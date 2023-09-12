李佳琦嗆網民「有沒認真工作」後粉絲流失逾百萬　專家：背離人設

內地知名網絡電商主播李佳琦向來人氣高企，在微博一度擁有逾3000萬粉絲。然而日前，他在直播間就產品價格怒嗆網友，「哪裏貴了」，還稱有時候要找找自己原因，「這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」事件持續引發輿論關注，李佳琦微博粉絲數量在短短一日流失超過100萬，他當日致歉稱，深知大家的工作都是辛苦和不容易的，他的話辜負了大家的期望。



事緣9月10日，李佳琦在直播中介紹一支79元人民幣的花西子眉筆，看到有網友留言說越來越貴後，他反問：「哪裏貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的……哪裏貴了？」隨後，他更指：「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

李佳琦的態度受到大量網友批評，相關話題登上微博熱搜。眼見惹起眾怒，李佳琦11日凌晨在微博致歉，稱自己在直播間回應產品評論時，說了些不恰當、不舒服的話，誠懇接受大家的批評，「我本就是一個彩妝櫃檯銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。之所以沒有立馬回應，是我想結束工作後認真地向評論裡的那位女生道歉，任何人都可以對直播間的產品提出意見和想法。我作為主播應該一直帶給大家積極的正能量，並學會控制情緒」。

同日稍晚，他再在直播時道歉，稱他沒有資格隨意評論任何一個網友，自己一直在反省，他會深刻反思，想清楚自己為何出發，要怎麼做才能服務好更多女生，「李佳琦身上的羽毛是都是所有女生一片一片賦予我的」。

受事件影響，截至12日早上10時許，李佳琦微博粉絲數量已從事前的3043.5萬降至2929.2萬，累計流失粉絲數量達100多萬。

對於事件，易觀分析研究合夥人李心怡表示，從價格絕對值來看，花西子的單克價格確實堪與國際大牌比肩，花西子的品牌力能否支撐其定價要打個問號。但李佳琦一事引起廣泛關注，更多是其本人的發言背離了其一貫樹立的「只給最對的，不給最貴的」人設，尤其是在當前消費逐漸復甦的情況下，他不當言論所帶有的傲慢色彩更是得到了成倍放大，最終造成對公眾情緒的大範圍冒犯。

報道指，早在今次事件前，李佳琦長期積累的人氣，就已難抵消直播帶貨「變貴」的事實。對此，李心怡認為，以往頭部達人主播的本質是聚集大量的同質化需求，以極低的價格盡可能拉高成交額，從而使投入產出比最大化，這注定了「全網最低價」模式只能是短期嘗試，無法成為高頻的常態化動作。

有直播帶貨一哥稱號的內地人氣主播李佳琦：