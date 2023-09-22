賴清德隱憂（二）：雲豹變金錢豹、混蛋引進壞蛋　誰還欠民進黨？

2023年8月下旬起，雞蛋成了2024台灣大選的熱門關鍵字。



問題起於2022年末的缺蛋危機。彼時蛋價飆漲、民怨四起，台灣農業部宣布實施「雞蛋專案進口」政策，規劃自泰國、澳洲、美國、巴西等地進口雞蛋，以減緩蛋荒、平抑蛋價，時間預計為2023年3月至2024年6月，沒想到政策實施不到半年便引爆醜聞。

首先是超思公司的圖利疑雲。從公司介紹來看，超思是2022年9月剛成立、資本額僅新台幣50萬元的小公司，且其登記地址只是一棟鄉下民宅，毫無營運跡象，卻能在「雞蛋專案進口」上擊敗其餘大型企業，搶下5億元政府標案，從巴西進口逾8,000萬顆蛋，佔進口總量的60%，過程還獲政府補助3,800萬元。以上種種，讓不少民眾懷疑，超思只是虛設行號，目的是掩護特定集團借「雞蛋專案進口」不當獲利。

台灣在2022年下半爆發缺蛋危機，引發了2023年的一連串雞蛋進口爭議。（VCG）

接著是巴西進口蛋過期爭議。9月上旬，有民眾發現市售巴西蛋的保存期限標為「10月5日」，距離裝船出港的5月30日已有4月之久，效期明顯長於一般進口蛋，恐怕不宜食用。

結果台灣農業部先是解釋，「巴西進口蛋皆有塗蠟噴膜處理，所以效期可達120天」；接著又將責任推給標示日期的台農，稱其標示錯誤，「有效期限應該是9月24日」。沒想到台農董事長出面否認，稱洗選包裝標示都依標準流程進行，「認錯是農業部要我講的，叫我擔下來，快點平息這件事。」可想而知，台農的反駁引發了輿論海嘯，但這還只是開頭。

接下來，巴西蛋運輸過程無全程冷鏈、銷毀蛋的損失預估超過2億元、巴西蛋被發現冒充本土蛋與液蛋混入市面、食藥署宣布巴西蛋根本沒有「塗蠟噴膜」等負面新聞先後爆出，農業部與民進黨的形象嚴重受創，網友紛紛諷刺是「一群混蛋引進壞蛋」，賴清德在《美麗島電子報》的滾動式民調更是跌至35.2%，是訪美後衝上43%高峰以來新低。

或許正因如此，一度「請辭被慰留」的農業部長陳吉仲在19日宣布下台，由農業部次長陳駿季暫代部長一職。但即便民進黨有意止血，賴清德的隱憂已經浮現，那便是蔡英文任內的種種弊案，將會打亂民進黨的選舉節奏。

2022年2月8日台灣行政院「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島食品。圖為時任台農委會主委陳吉仲。（台灣行政院供圖）

弊案醜聞背後的派系角力

此前筆者曾經撰文《賴清德隱憂（一）：中美參選，民進黨這次不如國民黨與侯友宜》，指出華盛頓不強力支持、北京強烈壓制，將成賴清德此次一大隱憂。之後侯友宜訪美，也確實比賴清德得到更多光環，不僅「巧遇」紐約市長艾瑞克亞當斯（Eric Leroy Adams）、到訪賴清德去不了的華府，還受涉台重要人士葛來儀（Bonnie S. Glaser）盛讚「準備充分、直球對決」。賴清德競辦發言人趙怡翔之所以批評侯友宜，「投書《外交事務》（Foreign Affairs）的主張抄襲賴清德」，應也與美國「格外禮遇」侯友宜、導致賴陣營緊張有關。

回到弊案話題，筆者之所以認為這會是賴清德另一大隱憂，原因之一，在於弊案醜聞必然牽動民進黨的派系鬥爭，最終將讓賴清德左右為難：大刀闊斧處置，不是傷及同志，就是引發其他派系更大反彈，最後挫傷的都是黨內團結，並讓外界觀感極差。

以此次雞蛋爭議為例，其最後明顯引發了英系（以蔡英文為首的派系）與新潮流（賴清德所屬派系）的齟齬，儘管兩派在事件當中看起來更像共犯：在超思圖利疑雲中，畜產會扮演重要角色，其董事長正是出身新潮流的林聰賢；在巴西進口蛋過期爭議中，英系陳吉仲所領導的農業部成為眾矢之的。事實上農業部畜牧司的實權高不過畜產會，但畜產會不管如何行事，最終都需要農業部的形式批准，因此兩派更像共生關係。

