廣州南沙推出「灣區社保通」專區　港澳居民辦理社保業務一網通辦

港澳居民在南沙辦理社保業務「一網通辦」！為深化南沙社保經辦服務跨境協作，廣州市南沙區人社局積極建設「灣區社保通」網上專區，近日在南沙區政府門戶網站已成功上線。記者了解到，該專區設置了「政策文件」「服務專區」「南沙社保信息」「網點信息」4個欄目，充分利用數字化、信息化手段，打造高質高效的灣區社保服務平台，為灣區居民提供更精準、更便捷的社保公共服務。



記者了解到，該專區逐步打破政策信息壁壘，優化參保體驗，建設精準及時的信息平台。 「政策文件」欄目匯集了港澳居民在內地參保的相關政策文件，實現政策精準匹配，便於灣區居民快速了解和掌握政策信息，提高灣區居民對參保政策知曉度。灣區居民還可通過「南沙社保信息」發布的新聞資訊，獲取南沙社保高質量可持續發展的最新動態，及時享受服務紅利。

同時，專區初步實現一站式查詢、一站式辦理，構建高效便捷的服務平台。灣區居民可通過「服務專區」直達廣東政務服務網的灣區社保服務通專區，精準快享待遇申領、資格認證等高頻社保業務，實現一網通辦、全程網辦。港澳居民還可在「網點信息」查詢全區230個社保經辦服務網點信息，通過電話等方式進行業務諮詢或到便捷網點進行現場業務辦理。

「這裏不僅有港澳居民參保的政策文件、消息動態，港澳居民還可以在此實現社保業務『一網通辦』，節省線下辦理的時間精力。」據南沙區人社局相關工作人員介紹，下一步，南沙區將持續優化「灣區社保通」網上專區建設，不斷豐富服務內容、優化服務功能，積極為灣區居民提供更加及時、高效的社保信息和辦事服務。

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