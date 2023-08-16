傳許家印離婚或為隔離債務　律師解讀：婚內共同債務無法分割

8月14日夜間，恒大發布公告中將許家印妻子丁玉梅定義為「獨立於本公司及其關聯人士的第三方」，未如此前被列為「許家印配偶」，引發許家印離婚猜測。有報道質疑，此舉或為規避債務風險的「技術性離婚」，不過法律人士認為，即便離婚，可能也無法割離掉婚內財務、債務等問題。

恒大今日（16日）回應離婚傳言，表示「不清楚，沒有消息」。



許家印、丁玉梅。

根據恒大公告，作為第三方的丁玉梅將認購約4.17億股恒大汽車的股票。而其全資擁有的好邦有限公司將認購約1.56億股恒大汽車的股票。兩者相加約為5.73億股恒大汽車的股票。若以恒大汽車8月15日收盤價1.73港元粗略計算，該筆股權的市值約可達9.91億港元。

此前，在中國恒大發布的2021年中期報告中，丁玉梅仍以「許太太」的名義出現。2021年底，夫婦二人共同出售中國恒大12億股股票，作為一致行動人，許家印及丁玉梅持有中國恒大股份比例從76.69%下降至67.87%。

恒大公告中將丁玉梅稱為「第三方」。

二人的離婚傳言被猜測是為切割財務，規避債務風險。據騰訊新聞《潛望》報道，以為法律人士表示，在中國法律規定中，即便離婚，在婚內產生的共同債務依然需要共同償還，離婚無法達到將個人債務與夫妻共同債務相隔離的目的。

上海市錦天城（深圳）律師事務所合夥人熊武政律師指出，如果許家印和丁玉梅在婚姻關係存續期間沒有就夫妻財產的歸屬作出特別的約定安排，那麼許家印持有的資產，包括許家印在恒大體系的股權權益，應該是夫妻共同財產。

熊武政律師認為，在恒大目前這種債務纏身的情況下，進行全面離婚財產分割的可能性極小，特別是許家印持有恒大系股權等資產，如果已經就恒大系債務設定了質押、抵押或者被法院凍結查封，是無法分割的。

針對離婚傳言，《財聯社》向恒大求證，對方表示「不清楚，沒有消息。」