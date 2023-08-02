北有暴雨南有颱風　這部高分電視劇給中國應對極端氣候的啟發

今（2023）年第五號颱風「杜蘇芮」（Typhoon Doksuri）自7月28日上午登陸福建泉州晉江市後，成為有史以來登陸泉州最強颱風，晉江市民經歷了風雨關頭的考驗。而在中國北方，29日以來，京津冀地區普降大到暴雨，31日北京單日降雨量達到極值，整體降雨強況已經超過了2012年的「7·21」特大暴雨。截至8月1日6時，此次強降雨已經造成北京11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職；在河北省，截至8月1日12時，此次強降雨已經造成9人遇難，因災失蹤6人。



北京暴雨釀兩死 河水沖走汽車房屋 橋樑坍塌六七輛私家車墮水

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事實上，由於地形加上全球極端氣候的變化，北京的暴雨災情已非首次，不只有2012年的「7·21」特大暴雨，還有2016年的「7·20」特大暴雨，都令人印象深刻。從整個內地範圍來看，2021年7月的河南水災，造成鄭州多地洪澇嚴重，以及多人遇難，還出動了無人機進行救災。

眾人發問，面對一年又一年的暴雨災情，難道軟硬實力均在提升的中國，至今仍束手無策？其實中國政府並非沒有意識到此問題，畢竟此乃牽涉到中國整體發展建設進程，2018年時已成立了應急管理部，建立了「統一領導、綜合協調、分類管理、分級負責、屬地管理為主的應急管理體制」，中央與地方保持分工合作關係。

2023年7月31日，北京門頭溝區，暴雨過後，永定河被淹沒。（VCG）

2021年12月北京市政府發布了《關於加強極端天氣風險防範應對工作的若干措施》的通知，目的在於有效提升北京防範應對各類極端天氣風險的能力和水準，最大程度減少極端天氣災害的損失和影響，切實保障首都城市安全運作。

習近平2021年4月在「領導人氣候峰會」上的講話，更是將極端氣候事件頻發，為人類生存和發展帶來的嚴峻挑戰，與構建「人與自然生命共同體」的理念相結合。此外，他也多次強調應急管理的重要性，中共二十大報告新增的「推進國家安全體系和能力現代化」章節，建立「大安全大應急框架」亦為其中之一環。由此可見中央對極端氣候與應急管理的重視。

不過，如同《香港01》的析論所言，面對越來越頻繁的極端氣候，不只是北京一座城市，恐怕需要的還是「底線思維」和「極限思維」的並置。如此建言思路，讓人想起一部在豆瓣、IMDb、Netflix等平台都擁有高分評價的歷史電視劇──《天下長河》。

內地電視劇《天下長河》宣傳海報。（百度百科）

首播於2022年11月的《天下長河》，故事背景設定於清朝，始於康熙15年的暴雨洪水，毀堤淹田，舉目四望，汪洋一片，人人自危，從而帶出全劇主線「治理黃河」。脱胎於真實歷史人物，劇中主角靳輔與陳潢，無畏高層政治的多變，耗費多年親自踏查黃河水文，擬定出百年安河計劃，其中關鍵在於減水壩的修建，由古鑑今，體現出「治理」的當代意義。

對於當代中國而言，除了提出宏觀的減碳等願景之外，應對極端氣候的頻密侵襲，需要的還包括着具有「第五個現代化」內涵的具體視野，強化治理體系與治理能力現代化，既有長遠的規劃，也有眼前靈活的應急能力，同時還需要改善和強化排水系統、滯洪水庫等基礎建設，以最大限度發揮蓄洪調峰的作用。而這一點，正是《天下長河》這部高分電視劇，給當代中國帶來了重要啟示。

內地官媒《人民日報》微博，早在2012年7月22日即有短評，指「沒有一流的下水道，就沒有一流的城市」，「基礎設施薄弱是城市建設的通病，這場暴雨再次為我們敲響警鐘：在注重城市華麗外表的同時，更要關注一個城市的內在品質。」無獨有偶，2021年7月23日《北京晚報》亦發出評論，強調城市規劃建設管理必須涵納進有效應對各類安全風險、具有迅速恢復能力的思維，呼籲要儘快建設「韌性城市生命線」，以「加固城市公共安全底板弱項，夯實城市公共安全基礎支撐」。

2021年4月22日晚，應美國總統拜登（Joe Biden）邀請，習近平在北京以視訊方式出席領導人氣候峰會，並發表題為《共同建構人與自然生命共同體》的講話。（新華社）

《香港01》駐台首席記者曾與一位北京大學學者交流，他說「在大陸要抬頭看，在台灣要低頭看」，其言下之意是指中國大陸高樓大廈等硬體建設已突飛猛進，而台灣雖然城市景觀已顯落後，但街道等基礎建設還是有目共睹。這段對話的背景，約莫在2016年記者長駐北京期間，當時雖未遇暴雨，但印象深刻的是，只要有強降雨，至少北京大學所在的海澱區一帶，街上就會淹成淺河，顯見城市排水能力亟待加強。

如今「杜蘇芮」颱風為京津冀地區帶來的暴雨，又是對中國的再一次警惕。特別是北京，既然是中國的首都，本應該是「人民對美好生活嚮往」的示範區，也就是「首善之都」。自然的災難奪走多條人命，中國共產黨的體質裏有着毛澤東所說的「愚公移山」基因，應該發揮如此精神，在光鮮亮麗的城市外表下，積極優化一般市民不見得看得到的基礎建設，增進城市長遠和隨時發生的天災應對能力，這也是中共宣示「第五個現代化」之後的考驗和挑戰之一。

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