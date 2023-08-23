大美嶺南｜廣州花都蓮塘村：形似蓮葉　完整保留明清古建築500座

【編者按】在珠江北江支流匯流處，巴江九曲河的上遊，有一處湖泊密布、古韻悠長的村落，九曲河從村西穿境而過，中洞山在村東巍巍聳峙，因村附近水域中有一塊陸地，形似蓮葉，村後小山丘像蓮花，因而得名蓮塘村。蓮塘之名，自生芬芳。羊城晚報《大美嶺南》第64站走進廣州市花都區赤坭鎮蓮塘村。蓮塘村是廣州市名鎮名村、廣東省古村落，曾因有「花都舊八景」之一「烏石幽奇」而聞名。目前，蓮塘村較完整地保留了明清古建築500多座。



從空中俯瞰蓮塘村可以看到，村落周邊鑲嵌有9口碧綠水塘，中間一塊綠地似伸展的蓮葉鋪展。蓮塘村以水為脈，屋舍、樹木、菜田、水塘沿著河流展開。縱橫阡陌分割出不同形狀的湖泊水塘，碧綠色的水塘間菜田點綴，紅磚建造村舍沿著放射線鋪開，中間偶有古屋、祠堂、碉樓留著歷史的印記。五步一塘，十步一河。傍晚的村落，籠罩水汽氤氳裏，蒙著一層朦朧的鄉愁。

蓮塘村，世代居住的駱姓有《駱氏族譜》這樣描述蓮塘：「前迎胥江水，後擁三台山。左獅山，右岐嶺。北川巴水，九曲江帆齊掩映；南屏和順，一峰雁塔兆題名。遠視西嶺，虎崗守海；近觀東浦，烏石捍門。」蓮塘村村南，平田水澗中有一片巨石嶙峋，此處即舊時花縣八景之「烏石幽奇」。

「烏石」據《花縣誌》記載：「望之如墨，外實中虛。」巨石聳立平地中，四面環水，夏季多雨，風清水涼，微波蕩漾，石動如浮，蔚為奇觀。原先的「烏石」，因村民建房或燒製石灰而不見，但從流傳下的黃仕龍《詠大烏石詩》中依然可見原先風光旖旎，詩中寫道：「亭亭異質本天然，似此真堪拜米顛。日下色翻雲影在，雨中光浮墨色鮮。每逢石罅生嵐氣，更接村圩上古煙。相對頓忘天欲晚，擬於巖畔望春田。」

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沿村中鄉道前行，兩岸平野開闊，水波潺潺，青山環繞，綠樹蔥蘢。至蓮塘村內官坑自然村中，遠眺秀麗青山，祠堂、書舍、民房梳式排列，人字或鑊耳封火山墻鱗次櫛比，偶然交錯著紅色的新建磚瓦房。鑊耳最外圍是灰黑色的水泥灰，內圈黃色琉璃瓦環繞，黛色的水痕零散地塗抹在整個鑊耳上，依稀可以看到當年雪白的樣子。村中的古建築大多是黑灰色石磚交錯的火山墻，屋頂多有精致的灰塑龍船或博古脊。墻上、鑊耳和屋脊的背陰處，翠綠的青苔沿著黑色的水痕攀爬，自然而然透露著歲月斑駁。青磚灰碌筒瓦，灰塑木雕壁畫，勾勒著古村古韻。

蓮塘村村西是「營海三灣」，是北江排洪支流，佛山南海、三水，和廣州花都三縣區在此交界，三河匯合。正是「前接北江之水，後枕中洞之峰，西俯遊魚崗，東連九曲河，兩岸樹茂林盛，水流湍急，激起波浪，江帆掩映，海石巍峨，過客往來，無不贊羨。」如今的蓮塘村村西，江帆遠影、遷客騷人已然不見。村中留有的儼然古屋、深深巷道，停滯著時光，徘徊著鄉愁。