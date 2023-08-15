國家統計局：八月起暫停發布青年人失業率　統計需健全優化

內地本年的青年人失業率持續高企，國家統計局今日（15日）公布，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布，主要原因是勞動力調查統計需要進一步健全優化。



中國青年就業形勢艱難。(資料圖片)

國家統計局過去會分別發布16至24歲、25至59歲的失業率。國家統計局今日（15日）公布，7月的全國城鎮調查失業率為5.3%，比上月上升0.1個百分點。國家統計局未公布青年人等分年齡段的城鎮調查失業率。

關於暫停發布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率，國家統計局新聞發言人付凌暉解釋稱，經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。比如，近年來，中國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。2022年，中國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。

付凌暉稱，再比如，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

付凌暉稱，針對這些情況，國家統計局將深入研究，進一步完善勞動力調查統計，更好反映就業情況。歡迎社會各界提出寶貴意見，共同努力推動統計工作不斷完善，更好服務經濟社會發展。

中國2023年的大專學校畢業生就業「百日衝刺」行動正展開，各校努力協助措學生就業。（網絡圖片）

6月份青年失業率錄21.3%創新高

內地本年的青年人失業率持續高企，除了首次超過20%外，6月份更錄得21.3%。據早前報道，國家統計局公布6月份全國城鎮調查失業率為5.2%，16至24歲、25至59歲勞動力調查失業率分別為21.3%、4.1%。

當時付凌暉表示，每逢畢業季，青年失業率都會有所上升。從今年的情況看，6月份的青年失業率為21.3%，超過今年5月份錄得的20.8%，創下自2018年公布青年失業率以來的最高值。

國家統計局：大學畢業生就業狀況總體穩定

付凌暉今日又表示，從教育部門了解的情況看，目前大部分畢業生已經落實就業去向，大學畢業生就業狀況總體穩定，去向落實率和落實人數與去年同期相比均略有提升。

付凌暉又指，今年民營企業等渠道吸納畢業生規模同比增加67萬人。針對目前尚未落實去向的大學畢業生，各地區各部門正在積極想辦法，幫助他們盡早走上工作崗位。下階段，隨著就業幫扶政策效果顯現，大學畢業生就業狀況將繼續改善。