9月18日侯友宜（中）拜會美國智庫布魯金斯研究院，美方涉台人士卜睿哲（左）、葛萊儀（右）均有與會。（Facebook@侯友宜）

但面對巴西蛋爭議延燒不斷，陳吉仲屢上火線又瘋狂失分，新潮流顯然就與英系有了不同盤算：在新潮流眼中，讓本派出身的賴清德當選總統是首要之務，因此雞蛋事件必須「有人下台」、火速止血，否則就可能拖累賴清德，而陳吉仲明顯就是「應該被犧牲」的對象；但在英系看來，其內部要角既已無緣總統，那麼保住派系版圖就是重中之重，所以出身英系的陳吉仲絕不能被輕易犧牲，況且新潮流林聰賢主導的畜產會同樣要負責任，憑什麼只叫英系犧牲？

兩派拉扯下，讓外界看到了極其魔幻的官場現形記：9月17日，台灣媒體圈突然收到「陳吉仲請辭未獲慰留」的消息，但陳吉仲本人根本毫無表示，接著稍晚消息又變成「請辭獲慰留」，且已卸任行政院長數月的蘇貞昌忽然公開發聲、力挺陳吉仲，稱請辭消息「是有人在放話操作，非常惡劣」。以上種種，被外界解讀為新潮流有意「逼宮」陳吉仲，結果遭到英系反抗、功敗垂成。而9月19日陳吉仲正式請辭後，林聰賢也宣布辭去畜產會董事長一職，被認為是新潮流為讓選情止血，不惜犧牲林聰賢，以交換英系「放手」陳吉仲。

從結果來看，陳吉仲的請辭確實有助止血，但若不是派系鬥爭，其本能更早請辭。且從事態發展來看，陳吉仲辯護巴西蛋的說法「每日一變」，比起外界批評的說謊成性，其實更像根本狀況外、卻被匆忙推上火線善後。換句話說，若不是賴清德所屬的新潮流從一開始就想諉過切割、獨善其身，雞蛋爭議或許不至引發輿情海嘯，也不至於讓外界見到陳吉仲「要辭不辭」的醜態。

8月14日賴清德出席美國紐約主流暨僑界人士午宴。（台灣總統府）

而雞蛋顯然不是這次大選中的唯一弊案，此前的雲豹能源醜聞同樣難看：新潮流賴勁麟被發現擔任「雲豹能源」在內18家能源公司的董事長，其中許多公司性質就像這次超思，是只有地址登記、沒有實際運營的虛設行號，且地址還登記在同一地方，結果卻擊敗其他行之有年的大企業，搶下政府大量光電標案，並因持續政治獻金新潮流立委，而被外界批評是「藉綠能洗錢」、「新潮流金庫」、「雲豹變金錢豹」。此案最後以雲豹能源董事長賴勁麟、獨立董事李退之的雙請辭作結，顯然也是新潮流有意替賴清德止血之故。

但問題是醜聞曝光的過程中，部分打擊此案的國民黨人之所以拿到關鍵證據，是因民進黨出現了「吹哨者」，後者或有良心不安的緣故，卻更多是出自派系鬥爭的脈絡。眾所周知，綠能產業利益極大，但新潮流佔據了大片江山，一旦賴清德當選，這一趨勢只會強化、不會變弱。如此非新潮流者當然不樂見，所以他們不惜挫傷賴清德選情，也要在選前趁機爆料此事，說得好聽是要挫新潮流銳氣，說的難聽便是寧可讓侯友宜撿到、也不願賴清德上位。

歸根結柢，這次大選不僅國民黨有山頭主義，引爆黨中央與地方派系的「換侯」風暴、拖累選情，民進黨顯然也深陷山頭政治泥淖，又與弊案醜聞相糾纏，挫傷了賴清德的大好優勢。

賴清德2023年8月12日在桃園機場發表講話（Reuters）

弊案為什麼沒有重挫民調

當然，有不少聲音質疑，儘管民進黨已先後爆出雲豹能源、雞蛋進口弊案，賴清德的民調依舊遙遙領先侯友宜與柯文哲，弊案似乎對選情毫無作用，但筆者不這麼認為。

以2022年台灣九合一大選為例，筆者的故鄉台南是民進黨執政20年以上的深綠大本營，基本上選前各方毫無懸念，認為即便有光電弊案，民進黨出身的黃偉哲也必然大贏國民黨的謝龍介，且各方民調數據也是如此顯示：在2022年11月、選前兩周的封關民調中，《美麗島電子報》數據為黃偉哲61.1%、謝龍介15.7%，《匯流新聞網》為黃偉哲55.0%、謝龍介19.4%，基本上都是相差30%以上的懸殊差距。

但沒想到最後投票結果顯示，黃偉哲得票率為48.80%，謝龍介為43.63%，兩人相差僅5%。在筆者看來，民調與結果的巨大分歧，可能與弊案話題發酵後，民眾的「虧欠情結」、階級差距有關。

