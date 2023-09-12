一支79元眉筆引發的輿論風暴：李佳琦們還能刺激消費嗎？

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載，作者陳婧。



過去兩天，中國社交媒體平台上最熱的話題是：一支79元（人民幣，下同，14.7新元）的眉筆到底貴不貴？

兩天來和這支眉筆相關的微博熱搜詞條不下10個，累計閱讀量超過10億次。這樣的熱度，別說眉筆廠商沒想到，就連推銷眉筆的電商帶貨主播李佳琦也不會料到，自己竟因此陷入一場輿論風暴。

內地人氣直播帶貨主播李佳琦，坐擁逾千萬粉絲。（網絡圖片）

上週末，李佳琦在一場帶貨直播中推介中國美妝品牌花西子的眉筆，一支筆售價為79元。當看到有觀眾留言評論稱這個牌子越來越貴時，李佳琦語帶不滿地反問：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的。」

一旁的助播已面露尷尬，李佳琦還忍不住懟人：「有的時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」

這個前後不過30秒的片段，迅速沖上微博熱搜榜首。儘管李佳琦當晚就發微博致歉，承認「說了些不恰當、讓大家不舒服的話」，但多數網民並不買賬，賬號一夜間掉粉63萬。這條微博下點贊最多的評論寫道：「你掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮。」

緊接著又有網民統計，花西子眉筆平均每克售價超過980元，不僅貴過許多國際大牌，甚至「買兩克黃金還有多」。還有人指出，有「帶貨頂流」之稱的李佳琦，兩年前的年淨收入就超過18.5億元，日薪高達508萬元，「他早就是高高在上的資本，怎麼看得起普通消費者？ 」

以「說話」為核心技能的李佳琦，如今因為失言而引火上身，固然與他態度傲慢、口無遮攔有關。但這樣一個話題能引發軒然大波，也和大環境的改變息息相關。李佳琦早已不是白手起家的窮小子，中國的經濟與社會環境也在幾年間經歷了翻天覆地的變化。

今年31歲的李佳琦，2015年大學畢業後的第一份工作是在化妝品櫃檯做銷售，隔年就在淘寶直播比賽中脫穎而出，獲得網紅機構簽約，從江西南昌來到上海開啟直播帶貨生涯。短短一年內，他的淘寶粉絲達到數十萬，成為該年度淘寶直播盛典的Top主播。

2018年，李佳琦在直播中取得一分鐘賣出1萬4000支口紅的業績，還創下「30秒內給最多人塗口紅」的世界紀錄，由此名聲大噪。同年「雙十一」，他還和淘寶創始人、電商大佬馬雲同台PK賣口紅，並毫不費力地擊敗對方。

李佳琦從開始帶貨到大紅大紫，前後不過兩年時間。如此快速的發跡，離不開他每天直播超過六小時，每次在直播中試用近百支口紅的勤奮，更離不開那幾年電子商務快速發展，國貨品牌加速崛起的大趨勢。

2018年，李佳琦在直播中取得一分鐘賣出1萬4000支口紅的業績，還創下「30秒內給最多人塗口紅」的世界紀錄，由此名聲大噪。（網絡圖片）

李佳琦走紅的時期，也是中國互聯網行業的鼎盛期。許多「95後」生人的第一份工作就是在互聯網大廠，比他們更早入職的「90後」則有不少已在大城市安家置業，和房價一同攀升的，還有對奢侈品等非必需消費的需求。

互聯網時代的紅利，助推李佳琦從月薪幾千元的櫃檯銷售，一躍成為日薪數百萬的網紅。但許多光顧他直播間的常客，並未能像他一樣實現階級跨越，而是在接下來幾年裡，遭受冠病疫情和行業政策調整等一連串巨變的衝擊。

疫情三年來中國發生的變化，從當下幾個側面便可見一斑：一邊是創紀錄的1158萬應屆高校畢業生進入社會，官方上月起暫停公佈持續攀升的青年失業率；一邊是向來堅挺的一線城市房價也被「腰斬」，各大電商平台不再公佈今年「618」的銷售業績。

內地8月份居民消費價格指數（CPI）再錄得正數。有報道指，7月份居民消費價格指數錄得負0.3%，曾引起外界關注通縮問題。（資料圖片）

找不到工作的年輕人，在卷不動後選擇了躺平；被裁退的大廠員工，從「精緻白領」轉向了消費降級。即便眉筆的價格多年來都是79元，但在收入停滯、預期走低的消費者眼裡，它自然顯得越來越貴。

當然，引發眾怒的不止是虛高的眉筆價格，更是李佳琦居高臨下的質問。早幾年經濟蒸蒸日上之時，問人「工資漲沒漲，有沒有認真工作」大概會被當做一句不高明的調侃；在經濟不景氣的當下，這句話聽來卻像「何不食肉糜」一樣刺耳。

李佳琦脫口而出的質問，表明他想當然地相信努力就會有回報，認真就能漲工資。李佳琦的確憑藉自身努力大獲成功，但不知他是否了解，這些年有太多人的努力打了水漂，再認真也難逃被時代的浪潮掀翻。

內地近日10天內已有24個城市宣佈認房不認貸，以刺激樓市消費，增加居民購房意願。（資料圖片）

在中國走出疫情后的第一年，提振消費對政府和商家都是重中之重。官方過去一個月密集出台促進消費、擴大內需的政策措施，商家們也寄望通過投放帶貨主播，在低迷市場中打開銷售渠道。但從這次眉筆風暴來看，如今要靠李佳琦刺激消費屬實太難，不刺激消費者就算不錯了。