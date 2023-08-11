日本政客鼓吹戰爭　台灣何以成為「過期品」的「回收桶」？

正當「務實台獨工作者」賴清德準備出訪過境美國，可能引發中美和兩岸政治動蕩之際，台灣方面又上演一齣一廂情願的「台日聯手抗中」戲碼。正在訪台日本前首相麻生太郎發表演說，強調台灣要有「實際軍備的嚇阻能力」，還要有「人民認同的動武意志」，意即「台灣要有打仗的心理準備」，以「和平」之名行鼓吹「戰爭」之實。



日本政客鼓吹戰爭 人民廣泛反對戰爭

說來有趣，台海情勢的緊張升級，幕後脱離不了「日本因素」。一來是已故的日本前首相安倍晉三，在台灣多次推銷「台灣有事就是日本有事，就是日美同盟有事」的理念，令「台灣有事」此一內涵模湖不清的說法，一時之間成為日台政治輿論圈的熱詞。二來就是麻生太郎，毫不避諱地宣揚台灣人應該上戰場的準備，無疑是把台灣當成烏克蘭的翻版。

無論是安倍晉三還是麻生太郎，兩人的涉台發言，都是在卸任首相之後才表明。台灣人民應該思考清楚，倘若兩位日本「前」政要真若「挺台」，何以不在首相任內發聲？又何以不更明確表達「日本會出兵援台」的承諾？換言之，兩人的激情演出都是一場「大秀」，下台之後可以拍拍屁股走人，問題在於若是聽眾入戲太深，反而在戰爭問題上「假戲真做」，恐怕安倍和麻生都負不了責任。

「凱達格蘭論壇──2023印太安全對話」開幕式8月8日在台北君悦酒店舉行，日本前首相麻生太郎（圖）致詞表示，阻止台海發生戰爭需靠嚇阻，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。（截圖自YouTube／凱達格蘭論壇）

更何況日本人民又是如何看待「台灣有事」的？日本旅台資深媒體人本田善彥，近期在一篇名為《日本百姓不欲當誰的哆啦A夢》專欄文章中，引述日本「新聞通信調查會」去（2022）年秋天所做的民調，指雖然有將近八成日本受訪者對台灣局勢抱有危機感，但針對中國大陸武力犯台，有高達74%的受訪者反對派遣自衛隊與美軍聯手對抗解放軍。本田善彥直言，事實上日本當政的人物不會輕易答應出兵參與台灣衝突，「其主要原因是由於日本百姓的廣泛反戰態度」。

由此來看，麻生太郎在台灣的「鼓戰」言論，除了擄獲台灣執政黨與不明事理的台灣民眾之「芳心」外，等於是一張空頭支票，連日本社會都不可能支持。此外，當麻生太郎要台灣人有「動武意志」之時，他可曾想過自己的母國憲法第九條，有着「放棄戰爭，否認軍備及交戰權」的意志，以「謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使作為解決國際爭端的手段」。一位日本下台的政客，跑到台灣發表「違憲」之說，難道這就是所謂「日台友好」的真諦？

近來台灣網路平台流傳的一張照片，台中市豐原區豐田里里長劉瑞銓自路口掛起一幅醒目的大型看板，上面寫着「我愛台灣，誰當總統都可以，但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」，而且「不准」兩字更是用紅色標出，引起熱議。該名里長的看板，多少反映出台灣人民反對戰爭、追求和平的期望，如同柯文哲在一檔網路節目中所言，這次大選台灣人民的「焦慮感」相當強烈。那麼，麻生太郎在演講台上享受鎂光燈聚焦的光環時，可曾想過台灣人民也有「不讓戰爭發生的和平意志」呢？

台灣台中市豐原區豐田里長劉瑞銓在豐原大道一處路口的大型看板引起網路熱議，看板上的內容為「我愛台灣，誰都總統都可以！但是不准有戰爭，我的孫子才2歲」。（Facebook／路上觀察學院）

上國使者享受仰望 無視台灣尊嚴何在

麻生太郎的發言場合，乃台灣官方智庫「遠景基金會」舉辦的「凱達格蘭論壇──2023印太安全對話」。回顧遠景基金會過去的「光榮事蹟」，包括在5月份邀請英國史上「最短任期」的前首相卓慧思（Liz Truss，台譯特拉斯）訪台，發表「挺台抗中」的演說。資料顯示，卓慧思訪台之行，獲得來自遠景基金會8萬英鎊的收入（約新台幣310萬元）；而其訪台的機票錢，以及在台期間的住宿費等，合計為1萬841英鎊（約新台幣40萬元），則由台灣外交部埋單。

再往前追溯，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2022年3月份訪台，發表演說指美國應在外交上承認「中華民國台灣」是「主權獨立國家」。台灣外交部表示，蓬佩奧此行乃由遠景基金會安排，也有資料顯示其訪台收取了15萬美元（約台幣422萬）的演講費。

蔡英文（右）2023年5月19日上午接見英國前首相卓慧思（左）下議員時表示，全球民主國家攜手團結合作，必能讓彼此更強大，也能讓民主自由的價值延續與擴大。她也強調，在民主自由的道路上，台灣將與英國並肩同行，共同為全球帶來更多繁榮貢獻。（台灣總統府）

除了具體由「遠景基金會」邀請訪台的退休政客外，令人印象深刻的還包括美國前國防部長埃斯珀（Mark Esper，台譯艾斯培）於2022年7月率團訪台，在台灣軍事人員部署上給了諸多「建言」，主張台灣應不分男女全民皆兵，且義務役期應延長為至少一年等等。而蔡英文遂於當年12月宣布，2005年1月1日以後出生的台灣役男，義務役期將從現有四個月改為一年。

可以看到，美英日絡繹不絕的下野政客熱衷訪台，除了能收取高額的演講費用和全程禮遇接待之外，還能享受台灣執政對於「上國使者」的仰望眼光。處於地緣政治風暴中心的台灣，被這些過氣政客視為「政治提款機」，可是高喊「尊嚴」和「主體性」的台灣，何以自甘作為他們的「資源回收桶」呢？兩岸的和平與戰爭，主動權理應掌握在台灣人手中，而不在毫無實權的外國下野政客。台灣人民不想要奔向戰場，周邊國家人民也不想要被拖下水，台灣執政黨實在沒必要再虛擲大筆納稅人的錢，只為營造那虛幻無比的「國際舞台」。