浙江官方梳理低級紅、高級黑六大危害：最好從源頭上消滅它們

輿論場上，「低級紅」「高級黑」現象一旦發生，就會被人聚焦關注、放大炒作。

「浙江宣傳」曾發文《「低級紅」「高級黑」的六種形式》，悉數輿論場上「低級紅」「高級黑」的各種表現，引發了廣泛共鳴與討論。所謂「低級紅」，是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，用看似誇張甚至極端的態度來表達「政治正確」；「高級黑」，則或明褒實貶、或指桑罵槐、或指東打西，以精心策劃但又不易察覺的方式進行攻擊抹黑。

實際上，輿論場上的「低級紅」「高級黑」不僅表現形式不少，有的還相當「巧妙」「隱晦」，造成的破壞有時比「打直球」式的攻擊抹黑更為惡劣。

我們綜合近期的典型案例，梳理了「低級紅」「高級黑」的六大危害，用以警示。



本文轉載自微信公眾號「浙江宣傳」。



第一，脫離群眾、引發對立

在一些問題上，如果表達方式欠妥、傳播時機不當，就會讓人覺得有悖常識、脫離實際，容易點燃網民的反感情緒。

像疫情期間，某地一工作人員在疫情防控新聞發布會上用「錯過女兒成人禮」來「襯托」防疫工作辛苦，被網友指責。還有一些地方為了塑造先進典型，把宣傳事蹟、人物形象生硬塞到「傳統模版」裏去編排，非但沒樹立起榜樣的模範作用，反而被圍觀嘲諷。

凡此種種，大多是少數部門單位和個人為彰顯工作成效做出的浮誇作秀之舉，然而用力過猛、動作變形，最終結果是破壞了黨群、幹群關係，甚至可能引發對立。

第二，授人以柄、落人口實

有的地方過分追求所謂的「排場」和「效果」，一些看似煞有介事的言行很容易授人以柄，被揪住不放。

像前一段時間，某地領導跑馬拉松的視頻在網上引發關注。讓廣大網友感興趣的是高達11.2萬條的跟帖評論數量，其中不乏「書記左手和右手分別擺了三次和四次，寓意狠抓三個落實，做到四該四必須，處處體現擔當精神」之類的評論。

這些在網民看來多少有些匪夷所思的「肉麻」評論，可能來自濫竽充數、無腦吹捧的「低級紅」；但也可能是一些看不慣吹吹捧捧的網民，特地來調侃惡搞。而這樣的評論一旦被境內外別有用心的人炒作利用，就成了抹黑黨委政府形象的「高級黑」。

第三，扭曲政策、引發焦慮

圍繞新政策、新舉措，少數言行看似在出謀劃策、大力落實，實則提出的都是難以付諸實踐的一廂情願，只會引起群眾對黨和政府政策的誤解乃至對抗情緒。

像「三孩」政策出台後，有媒體發文《落實三孩政策，黨員幹部應見行動》，強調「每一名黨員幹部不能因為這樣那樣的主客觀原因，不結婚、不生育，也不能因為這樣那樣的原因只生育一個或兩個孩子」。這篇「盛氣凌人」的文章，被網友評價是在「道德綁架」黨員幹部，話語看似絕對正確、絕對堅決，實際上把政策推向極端。

此外，還有一些「職業黑子」自帶「黑色濾鏡」，以說段子、講歪理等方式故意扭曲、誤解黨委政府的決策部署，拉大理解的鴻溝，引發和加重公眾心理焦慮與恐慌，干擾和妨礙國家政策措施的順利落實。比如，我們提出「國內大循環」，他們就渲染這是「閉關鎖國」；我們提出「共同富裕」，他們就鼓吹這是「殺富濟貧」，總是自以為是、黑化一切。

第四，流於形式、助長歪風

一些地方誤將「作秀」當「創新」，錯把「形式」作「本質」，打着「政治正確」的旗號搞「形式主義」，使一些工作變了味，助長了弄虛作假、浮於表面的歪風。

比如，極少數地方部門花樣翻新，過於追求表面效果而缺乏深入思考，導致「低級紅」「高級黑」不時出現。諸如「大白天點馬燈學黨史」「吃『清廉』餐」等，讓人們產生強烈的不適之感。

習近平總書記指出：「什麼是作秀，什麼是真正聯繫群眾，老百姓一眼就看出來了。」種種「自作聰明」的「低級紅」，自然瞞不過人民群眾的慧眼。

第五，消解嚴肅、醜化形象

無論是無心之過的「低級紅」，還是蓄意為之的「高級黑」，都是對黨的信念、宗旨、方針、政策等內容進行簡單化、形式化甚至曲解錯誤表達，導致一些原本正面、嚴肅的概念被濫用，繼而遭到調侃和戲謔。

比如，紅色本是革命的顏色、奮鬥的顏色，是中國共產黨人的精神本色。但有些人為了彰顯正統、權威，生拉硬扯，事事都想往「紅」上做文章，以為「刷」上一層「紅色」就能成為「保護色」、就能變得「高大上」。

像某地為表彰「網絡正能量人士」，隆重舉辦評選和頒獎活動，在活動中卻詞不達意地將這些人表彰為「紅色鍵盤俠」，忽視了「鍵盤俠」這個詞本身的貶義。把一件好事辦成了網絡笑話。

第六，火上澆油、激化矛盾

在一些突發事件和重大熱點中，官方信息一旦表達失當、弄巧成拙，不但無法安撫社會情緒，反而會讓問題更複雜、矛盾更尖銳，使負面情緒滾雪球般愈滾愈大，無異於火上澆油。

像今年某地洪澇災害中，某媒體把3年前其他地方消防員照片張冠李戴到當地救災一線中，又被多家官方媒體、機構轉發。還有一些災害事件中，有的地方片面突出救災、賑災工作成效而缺少對災情、災民的關注，意圖用正能量表述紓解負面情緒，客觀上卻產生「喪事喜辦」的反面效果。

「低級紅」「高級黑」的一些典型案例，看似讓人哭笑不得，但其危害卻不可小覷。當前，第一批主題教育已基本結束，第二批主題教育剛剛啟動，需要我們提高警惕、堅決杜絕各種「低級紅」「高級黑」在基層出現。

想要減小「低級紅」「高級黑」現象的危害，最好就是從源頭上消滅它們，特別是要防止我們自身的「低級紅」被人炒作利用成為「高級黑」。「不要人誇顏色好，只留清氣滿乾坤」，其實傳播主流價值來不得半點水分，既不必說過頭話、也不必做過頭事。我們的很多工作，真實平實樸實就足以講好，堆砌溢美之詞、人為拔高反而過猶不及。