習近平：合理設計安排港澳工作體制　加強對重大工作集中統一領導

今年2月，中共二十屆二中全會通過《黨和國家機構改革方案》，其中包括在國務院港澳辦基礎上組建中共中央港澳工作辦公室，作為黨中央辦事機構。中共黨刊《求是》雜誌15日刊登中共總書記習近平當時解讀方案的講話，習近平表示改革的目的是加強黨中央對重大工作的集中統一領導。習近平又提及，這次機構改革在金融管理體制及港澳工作體制等方面對機構設置和職責配置作了比較合理的設計和安排。



《求是》雜誌15日刊發的是習近平在本年2月28日中共二十屆二中全會第二次全體會議上講話的一部分。

習近平表示，這次機構改革，設立新的黨中央決策議事協調機構，組建新的黨中央職能部門和辦事機構，在重要領域設立新的黨中央派出機關，就是為了揚優勢、補短板、強弱項，加強黨中央對重大工作的集中統一領導。黨中央職能部門、辦事機構、派出機關要帶頭堅持黨中央集中統一領導，帶頭執行黨的路線方針政策，立足職責定位，加強協調配合，更好發揮作用。

習近平又表示，我們在金融管理體制、科技管理體制、社會管理體制、數據管理體制、知識產權管理體制，在港澳工作體制、「三農」工作體制、老齡工作體制等方面對機構設置和職責配置作了比較合理的設計和安排。這些調整是在分析我們面臨的深層次矛盾和問題的基礎上提出的解決方案。下一步，關鍵是要對標黨中央賦予的職責任務，切實轉職能、轉方式、轉作風，高效履職盡責。

習近平指，搞好機構改革組織實施工作至關重要。一要加大統的力度。二要堅持穩的基調。三要做好人的工作。四要執行嚴的紀律。五要做到於法有據。