當習近平反覆說「中美關係的基礎在民間」意味着什麼

8月29日，中國國家主席習近平復信美國史迪威將軍外孫約翰·伊斯特布魯克，稱讚「史迪威將軍是中國人民的老朋友，對中國解放和進步事業給予了積極支持，對中美人民友好作出了積極貢獻」，「中國人民對此不會忘記」。習近平指出，「從史迪威家族身上，我感受到了美國人民對中國人民的友好情誼」，「看到史迪威將軍從事的中美友好事業已傳承至家族的第五代人，我很欣慰」。在覆信內容中，習近平再一次表示：「中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好。兩國人民應該加強交流、增進理解、擴大合作，為兩國關係發展不斷注入新動力。」

近年來，習近平反覆提及「中美關係的基礎在民間」。今年6月，習近平會見比爾·蓋茨時說道：「中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」今年8月，習近平復信美國華盛頓州「美中青少年學生交流協會」和各界友好人士時指出：「中美關係的希望在人民，基礎在民間，未來在青年。」

習近平反覆強調「中美關係的基礎在民間」，究竟意味着什麼？

今年7月，習近平（右）在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger，左）。（新華社）

從當下中美關係的現實來看，習近平的說法背後有兩個重要考量。第一，目前中美關係在政府層面遭遇多年未有的困境，結構性矛盾愈演愈烈。這固然是與兩國政府互動過程中的摩擦、衝突有關係，但更與兩國在大國競爭中所處的位置密不可分。近年來，中國政府一直尋求管控中美矛盾，嘗試改善與美國的關係，但從現實來看，成效有限，兩國在合作之外的競爭面向日益凸顯。在此形勢下，中國不能不保持清醒，在繼續爭取改善對美關係、防止脱鈎的同時消除不切實際的幻想。

今年4月，中國知名國際關係專家王緝思表示：「美國民主黨和共和黨之間的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門對華立場也一致。同樣的，中國也因為美國這個外在威脅而團結起來。」他認為，中美關係惡化的癥結在於各自的國內政治問題，再多的對話都難推動兩國關係改善，中國也已不對改善中美關係抱任何期望。當然，不抱任何期望絕不代表不作為，在可能的範圍內，防止中美關係繼續惡化，儘量爭取必要的合作，擴大共同利益，依舊是中國的務實選擇。

第二，兩國的民間關係往往比政府之間的關係更為基礎。當中美博弈將趨於長期化，兩國政府之間的關係短期內難有較大改善時，促進中美兩國人民的交流，讓民間保持彼此友好的關係，將是從根本上防止兩國關係陷入修昔底德陷阱的必要舉措。

不論什麼社會，人心才是決定政治行為的終極力量。政府的行為能夠影響一時，不負責任的政客能從對抗中渾水摸魚，但從長期來看，人心才是起決定性作用的基礎因素。當一個國家的民間對另外一個國家充滿好感，蓄意對抗的政府行為將難以長久。當下中國致力於促進中美民間互動，認為「中美關係的基礎在民間，力量源泉在人民友好」，正是意識到當兩國政府關係陷入困境時，兩國民間的良性互動是更為重要的努力方向。不過，在中美民間互動時，值得警惕的風險是兩國民間大量充斥的莫須有的對立、狹隘民族主義情緒、民粹偏見。可以期待的是，如果中國能通過行之有效的施政，讓中美民間保持良性互動，改善兩國人民對彼此的印象，那麼勢必能凝聚起得道多助的力量，從而確保兩國關係的大船不會傾覆。