所謂「虧欠情結」，是指某些南部選民基於對民進黨的「感念與疼惜」，包括感謝民進黨對台灣民主化的貢獻、感傷民進黨曾經遭受的威權迫害，所以認為自己虧欠民進黨「一份情」，不能不表態支持民進黨。這些人當然知道民進黨已經腐化墮落，但在接到民調時，還是會傾向表態支持民進黨總統候選人，而不會說出「支持國民黨」。但當然，這些人最後未必會去投票，因為民調下的口頭支持已是「彌補虧欠」的展演，不一定真要付諸行動，且有部分民眾正是因為不願再以選票支持民進黨，才更要在民調中表態支持、「彌補虧欠」，或許因而導致了民調結果與現實的巨大分歧。

台灣九合一選舉結束開票，國民黨拿下13席，且台北市、桃園市「藍天再現」，達成黨主席朱立倫（中）六都過半的目標。朱立倫11月26日晚間在國民黨中央黨部中山廳發表談話，他呼籲蔡英文「回來當總統吧」，不要為了一黨之私只當民進黨的主席。（國民黨提供）

再來是階級差距，關鍵就是前面提到的台南光電弊案。蔡英文出台「2025非核家園」政策後，鹽地光電、農地光電、漁電共生項目大肆入侵台南農田魚塭，牽引出圈地、打通關節、恐嚇示威民眾等駭人情事，甚至在2022年選前爆發地方派系為爭奪光電利益，而雇用黑道狂開88槍的驚人事件，讓台南「官商黑金槍」的墮落現實浮上檯面。在此過程中，受害的顯然是土地被掠奪的台南沿海、農村地帶，而非城市居民，例如被光電板包圍的北門區，不僅魚塭因為種電而「魚死電生」，居民更長期活在低頻噪音、光電板聚熱的惡劣環境中，土地更被非法埋入高汙染性的爐渣，民眾示威又慘遭黑道恐嚇與警方逮捕，可謂走投無路、求助無門。

最後在2022年台南市長投票中，長年深綠的北門，首次出現國民黨候選人勝出的投票結果：謝龍介以48%得票率領先黃偉哲。即便最終未能逆轉整體戰局，卻已暴露民進黨極大警訊：執政8年的政風敗壞、治理失靈，民眾不是毫無感覺。而台南農漁民通常是中高齡長輩，又往往在田地、魚塭工作，不常上網也未必能接到民調電話，可能因此無法在民調中反映投票意向，導致了封關民調與投票結果的懸殊差距。

類似情況，也出現在同屬南部深綠農漁縣市的高雄市、屏東縣的2022大選結果中。高雄選前封關民調中，《中華亞太菁英交流協會》的結果是民進黨陳其邁51.7%、國民黨柯志恩19.4%，相差30%以上，但最後的開票結果是陳其邁58.10%、柯志恩40.16%，差距縮小到20%以內；屏東縣選前封關民調中，《匯流新聞網》的結果是民進黨的周春米50.3%、國民黨的蘇清泉18.7%，民進黨的民調結果是周春米49.6%、蘇清泉24.6%，結果最後開票結果是周春米49.09%、蘇清泉46.59%，雙方差距僅1萬多票。

2022年11月26日，國民黨台南市長候選人謝龍介前往投票所投票。謝龍介最終雖然敗選，卻是台南近20年最接近政黨輪替的一次選戰。（Facebook@謝龍介）

再對比2020年蔡英文狂掃817萬票的盛況，2022年與2020年選戰的最大差異在於：「抗中保台」議題沒有發酵。2020年的總統大選剛好遇上香港反修例風波，讓「抗中保台」主導了選戰走向，美國尤其在背後推波助瀾，民生經濟話題全被掩蓋；但2022年的縣市首長選舉中，基本上沒有「抗中保台」的發揮空間，民生經濟便成為主要話題，再加上南部深綠縣市民眾的「虧欠情結」、階級因素誤導民調，導致開票之後民進黨出現了意料之外的慘敗：北部狂輸、南部沒有大贏。

而2022年的情境基本上可以部分延伸至2024年：這次美國未在「抗中保台」議題上強力推波助瀾，且也對出身國民黨、立場溫和的侯友宜表示認同，只要「抗中保台」議題無法強烈發酵，民生經濟便能發揮作用，所以能源弊案、雞蛋進口弊案才能引發輿情海嘯，迫使民進黨不得不開鍘止血。

但可想而知，民進黨執政8年，怎可能只有前述兩件「豐功偉業」？在派系鬥爭、選戰氛圍下，弊案攻防必然持續延燒到投票前夕，最終導致身處非綠陣營、比柯文哲多出組織戰力的國民黨得利。而南部深綠縣市民眾的「虧欠情結」、階級因素當然會持續作用，只是說穿了，被民進黨執政荼毒多年，南部民眾即便還認為自己「欠民進黨」，恐怕也已不認為必須要用選票償還，否則2022年就不會是這種投票結果。

簡單來說，賴清德眼下民調高漲，其實危機四伏：只要「抗中保台」話題無法炒出新熱度，經濟民生因素就有極高機率導致民進黨「鐵票不鐵」、「票倉失守」，最終即便賴清德能在民調上領先到底，也極可能在臨門一腳時總統夢碎。