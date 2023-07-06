李玟曾因批評《中國好聲音》不公平遭報復　被迫強忍腳疾跌坐在地

天后李玟5日離世，享年48歲。大陸網友翻出過去她在《中國好聲音》錄製現場為選手爭取權益的片段，更嗆當時電視台製作人臨時改走位，讓本來為腳疾所苦的李玟痛苦跌坐在地。



李玟2022年參加《中國好聲音》，在現場發現得到73分的選手有二次機會，但獲得88.3分的選手卻沒有，氣得當場質疑工作人員要求透明的制度，沒想到正義之舉卻被節目組報復。

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當時她和王澤鵬一起表演，說好挽手唱歌就是不希望觀眾看出腳傷復發，怎料節目組臨時改走位，讓她只能獨自站立。

李玟奮力唱完自己負責的Part後，直接跌坐在地，為了不影響王澤鵬比賽忍著疼痛繼續和聲，而播出的版本聽不出異樣，是因為音源部分本身就是彩排時補上去的。粉絲當時就氣得要浙江衛視出面道歉跟說明，但至今沒有獲得回應。

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因此，在《中國好聲音》發文哀悼李玟時，這件過往爭議如今也被翻出來，網友痛批「垃圾台，節目垃圾」、「現今社會好人總是被辜負」、「太黑了」，官方微博隨即開啟評論篩選功能。

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