原因是由於日本百姓的廣泛反戰態度」。
由此來看，麻生太郎在台灣的「鼓戰」言論，除了擄獲台灣執政黨與不明事理的台灣民眾之「芳心」外，等於是一張空頭支票，連日本社會都不可能支持。此外，當麻生太郎要台灣人有「動武意志」之時，他可曾想過自己的母國憲法第九條，有着「放棄戰爭，否認軍備及交戰權」的意志，以「謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」。一位日本下台的政客，跑到台灣發表「違憲」之說，難道這就是所謂「日台友好」的真諦？
近來台灣網路平台流傳的一張照片，台中市豐原區豐田里里長劉瑞銓自路口掛起一幅醒目的大型看板，上面寫着「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，而且「不准」兩字更是用紅色標出，引起熱議。該名里長的看板，多少反映出台灣人民反對戰爭、追求和平的期望，如同柯文哲在一檔網路節目中所言，這次大選台灣人民的「焦慮感」相當強烈。那麼，麻生太郎在演講台上享受鎂光燈聚焦的光環時，可曾想過台灣人民也有「不讓戰爭發生的和平意志」呢？
上國使者享受仰望 無視台灣尊嚴何在
麻生太郎的發言場合，乃台灣官方智庫「遠景基金會」舉辦的「凱達格蘭論壇──2023印太安全對話」。回顧遠景基金會過去的「光榮事蹟」，包括在5月份邀請英國史上「最短任期」的前首相卓慧思（Liz Truss，台譯特拉斯）訪台，發表「挺台抗中」的演說。資料顯示，卓慧思訪台之行，獲得來自遠景基金會8萬英鎊的收入（約新台幣310萬元）；而其訪台的機票錢，以及在台期間的住宿費等，合計為1萬841英鎊（約新台幣40萬元），則由台灣外交部埋單。
再往前追溯，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2022年3月份訪台，發表演說指美國應在外交上承認「中華民國台灣」是「主權獨立國家」。台灣外交部表示，蓬佩奧此行乃由遠景基金會安排，也有資料顯示其訪台收取了15萬美元（約台幣422萬）的演講費。
除了具體由「遠景基金會」邀請訪台的退休政客外，令人印象深刻的還包括美國前國防部長埃斯珀（Mark Esper，台譯艾斯培）於2022年7月率團訪台，在台灣軍事人員部署上給了諸多「建言」，主張台灣應不分男女全民皆兵，且義務役期應延長為至少一年等等。而蔡英文遂於當年12月宣布，2005年1月1日以後出生的台灣役男，義務役期將從現有四個月改為一年。
可以看到，美英日絡繹不絕的下野政客熱衷訪台，除了能收取高額的演講費用和全程禮遇接待之外，還能享受台灣執政對於「上國使者」的仰望眼光。處於地緣政治風暴中心的台灣，被這些過氣政客視為「政治提款機」，可是高喊「尊嚴」和「主體性」的台灣，何以自甘作為他們的「資源回收桶」呢？兩岸的和平與戰爭，主動權理應掌握在台灣人手中，而不在毫無實權的外國下野政客。台灣人民不想要奔向戰場，周邊國家人民也不想要被拖下水，台灣執政黨實在沒必要再虛擲大筆納稅人的錢，只為營造那虛幻無比的「國際舞台」。