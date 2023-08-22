《中國好聲音》辱李玟全國收視仍第一　風波如何收尾？

歌手李玟生前控訴《中國好聲音》的一條9分鐘錄音8月17日曝光，引發輿論對這檔播出十多年節目的聲討。



錄音中，李玟訴說了自己在節目中的遭遇：堅持按照分數淘汰選手，卻被節目組抓衣服，要求馬上離開；去年10月決賽時左腿失溫，但搭檔被節目組臨場支走；費盡心思準備，但播出的節目看起來好像自己沒去一樣……

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李玟情緒強烈地多次重複，「我命都不要」、「死都要站在舞台上」，但李玟最終還是摔倒在決賽舞台上，並在一年後輕生離世。

李玟在好聲音決賽表演時，將一隻手放在身體後方，似乎是在支撐自己站立。（網絡圖片）

《中國好聲音》節目組同一天（8月17日）深夜回應稱，錄音經過惡意剪輯，錄製期間與李玟的誤會經溝通當時已消除，「出於對逝者的尊重，我們不再對此事過多解釋」。

對於好聲音的回應，有網民在評論區給出解讀，「六行字先是用了三行譴責網友，再用一行說不解釋」；更有人「翻譯」官方聲明：「我就是欺負人了，你們拿我有什麼辦法呢？」

節目組的回應非但沒能平息輿論，反而引發一輪聲浪更大的聲討。

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輿論聲討好聲音 力挺李玟

李玟的錄音曝光後，參加好聲音的學員和娛樂圈藝人紛紛發聲，聲討節目組並力挺李玟。

今年參加好聲音錄製的選手李嘉捷8月17日發微博爆料，節目50萬元（人民幣，下同）一個座位並非空穴來風，想要走到最後需要與節目組簽合同，十年打底。

然而這條微博發出後不到10分鐘，即為不可見狀態，李嘉捷解釋不是自己刪的。但隔天他再發一條微博，向節目組道歉。

好聲音第一季選手徐海星也發文稱，盲選播出後不久，節目組就來找自己簽約，並被威脅「不簽的話接下來就等著看會發生什麼吧，海星這輩子從今天就毀了」。

《中國好聲音》參賽者徐海星拒絕簽約，即被節目組叮走。（微博圖片）

演員張倫碩發微博寫道：「先聽了段錄音，我悲憤交加，又看了個聲明，我……」知名主持人金星也公開力挺李玟：「Coco咱不哭！善有善終，惡有惡報！」

著名歌手韓紅星期天（8月20日）在微博寫道，信任和心疼李玟，期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範。

一些合作方和品牌方也陸續加入，與好聲音和浙江衛視「割席」。長春城市廣播先鋒1063在8月19日率先發聲明稱，永不合作中國好聲音。河南迪科乳業發出「抵制藍台，從我做起」的口號，公開抵制浙江衛視。

對此，浙江廣電集團星期天作出回應，表示將「督促節目製作方努力改進工作」，並「進一步調查核實」。

浙江廣電集團的聲明。 （微博圖片）

但這份回應並未能阻止好聲音製作公司星空華文的股價下跌。繼上星期五跌超20%後，星空華文股價星期一再度暴跌31%。僅兩個交易日，公司股價已近腰斬。

好聲音和浙江衛視的過往黑歷史

《中國好聲音》和浙江衛視都不是第一次陷入輿論漩渦。

浙江衛視曾多次出現藝人和相關工作人員傷亡事件。歌手張傑、演員李晨和鄧超都曾在節目錄製過程中受傷。2013年《中國星跳躍》節目中，功夫演員釋小龍的隨行人員彭佳璿因意外溺水身亡。

最為人熟知的是年僅35歲的台灣演員高以翔，2019年在錄製《追我吧》時意外去世，浙江衛視被指錯過最佳救援時間、壓熱搜，更是在八天後才出具善後說明。

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歌手胡海泉2015年參加浙江衛視創業綜藝《天生我有才》時，節目組為了證明空氣淨化器效果，不惜讓幾名兒童進入經過處理的毒氣室，胡海泉不滿節目組的處理方式，忿然離場。

