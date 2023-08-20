曝李玟生前控訴《中國好聲音》不公受屈辱對待　浙江廣電回應爭議

近日，疑樂壇天后李玟Coco生前9分鐘炮轟《中國好聲音》節目組錄音流出，李玟指受到節目組一系列屈辱對待，包括節目存在潛規則與黑幕。加之此前一直流傳李玟在《好聲音》舞台摔倒與節目組處理不當有關，Coco在舞台表情看得出十分痛苦，導致輿情在網絡迅速發酵，引發網民憤怒聲討，亦有公眾人物幫李玟發聲。



今日（20日）晚，浙江廣電集團發文回應關於《中國好聲音》和李玟的相關爭議，指「李玟老師值得銘記，會督促製作方改進。」



在聲明中，浙江廣電表示，會認真傾聽吸收廣大觀眾和網民的建議，督促節目製作方努力改進工作，「李玟老師是一位好導師、好歌者，值得我們銘記」。

浙江廣電集團官方聲明。（@錢江晚報）

聲明表示，《中國好聲音》節目距離大家的期待還有差距，浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責，督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每一位參與者得到尊重。

浙江廣電同時表示，針對大眾關心的問題，集團將以負責任態度進一步調查核實。

+ 1

上月初，華語樂壇天后李玟驟然離世，令不少歌迷痛心不捨。近日一段關於Coco在錄製《中國好聲音》時一段長達9分鐘控訴節目組不公待遇的錄音再度在網絡掀起巨大討論。

據相關報道，當時錄製節目的Coco已經有腳在傷，原本在表演的時候與學員王澤鵬一同演唱，而且在事前已經與導演組達成共識，在正式表演時王澤鵬會站在她旁邊撐着，沒料到正式錄製時，導演組亦未能兌現承諾，最後只有她一個人穿上高跟鞋苦撐着表演。

Coco非常不快又傷心表示：「走到另外一邊不站在我的旁邊，我站不穩，我沒有辦法撐，我穿着7吋高的鞋子，為了漂亮，為了這個節目好看…有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱，這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

華語樂壇天后李玟Coco上月初驟然離世，令不少歌迷非常痛心：

+ 11