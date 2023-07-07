李玟CoCo逝世｜《中國好聲音》2個月內3人離世　他與女友車禍雙亡

歌壇天后李玟（CoCo）5日離世，享年48歲，噩耗令各界震驚又不捨。



她生前曾在內地選秀節目《中國好聲音》擔任導師，就有觀眾發現，參加過該節目的歌手中，已經有3名在近期離世，令人不勝唏噓。

其中一人於2013年《中國好聲音》奪得亞軍 點圖了解更多另外兩位逝世歌手：

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今年5月19日，參加過《中國好聲音4》台灣海選的男歌手古家齊因車禍驟逝，享年31歲，當時他駕駛車輛於國道，因大雨車輛打滑，導致後方車輛閃避不及當場撞上，他與女友一度被夾困在車內，警消出動破壞剪將人救出後送醫，最後2人仍傷重不治。

這項噩耗於6月初曝光，據悉，古家齊告別式已於5月底在嘉義舉行，並從5月27日至6月4日一連9天，以基督教儀式完成，家屬也在相關訃聞寫下：「家齊沒有真正離開大家，他只是去天堂開演唱會了。」

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而在2013年參加過《中國好聲音2》、獲得亞軍頭銜的男歌手張恒遠，今年6月14日驚傳因罹患黑色素瘤，是一種高度惡性的腫瘤，最終不幸過世，享年36歲。

他生前結識了當時同為汪峰戰隊的女歌手畢夏，兩人相識相愛9年，2022年終於步入婚姻，同年8月，畢夏生下一子，結婚1年就天人永隔。

事實上，張恒遠2007年孤身一人為了追求音樂夢想前往深圳，為了謀生，曾在酒吧打過工，琴行賣過樂器，也教過結他。獲得亞軍後，獲得第11屆華鼎華語最佳新人歌手獎，發行了個人首支單曲《卑微的榮耀》，2014年推出首張個人輕搖滾EP《繼承者》，2016年發行專輯《黑色翅膀》。

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李玟2022年參加《2022中國好聲音》，在節目中擔任導師，期間曾為了爭取學員權益，與製作單位工作人員起衝突，在現場發現得到73分的選手有二次機會，但獲得88.3分的選手卻沒有，氣得當場質疑工作人員、要求透明的制度，在當時掀起一陣熱議。

然而，隔年李玟驟逝，享年48歲。家人7月5日證實噩耗，指出李玟「7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」，突如其來的噩耗震驚全球。

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