金星2011年受邀參加浙江衛視選秀節目《非同凡響》時，在總決賽前因性別問題被取消評委資格，但官方給出的解釋僅僅是節目需要調整。

關於好聲音的負面新聞更是不勝枚舉。2015年一期節目中，導師那英的頭髮在一名學員的演唱過程中時卷時直，網民戲稱「那英聽得當場頭髮就卷了」。

對於那英頭髮引發的質疑，節目組當時只以「剪輯穿幫」回應。（互聯網）

好聲音第一季冠軍梁博在參加一檔綜藝時也曾透露，節目是有劇本的。曾擔任好聲音導師的知名音樂人劉歡2016也曾對節目提起訴訟，控訴好聲音侵權，且作秀成分居多。

2017年擔任好聲音導師的香港歌手陳奕迅也在一檔訪談節目中提到，被淘汰學員再次登場，而且導演會催促導師按下按鈕轉身。

好聲音的比賽結果也曾被質疑缺乏公平性。2013年學員姚貝娜初次登台獲得四位導師轉身，卻在決賽中輸給了表現平平的萱萱；如今的高人氣歌手周深，也在2014年好聲音比賽中被淘汰。

好聲音的「好生意」

《中國好聲音》2012年推出後，迅速成為紅極一時的現象級選秀節目，節目的冠名費水漲船高。

據《新京報》貝殼財經梳理，好聲音的前四季冠名商加多寶，2012年至2015年分別以6000萬元、2億元、2.5億元、3億元的價格，連續四年打破中國綜藝冠名費紀錄。

好聲音2016年的冠名商法蘭琳卡，當時以超過4億元拿下獨家冠名權，再加上其他形式的廣告投放，節目當年的廣告收入超過20億元。

自2017年起，節目開始走下坡路。星空華文的招股書顯示，好聲音這檔節目產生的收入從2017年的6.65億元，減至2021年的2.52億元。

不過，作為中國最大綜藝節目IP創造商和運營商之一，星空華文於去年12月底仍在香港上市。上市首日，股價就漲了70%。

星空華文2022年12月29日於港交所掛牌上市，除了《中國好聲音》，公司旗下還有綜藝《這！就是街舞》《蒙面唱將猜猜猜》等。（網絡圖片）

今年6月《中國好聲音2023》定檔海報發佈後，星空華文的股價更是一路飆漲，6月30日達到每股131.96港元，是發行價的近五倍。

當節目與資本掛鉤，節目的精彩程度與製作方和平台方的利益相關，哪名學員晉級、哪支隊伍獲勝、誰的表現機會更多，甚至包括有潛力的學員是否簽約，都牽扯到各方利益。

《環球時報》前總編輯胡錫進星期一在微博發文說，好聲音在選秀節目中登頂後，彙集的利益太多了，完全存在不正當交易的可能性，「因為《中國好聲音》不是憑空存在的，它是中國社會的現實一角」。

其實不光好聲音，過去幾年紮堆出現的偶像選秀節目，也是資本追逐流量收割粉絲的表現。2021年中國廣電總局發佈偶像養成類節目禁令後，各大視頻平台才紛紛停辦這類選秀節目。

星空華文旗下不少熱門綜藝包括《這就是街舞4》。（微博@這就是街舞）

如何收尾？

《南風窗》雜誌官方微信公眾號8月18日一篇文章寫道，李玟錄音事件反映了娛樂圈內部高度不對稱的關係，具體表現為資訊不對稱、權力不對稱、聲量不對稱。

引發公眾憤怒的正是這一點。像李玟這樣出道28年的明星、樂壇前輩、歌後，在面對制定遊戲規則的節目組和平台方時，也像其他選秀學員一樣無力。

胡錫進在文章裡說，浙江電視台和製作方無疑需要給公眾一個真實、滿意的交代。但他同時提出，中國出一檔現象級、有號召力的綜藝節目不容易，不應該將這檔節目「搞死、廢掉」。

《中國好聲音》節目組發文。（《中國好聲音》微博圖片）

他說：「我們社會的底盤決定了這檔節目會有幕後的瑕疵，包括可能有重大瑕疵。讓我們鞭撻、推動它做出改進和完善。」

在輿論的討伐下，好聲音上星期五（8月18日）播放的最新一集節目，收視率仍達到0.6928%，位居當日全中國第一。可見多數觀眾並沒有非常在意這些幕後的問題。

如果觀眾的遙控器不會決定節目的播或停，是否有法律和規則來約束流量時代處於強勢地位的平台方？少了這層約束，即便好聲音的黑幕被揭開，還會有更多節目以不同的形式上演新的黑幕。到那個時候，還會有下一個李玟站出來以卵擊石，對抗不公正嗎？

本文獲《聯合早報》授權轉載。

