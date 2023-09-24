大型運動賽事首用零碳甲醇　揭秘亞運主火炬背後的中國能源變革

9月23日，伴隨著主火炬台上熊熊火焰的點燃，第19屆亞洲運動會在浙江杭州盛大開幕。值得注意的是，本次用於點燃開幕式主火炬的燃料－零碳甲醇，是人類史上第一次被在大型運動賽事中使用。作為賽會新物種，零碳甲醇的全新應用，也是對綠色新能源的科學探索與生動實踐，與杭州正在打造的史上首屆碳中和亞運會相映成輝。



【本文轉載自「觀察者網」作者：潘昱辰】

杭州亞運會主火炬塔。（觀察者網）

甲醇是一種公認的燃燒高效率、排放​​清潔、可再生、運輸便利的能源。相較於液化天然氣等燃料，零碳甲醇充分體現了杭州亞運「綠色、智慧、節儉、文明」的辦賽概念：

與傳統燃料相比，甲醇有著更高的能量密度。此次點燃的主火炬塔在大火狀態下，燃燒1小時僅需550kg燃料；

同時，甲醇擁有可觀的極端天氣抗性，在11級大風、降雨量50-100mm的暴雨下都不會熄滅。

更重要的是，甲醇是一種相對安全的燃料，其爆炸濃度下限高於氫氣和天然氣，防爆要求更低，且作為液體可實現常壓儲運，以便於補給。

此次用於點燃主火炬的零碳甲醇，由同樣出身浙江的吉利控股集團生產製備並提供技術解決方案，產自由前者投資的安陽綠色甲醇工廠，利用焦爐氣中的氫氣（H2）與從工業廢氣中捕集的二氧化碳（CO2）合成。

據統計，每生產1噸零碳甲醇可以消納1.375噸的CO2，實現循環內零碳排放，符合「碳中和」屬性的綠色能源。以安陽綠色甲醇工廠為例，每年可生產11萬噸甲醇，直接減量二氧化碳16萬噸，實現了二氧化碳的資源化利用。

浙江是「兩山」理論的發源地，本屆杭州亞運將「綠色」放在第一位，從賽事場館建設到館內桌椅製造，從清潔能源供應到賽事材料生產，從食品保障到「無廢亞運工廠」創建，無不體現了杭州政府實踐“雙碳”戰略、“兩山理論”，推進綠色能源革命的有益探索。

作為全球公認的新型清潔再生能源，零碳甲醇極有可能成為破解能源安全和雙碳難題的「超級燃料」。而在杭州亞運會主火炬塔的成功應用，也為這新興能源的產業化突破提供了一個優秀的範例。

在「雙碳」目標下，能源變革已成大勢所趨。能源安全是國家戰略安全的首要任務。眾所周知，我國的能源結構為富煤、少氣、貧油。根據統計，2022年，我國原油對外依存度仍超過70%，保障能源安全迫在眉睫。

在此背景下，甲醇能源憑藉著許多優勢，成為全球公認的理想新型能源。其相較傳統燃料不僅成本低廉，而且技術成熟，能夠快速推廣。因而發展甲醇經濟，不僅有利於碳中和，還可以推動能源結構變革，保障國家能源安全。

事實上，我國已是全球最大的甲醇生產國和使用國，根據中國氮肥工業協會統計，2022年我國甲醇產能達到10,041萬噸/年，突破1億噸大關，產量約8,022.5萬噸。

此外，我國甲醇的主要原料由天然氣、焦爐氣、生物質等構成，利用再生能源製氫，透過有效捕捉CO2，可合成符合碳中和屬性的甲醇能源。可見，未來甲醇產量的增加將逐步轉向再生甲醇，中國仍將是主要生產國。由此建立的甲醇經濟，可同時帶動化工企業綠色化、低碳化和高端化，是中國能源企業轉型升級、高品質發展的重大歷史機遇，尤其是對中小能源企業有著無限商機，從而點亮規模達數萬億級的新興產業。

目前，甲醇已在工業、船舶、汽車等領域廣泛應用。其中，汽車更是中國的支柱產業。在國家相關部門的推動下，甲醇汽車產業目前已完成技術鏈、產業鏈和供應鏈的建置。在進行試點的基礎上，2019年，國發改委、工信部、環保部等八部委專門發文推廣甲醇汽車，推廣綠色交通、發展甲醇經濟進入了新階段。

在業界人士看來，商用車是甲醇應用的最佳載體。商用車雖然保有量少，卻消耗了超過一半的車用汽柴油，排放了全部汽車56%的二氧化碳，80%的PM污染物：1輛傳統柴油重卡的污染物排放量，相當於306輛乘用車。

