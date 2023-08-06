台學者周陽山：北京實力　台灣大選參選人的考驗︱專家有話說

【編按】台灣2024大選在即，三組候選人紛至美、日接受「面試」，卻未曾向選民明確表達出與中國大陸直接溝通的意願和實力，極力避免台灣成為下一個烏克蘭。本文作者周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任台灣金門大學、中國文化大學教授，現為台灣「民主文教基金會」學術顧問，他認為台灣選民應擺脱「殖民心態」，促使參選人展現出與大陸交流對話的「北京實力」。



世界著名的經濟學者，哥倫比亞大學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）近日訪台，接受唐獎的永續發展獎。他對媒體表示，台灣的發展經驗十分成功，對全球做出了具體的貢獻。但目前卻處於極為脆弱危險的情況。「台灣要盡一切力量降温，抗拒所有挑釁的行動，與對岸進行更多對話」。他也指出，俄烏戰爭其實是美俄的代理人戰爭，「輸家是夾在中間的烏克蘭」！

的確，如何避免讓台灣成為下一個烏克蘭，並與對岸進行更多的交流對話，以緩和衝突，正是對明（2024）年大選主要參選人的最大考驗。這也是未來幾個月裏選民必須擦亮眼睛去檢視的「參選人實力」。絕不能讓台灣成為最大的輸家！

台灣學者周陽山認為，2024大選參選人應表態拒絕戰爭，同時展現出有能力與中國大陸對話溝通的「北京實力」。（YouTube／台北論壇基金會直播截圖）

但是，為什麼到目前為止，主要政黨的參選人卻亟於去美國和日本訪問表忠呢？他們到底是去溝通，表達強烈反戰的台灣民意，還是向美、日交心，願意幫他們打一場符應大國利益的代理人戰爭？

所有的選民都應該質問：究竟這些參選人有沒有與對岸直接溝通的意願和實力？如果他們只願表態效忠於美、日，卻不能，也不敢與大陸開誠布公的對話，這樣的參選人有可能為台海危機降温，並且拒絕美、日的要脅和指令？

如果這些人只會選擇「美國第一」或「日本第一」，我們到底選他們出來做什麼？是選出美國特首或日本總督？還是變成西方軍事工業集團的代理人？

選民應清楚的了解，所謂「台灣第一」，就是和平、富裕與幸福，而不是選擇成為大國的卒子，讓台灣淪為戰場；並且在最後關鍵時刻，眼睜睜的看着統治集團成員逃難而去！這是越南戰爭丶阿富汗戰爭留下的血淋淋教訓，這不會是台灣人的選擇。

2023年6月19日下午，習近平在北京會見美國國務卿布林肯。（Reuters）

基於此，在未來幾個月裏，我們有責任要求主要的參選人必須展現他們的「北京實力」，展現出他們與大陸領導階層對話、溝通的具體能力。不管他們是動用關係還是主動請纓，都應該清楚的反映台澎金馬老百姓的心聲，「請大家放心，只要選我，我一定不會成為美、日代理人，也不會變成軍工集團掮客。我有足夠能力化解台海危機，成為台灣最佳代言人」。

現在，我們看到美國政府的高官一個個親訪北京，直接與大陸領導階層對話，表達溝通的善意。從布林肯（Antony Blinken）到耶倫（Janet Yellen，台譯葉倫），再到克里（John Kerry，台譯凱瑞），最後連高齡百歲的基辛格（Henry Kissinger，台譯季辛吉）都親自出馬了，這就是他們展現出來的「北京實力」。

我們應該問侯友宜、柯文哲和賴清德，你們也做得到嗎？你們可以清楚的表達「中國人不打中國人」、「台海不要有戰爭」的台灣人心聲嗎？你們為什麼怕，為什麼不趕快去做？難道是心虛，還是迫於壓力，根本沒有能力做？

或許有人會說，這是因為他們怕一部分選民不高興，認為會出賣台灣的利益。但是美國高官去北京，難道就不會出賣台灣嗎？我們寧願相信美國人，卻不相信自己的領導人，這是殖民心態，也是參選人無能、缺乏信任的反映。

這是台灣面臨的困境。但只有突破這樣的困境，參選人才會成為真正受尊重的領袖！

本文原載台灣《聯合報》（2023年8月6日），經作者授權轉載。

