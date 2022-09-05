浙江官方解釋「低級紅」「高級黑」六種形式：損害黨的事業和形象

近年來，「低級紅」、「高級黑」在內地時常引起爭議。浙江省委宣傳部今日（5日）發文解釋「低級紅」、「高級黑」的六種形式。



文章稱，所謂「低級紅」，是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，用看似誇張甚至極端的態度來表達「政治正確」。「高級黑」則或明褒實貶、或指桑罵槐、或指東打西，以精心策劃但又不易察覺的方式進行攻擊抹黑。

文章指，「低級紅」如果得不到糾正，就會被人炒作利用，發展到「高級黑」。當然，無論是「低級紅」還是「高級黑」，都會損害黨的事業、影響黨的形象。

「低級紅」、「高級黑」一般有以下六種形式。一是誇大其詞、無腦吹捧的「浮誇風」。有的地方宣傳報道有時思維僵化、文風浮誇，還在按「傳統模版」編「宣傳事蹟」，「煞有介事」但不合時宜地鬧出笑話。

二是用力過猛、任意拔高的「臉譜化」。有的地方為了突出典型、樹立標杆，不惜過度美化、任意拔高，不僅無法打動群眾，還引發網民的反感。

三是自我美化、弄巧成拙的「唱高調」。有的地方一廂情願地頌揚美好生活、美好圖景，自以為在為正面主流鼓與呼，其實是盲目唱高調。原本希望統一思想、凝聚共識，實則弄巧成拙、場面失控。

四是明褒實貶、暗含譏諷的「軟刀子」。表面上全是讚美、實際上卻是諷刺，表面上看似誇獎、實際上卻是攻擊，像軟刀子一樣讓主流價值在不知不覺中受到損害和腐蝕。

五是含沙射影、指桑罵槐的「放冷箭」。不是坦坦蕩盪地批評，而是拐彎抹角地借題發揮，看似罵A、實則噴B，讓被「黑」者騎虎難下、左右為難。一旦據理力爭展開反駁，那就是對號入座、不打自招。選擇忍氣吞聲不反駁，也是啞巴吃黃連，有苦說不出。

六是上綱上線、小題大做的「扣帽子」。把普通問題上升為政治問題，把一般問題當作原則問題，看似維護權威，實際上傷害了黨和政府的形象。如某地一名基層幹部，因「晚上洗澡沒接到電話被處分」，還被扣上「四個意識不夠」「工作不嚴不實」「作風漂浮」等帽子，這種極端過頭行為遠離了制度設置的初衷，也傷害了黨和政府的群眾基礎。