相較於柴油，甲醇能直接有效減少二氧化碳、氮氧化物及粒狀物等污染物源的排放。據計算，如果全國一半的貨運卡車用甲醇取代汽柴油，不但能大幅降低污染，且每年可減少石油進口1.25億噸，減碳2.15億噸。

實際上，現階段甲醇在商用車領域已經得到了很好的應用：本屆亞運會的主火炬甲醇保障用車，均採用了與主火炬燃料同源的甲醇，充分展現了甲醇能源製備、甲醇能源輸配送系統、甲醇車輛應用全鏈路閉環。而串聯起這一生態閉環的，正是來自吉利旗下的遠程星瀚重卡。

作為杭州亞運會主火炬塔甲醇使用保障用車，遠程星瀚重卡採用醇氫動力，以甲醇為燃料，相較於傳統柴油重卡，不僅全生命週期二氧化碳排放量大幅降低，燃料成本減少18% -32%，每公里最多可省1元錢，大幅降低物流成本。

杭州亞運會主火炬塔甲醇使用保障用車。

除此之外，搭載超醇電混動力的遠程星瀚H也將在亞運會期間擔當央視潮湧號移動演播室用車，幫助央視新聞亞運報道。

零碳甲醇閃耀亞運的背後，是吉利深耕甲醇18年的堅守。

吉利自2005年開啟甲醇燃料和甲醇汽車的研究，是國內最早涉足相關產業的車企，具備甲醇汽車從整車研發、製造到銷售的全鏈條系統能力，開發包括甲醇乘用車、甲醇貨車、甲醇客車等系列車型共20餘款。秉持著「以綠色甲醇破解世界能源和雙碳難題」信念，吉利從甲醇能源製備、甲醇能源輸配送體系、甲醇車輛應用等方面持續探索，逐步形成了全鏈路閉環的碳中和解決方案。

目前，吉利甲醇汽車已規模化運行近3萬輛，總運行里程超150億公里，且是全球唯一大量生產甲醇汽車，並將產品推廣到歐洲的企業。在商用車領域，2019年，吉利旗下遠距新能源商用車集團發表了全球首款甲醇重卡，是目前國內唯一推出甲醇重卡、輕卡、小卡、客車的企業。

作為中國首個聚焦新能源領域的商用車集團，遠程新能源商用車集團形成了「以研發為先導，聚焦綠色智慧」為核心的新一代商用車產品與業務發展方向，其佈局醇氫生態科技，透過醇、車、貨、站、金融等整合設計，建構多元化綠色甲醇運力生態。綠色甲醇生態的成功應用，也為全球汽車產業利用合成燃料樹立了具有重要參考價值的中國模板。

今年7月，習近平總書記在江蘇考察時指出：「能源保障與安全事關國計民生，是須臾不可忽視的『國之大者』。要加快推動關鍵技術、核心產品迭代升級和新技術智慧賦能，提升國家能源安全與保障能力。」而在吉利控股集團等產業龍頭破解產業難題、掌握甲醇汽車核心技術的背景下，中國目前於甲醇燃料和甲醇汽車領域，均已處於國際領先地位。

保障能源安全既是著眼現實的考量，更是面向未來的洞見。圍繞「1.2.3.3」生態策略，醇氫生態科技以車輛推廣為核心，圍繞資本與產品市場雙輪驅動，綠醇製備、甲醇加註、醇電汽車三位一體協同發展，能源開發三步走，打造兆級價值的中國特色綠色生態產業鏈。

「中國甲醇汽車歷經40餘年發展，產業化規模居世界第一，無論是技術、產品或整個產業，都已站在世界前沿，整體發展態勢非常健康。」在工信部甲醇汽車推廣應用專家指導委員會秘書長魏安力看來，由甲醇汽車衍生而來的技術鏈、產業鏈和服務鏈，不僅有助於國家生態環境保護，能源安全保障，也能為社會帶來更多就業機會，是以能源轉型促進高品質發展的有效路徑。

藉助領先的科技與產業鏈建設，甲醇經濟既能讓我國降低對外能源依存度，擺脫百年未有之大變局下，紛繁複雜國際情勢所帶來潛在能源威脅的桎梏，同時在繼電動車之後，又為我國在新能源時代開闢了一條全新的「超車道」。以本屆杭州亞運會為契機，甲醇燃料、甲醇汽車和甲醇經濟，正透過在世界級舞台大放異彩，向全球展現了中國實踐「雙碳」目標的宏偉藍圖與雄心壯志，為推動構建人類命運共同體繼續注入深厚的中國力量。