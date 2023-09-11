直播帶貨懟網民「覺得貴自己找原因有無認真工作」　李佳琦致歉

綜合內媒報道，昨日（10日），有內地直播帶貨一哥之稱的李佳琦，因在直播帶貨中懟網民「覺得貴自己找找原因，這麼多年工資漲沒漲，有沒有認真工作」引發爭議。9月11日凌晨，李佳琦在微博發文道歉，並指誠懇接受批評。



在相關影片中，李佳琦在售賣一款標價79元的眉筆，疑有網民在評論區中指售賣品牌越來越貴了，李佳琦聽到後說：「哪裡貴了，這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的」。

李佳琦同時略顯無奈地說：「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作，好嗎？這麼多年都是這個價格，我真的快瘋掉了。」

相關言論迅速在網絡引發爭議，網民紛紛發表看法：

你掙著普通人的錢，到頭來嘲笑普通人貧窮



消費者只是在評價商品，他是在評價消費者本人



跟品牌站在一起了，沒跟消費者站在一起



每句話都透露著不耐煩，被迫營業的樣子



連旁邊的助手都驚呆了，能講出這種話



散了吧，人非聖賢，孰能無過



11日凌晨，李佳琦在微博發表道歉聲明，指說了不恰當、讓大家不舒服的話，「今天工作的時候我也一直在反思，在回想，如果我是評論裡的那位女生，會多失望啊。」

11日凌晨，李佳琦發表道歉聲明。（微博）

道歉聲明指，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒。」

道歉聲明表示，「一路走來，我知道大家的信任才是直播間最重要的基礎。我也希望一直保持最好的狀態陪伴大家，我會認真傾聽大家的建議，用心服務好所有的消費者。」

有直播帶貨一哥稱號的內地人氣主播李佳琦：